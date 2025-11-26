Ahorro Black Friday: Consigue un 10% de descuento en Doodle Pro sólo esta semana

Doodle celebra la Semana Negra con un descuento limitado del 10% para los nuevos suscriptores anuales de Doodle Pro. Del 24 al 30 de noviembre de 2025, introduce el código BLACKWEEK10 al pagar para ahorrar en tu primer año. Cuando termine la semana, el código caducará, así que ahora es el mejor momento para actualizarte.

Introducción

Las ofertas del Viernes Negro no son sólo para aparatos y cosas que olvidarás que has comprado. Este año, Doodle ofrece un descuento durante la Semana Negra que realmente mejora tu forma de trabajar. Si has estado pensando en pasarte a Doodle Pro, esta semana limitada es tu oportunidad de hacerlo por menos, con un código sencillo y un ahorro real.

¿Qué incluye el descuento de la Semana Negra?

Sólo durante una semana —del 24 al 30 de noviembre de 2025— los que se suscriban por primera vez a Doodle Pro podrán obtener un 10% de descuento en su primer año de un plan anual.

Sólo tienes que introducir el código BLACKWEEK10 al pagar. El descuento se aplica de inmediato.

Cuando termine el 30 de noviembre, el código dejará de funcionar. No hay prórrogas ni reintentos.

¿Qué funciones incluye Doodle Pro?

Aquí tienes una comparación precisa y actualizada basada en la página de precios de hoy:

Funciones Plan gratuito Doodle Pro Sin anuncios ✘ ✔ Franjas horarias ilimitadas para encuestas en grupo Limitado ✔ Hojas de inscripción ilimitadas Limitado ✔ Ilimitado Páginas de reserva Limitado ✔ Ilimitado 1:1 Limitado ✔ Marca personalizada ✘ ✔ Conferencias Microsoft Teams y Webex ✘ ✔ Cobrar pagos con Stripe ✘ ✔ Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA ✘ ✔

Por qué elegir Doodle ahora tiene sentido

Programar es más fácil con Doodle, pero con Doodle Pro se convierte en algo perfecto. Eliminas los anuncios, desbloqueas herramientas ilimitadas, añades pagos y mejoras tu imagen profesional con una marca personalizada. Tanto si organizas reuniones, como si enseñas, entrenas, asesoras o gestionas clientes, Pro hace que tu experiencia sea más rápida y pulida.

El descuento de esta semana simplemente hace que la actualización sea aún más inteligente.

Lo más importante

Del 24 al 30 de noviembre de 2025, los nuevos suscriptores anuales de Doodle Pro obtienen un 10% de descuento con el código BLACKWEEK10. Es una oferta excepcional que ahorra dinero por adelantado y tiempo durante todo el año.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Quién puede utilizar el código BLACKWEEK10?

Cualquier persona que, por primera vez, se suscriba a Doodle Pro con un plan anual durante la Semana Negra.

¿El descuento se aplica a los planes mensuales?

No, el código sólo es válido para los planes anuales elegibles.

¿Cuándo caduca el código?

El código caduca el 30 de noviembre de 2025 a medianoche, sin prórrogas.

¿Obtendré nuevas funciones Pro automáticamente?

Sí, todos los suscriptores de Doodle Pro reciben las nuevas funciones a medida que se lanzan.

¿Listo para ahorrar? Actualiza con el código BLACKWEEK10 antes del 30 de noviembre de 2025.