Sparen am Schwarzen Freitag: Nur diese Woche gibt es 10% Rabatt auf Doodle Pro

Limara Schellenberg
Aktualisiert: 26. Nov. 2025

Black Friday

    Doodle feiert die Black Week mit einem zeitlich begrenzten Rabatt von 10% für neue Doodle-Pro-Jahresabonnenten. Gib vom 24. bis 30. November 2025 an der Kasse den Code BLACKWEEK10 ein, um bei deinem ersten Jahr zu sparen. Wenn die Woche endet, läuft der Code ab - also ist jetzt der beste Zeitpunkt für ein Upgrade.

    Einführung

    Black-Friday-Angebote sind nicht nur für Gadgets und Dinge, die du vergessen wirst, wenn du sie kaufst. Dieses Jahr bietet Doodle in der Black Week einen Rabatt an, der deine Arbeitsweise verbessert. Wenn du mit dem Gedanken spielst, auf Doodle Pro umzusteigen, ist diese begrenzte Woche deine Chance, das mit einem einfachen Code und echten Einsparungen zu tun.

    Was beinhaltet der Rabatt der Black Week?

    Nur eine Woche lang - vom 24. November bis zum 30. November 2025 - können Doodle Pro-Erstabonnenten 10% Rabatt auf das erste Jahr eines Jahresplans erhalten.

    Gib einfach den Code BLACKWEEK10 während des Bestellvorgangs ein. Der Rabatt gilt sofort.

    Sobald der 30. November endet, funktioniert der Code nicht mehr. Keine Verlängerungen, keine Wiederholungen.

    Welche Funktionen sind in Doodle Pro enthalten?

    Hier ist der genaue, aktuelle Vergleich auf der heutigen Preisseite:

    Funktion

    Kostenloser Plan

    Doodle Pro

    Keine Werbung

    Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenabfragen

    Begrenzt

    Unbegrenzte Anmeldebögen

    Begrenzt

    Unbegrenzte Buchungsseiten

    Begrenzt

    Unbegrenzt 1:1s

    Begrenzt

    Individuelles Branding

    Microsoft Teams & Webex-Konferenzen

    Zahlungen mit Stripe sammeln

    Erweiterte KI-generierte Meeting-Beschreibungen

    Warum die Entscheidung für Doodle jetzt Sinn macht

    Mit Doodle ist die Terminplanung einfacher - aber mit Doodle Pro wird sie nahtlos. Du entfernst Werbung, schaltest unbegrenzte Tools frei, fügst Zahlungen hinzu und verbesserst dein professionelles Image mit einem individuellen Branding. Egal, ob du Besprechungen abhältst, unterrichtest, coachst, berätst oder Kunden verwaltest, mit Doodle Pro kannst du deine Arbeit schneller und besser erledigen.

    Mit dem Rabatt dieser Woche wird das Upgrade einfach noch schlauer.

    Das Wichtigste zum Mitnehmen

    Vom 24. bis 30. November 2025 erhalten neue Doodle Pro-Jahresabonnenten 10% Rabatt mit dem Code BLACKWEEK10. Das ist ein seltenes Angebot, mit dem du im Voraus Geld sparst und das ganze Jahr über Zeit sparst.

    FAQ

    Wer kann den Code BLACKWEEK10 nutzen?

    Jeder, der Doodle Pro während der Black Week zum ersten Mal mit einem Jahresabonnement abonniert.

    Gilt der Rabatt auch für Monatstarife?

    Nein, der Code ist nur für Jahresabonnements gültig.

    Wann läuft der Code ab?

    Der Code läuft am 30. November 2025 um Mitternacht ab und kann nicht verlängert werden.

    Erhalte ich neue Pro-Funktionen automatisch?

    Ja. Jeder Doodle-Pro-Abonnent erhält neue Funktionen, sobald sie eingeführt sind.

    Bereit zu sparen? Upgrade mit dem Code BLACKWEEK10 vor dem 30. November 2025.

