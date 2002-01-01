Economia na Black Friday: Ganhe 10% de desconto no Doodle Pro somente nesta semana

A Doodle está comemorando a Black Week com um desconto de 10% por tempo limitado para novos assinantes anuais do Doodle Pro. De 24 a 30 de novembro de 2025, insira o código BLACKWEEK10 na finalização da compra para economizar no seu primeiro ano. Quando a semana terminar, o código expirará - portanto, agora é o melhor momento para você fazer o upgrade.

Introdução

As ofertas da Black Friday não são apenas para gadgets e coisas que você vai esquecer que comprou. Este ano, a Doodle está oferecendo um desconto na Black Week que realmente melhora a forma como você trabalha. Se você está pensando em mudar para o Doodle Pro, esta semana limitada é a sua chance de fazer isso por menos, com um código simples e com economia real.

O que está incluído no desconto da Black Week?

Por apenas uma semana — de 24 a 30 de novembro de 2025 — os assinantes do Doodle Pro pela primeira vez podem obter 10% de desconto no primeiro ano de um plano anual.

Basta digitar o código BLACKWEEK10 ao finalizar a compra. O desconto é aplicado instantaneamente.

Quando 30 de novembro terminar, o código deixará de funcionar. Sem extensões, sem novas tentativas.

Quais recursos acompanham o Doodle Pro?

Aqui está a comparação precisa e atualizada com base na página de preços de hoje:

Recurso Plano gratuito Doodle Pro Sem anúncios ✘ ✔ Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo Limitado ✔ Folhas de registro ilimitadas Limitado ✔ Páginas de reserva ilimitadas Limitado ✔ Ilimitado 1:1s Limitado ✔ Marca personalizada ✘ ✔ Conferência Microsoft Teams e Webex ✘ ✔ Colete pagamentos com o Stripe ✘ ✔ Descrições avançadas de reuniões geradas por IA ✘ ✔

Por que escolher o Doodle agora faz sentido

O agendamento é mais fácil com o Doodle - mas ele se torna perfeito com o Doodle Pro. Você remove anúncios, desbloqueia ferramentas ilimitadas, adiciona pagamentos e atualiza sua imagem profissional com uma marca personalizada. Se você organiza reuniões, ensina, orienta, presta consultoria ou gerencia clientes, o Pro torna sua experiência mais rápida e refinada.

Com o desconto desta semana, você pode fazer um upgrade ainda mais inteligente.

Principais conclusões

De 24 a 30 de novembro de 2025, os novos assinantes anuais do Doodle Pro terão 10% de desconto com o código BLACKWEEK10. É uma oferta rara que economiza dinheiro no início e tempo ao longo de todo o ano.

PERGUNTAS FREQUENTES

Quem pode usar o código BLACKWEEK10?

Qualquer pessoa que assine o Doodle Pro pela primeira vez em um plano anual durante a Black Week.

O desconto se aplica aos planos mensais?

Não, o código é válido somente para planos anuais qualificados.

Quando o código expira?

O código expira em 30 de novembro de 2025 à meia-noite, sem prorrogação.

Receberei novos recursos do Pro automaticamente?

Sim - todos os assinantes do Doodle Pro recebem novos recursos à medida que são lançados.

Você está pronto para economizar? Faça upgrade com o código BLACKWEEK10 antes de 30 de novembro de 2025.