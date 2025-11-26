Économies pour le vendredi noir : Obtiens 10 % de réduction sur Doodle Pro cette semaine seulement

Doodle célèbre la Semaine noire avec une réduction limitée à 10 % pour les nouveaux abonnés annuels à Doodle Pro. Du 24 au 30 novembre 2025, utilise le code BLACKWEEK10 à la caisse pour économiser sur ta première année. À la fin de la semaine, le code expire - c'est donc le meilleur moment pour passer à Doodle Pro.

Introduction

Les offres du Black Friday ne sont pas réservées aux gadgets et aux choses que tu oublieras avoir achetées. Cette année, Doodle propose une réduction pour la semaine noire qui te permettra d'améliorer ta façon de travailler. Si tu as pensé à passer à Doodle Pro, cette semaine limitée est l'occasion de le faire à moindre coût, avec un code simple et de vraies économies.

Qu'est-ce qui est inclus dans la réduction de la Black Week ?

Pendant une semaine seulement - du 24 au 30 novembre 2025 - les personnes qui s'abonnent pour la première fois à Doodle Pro peuvent bénéficier d'une réduction de 10 % sur leur première année de plan annuel.

Il suffit d'entrer le code BLACKWEEK10 lors du paiement. La réduction s'applique instantanément.

Une fois que le 30 novembre se termine, le code ne fonctionne plus. Pas de prolongation, pas de nouvelle tentative.

Quelles sont les caractéristiques de Doodle Pro ?

Voici la comparaison précise et actualisée basée sur la page de prix d'aujourd'hui :

Fonctionnalité Plan gratuit Doodle Pro Pas de publicité ✘ ✔ Plages horaires illimitées pour les sondages de groupe Limités ✔ Feuilles d'inscription illimitées Limité ✔ Pages de réservation illimitées Limité ✔ Illimité 1:1s Limité ✔ Marques personnalisées ✘ ✔ Conférences Microsoft Teams et Webex ✘ ✔ Percevoir des paiements avec Stripe ✘ ✔ Descriptions avancées des réunions générées par l'IA ✘ ✔

Pourquoi choisir Doodle maintenant, c'est du bon sens

La planification est plus facile avec Doodle-mais elle devient transparente avec Doodle Pro. Tu supprimes les publicités, tu débloques des outils illimités, tu ajoutes des paiements et tu améliores ton image professionnelle avec une marque personnalisée. Que tu organises des réunions, que tu enseignes, que tu encadres, que tu consultes ou que tu gères des clients, Pro rend ton expérience plus rapide et plus soignée.

La remise de cette semaine rend la mise à niveau encore plus intelligente.

À retenir

Du 24 au 30 novembre 2025, les nouveaux abonnés annuels à Doodle Pro bénéficient d'une remise de 10 % avec le code BLACKWEEK10. C'est une offre rare qui permet d'économiser de l'argent au départ et de gagner du temps tout au long de l'année.

FAQ

Qui peut utiliser le code BLACKWEEK10 ?

Toute personne qui s'abonne à Doodle Pro pour la première fois avec un plan annuel pendant la Black Week.

La réduction s'applique-t-elle aux plans mensuels ?

Non, le code n'est valable que pour les plans annuels éligibles.

Quand le code expire-t-il ?

Le code expire le 30 novembre 2025 à minuit, sans possibilité de prolongation.

Est-ce que j'obtiendrai automatiquement les nouvelles fonctionnalités Pro ?

Oui - chaque abonné à Doodle Pro reçoit les nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure de leur lancement.

Prêt à économiser ? Passe à Doodle Pro avec le code BLACKWEEK10 avant le 30 novembre 2025.