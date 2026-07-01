Så här skapar du en Booking Page

I dagens snabba värld är effektiv tidshantering avgörande för både personlig och yrkesmässig framgång. En aspekt av tidshantering som ofta utgör en utmaning är att planera och boka tid för möten.

Tack vare den tekniska utvecklingen har det lyckligtvis blivit enklare än någonsin att skapa en Booking Page.

I den här guiden ska vi titta närmare på vad en Booking Page är fördelarna med ett onlinebokningssystem och de viktigaste faktorerna att tänka på när du skapar din egen Booking Page. Dessutom visar vi dig hur du kan skapa din egen Booking Page helt gratis med hjälp av Doodle.

Vad är en Booking Page?

A Booking Page is a web-based platform that allows individuals or businesses to manage their schedules, appointments, and meetings effectively. It functions as a virtual assistant, simplifying the process of booking times and eliminating the need for lengthy email exchanges or phone calls to find a suitable time slot.

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Fördelarna med ett onlinebokningssystem

Tidsbesparingar En av de främsta fördelarna med att använda en onlinebokningssystem är den betydande tidsbesparing som systemet erbjuder. Det eliminerar behovet av manuell schemaläggning, vilket gör det enkelt för både dig och dina kunder att välja lediga tidsluckor. Detta effektiviserar hela processen och minskar risken för dubbelbokningar eller schemakonflikter.

Tillgänglighet Onlinebokningssystem är tillgängliga dygnet runt, vilket gör att dina kunder kan boka tid när det passar dem, även utanför ordinarie öppettider. Denna tillgänglighet ökar kundnöjdheten och förbättrar möjligheterna att få in bokningar.

Automatiseringar och integrationer Moderna Booking Pages har dessutom automatiseringsfunktioner och integreringar som kan förenkla din schemaläggning ytterligare. Funktioner som automatiska påminnelser, tidszonsjusteringar och möjligheten att synkronisera med din kalender gör det enkelt att hantera bokningar.

Saker att tänka på när man skapar en Booking Page

När du skapar din egen Booking Page finns det flera funktioner att tänka på för att säkerställa en smidig bokningsupplevelse för både dig och dina kunder:

Tidszoner Om dina kunder eller kollegor befinner sig i olika tidszoner är det viktigt att välja ett bokningssystem som smidigt hanterar tidszonsomräkningar. Detta förhindrar missförstånd vid schemaläggningen och säkerställer att mötena bokas till rätt lokal tid för alla inblandade parter.

Tidsfrister Ange tydligt hur länge dina bokningar och möten ska pågå. Oavsett om du erbjuder 15-minuterskonsultationer eller timlånga sessioner, underlättar det att sätta tidsgränser för att hantera din tillgänglighet på ett effektivt sätt.

Plats och alternativ för videokonferenser Ange om mötena ska hållas på plats eller online. Om du erbjuder videokonferenser, se till att Booking Page stödjer online-möten genom att tillhandahålla nödvändiga länkar eller inloggningsuppgifter. Att integrera videokonferenser i Booking Page kan bli en avgörande faktor i en värld där distansarbete och virtuella möten blir allt vanligare.

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Så här skapar du din egen Booking Page med Doodle

Lär dig hur du kan skapa din egen Booking Page gratis med hjälp av Doodle. Vi har tagit fram en steg-för-steg-videoguide som visar dig hur du går tillväga:

Steg 1: Skapa ett Doodle-konto. Du kan välja mellan ett gratiskonto och ett proffskonto, beroende på dina behov.

Steg 2: När du har loggat in kopplar du in din kalender och går till alternativet ”Skapa en Booking Page”.

Steg 3: När du har angett en titel och en beskrivning ska du ange din tidszon och eventuella andra relevanta uppgifter, till exempel mötets längd och plats. Du kan även välja att ange ströminställningar t.ex. buffertider mellan möten. Beroende på dina affärsbehov kan du också anpassa din Booking Page genom att lägga till ditt företagslogotyp och varumärkesprofil samt välja de tidsintervaller som passar dig bäst.

Steg 4: Dela länken till din Booking Page med dina kunder eller kollegor så att de kan välja tider som passar dem.

Steg 5: Njut av fördelarna med smidig schemaläggning och bättre tidshantering.

Det är enkelt att skapa en egen Booking Page med Doodle, och det kan underlätta hanteringen av tidsbokningar och möten.