Créer un Doodle

Événements spéciaux

Économies pour le vendredi noir : Obtiens 10 % de réduction sur Doodle Pro cette semaine seulement

Temps de lecture : 3 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Mise à jour : 26 nov. 2025

Black Friday

Options linguistiques

endefresit

Table des matières

    Doodle célèbre la Semaine noire avec une réduction limitée à 10 % pour les nouveaux abonnés annuels à Doodle Pro. Du 24 au 30 novembre 2025, utilise le code BLACKWEEK10 à la caisse pour économiser sur ta première année. À la fin de la semaine, le code expire - c'est donc le meilleur moment pour passer à Doodle Pro.

    Introduction

    Les offres du Black Friday ne sont pas réservées aux gadgets et aux choses que tu oublieras avoir achetées. Cette année, Doodle propose une réduction pour la semaine noire qui te permettra d'améliorer ta façon de travailler. Si tu as pensé à passer à Doodle Pro, cette semaine limitée est l'occasion de le faire à moindre coût, avec un code simple et de vraies économies.

    Qu'est-ce qui est inclus dans la réduction de la Black Week ?

    Pendant une semaine seulement - du 24 au 30 novembre 2025 - les personnes qui s'abonnent pour la première fois à Doodle Pro peuvent bénéficier d'une réduction de 10 % sur leur première année de plan annuel.

    Il suffit d'entrer le code BLACKWEEK10 lors du paiement. La réduction s'applique instantanément.

    Une fois que le 30 novembre se termine, le code ne fonctionne plus. Pas de prolongation, pas de nouvelle tentative.

    Quelles sont les caractéristiques de Doodle Pro ?

    Voici la comparaison précise et actualisée basée sur la page de prix d'aujourd'hui :

    Fonctionnalité

    Plan gratuit

    Doodle Pro

    Pas de publicité

    Plages horaires illimitées pour les sondages de groupe

    Limités

    Feuilles d'inscription illimitées

    Limité

    Pages de réservation illimitées

    Limité

    Illimité 1:1s

    Limité

    Marques personnalisées

    Conférences Microsoft Teams et Webex

    Percevoir des paiements avec Stripe

    Descriptions avancées des réunions générées par l'IA

    Pourquoi choisir Doodle maintenant, c'est du bon sens

    La planification est plus facile avec Doodle-mais elle devient transparente avec Doodle Pro. Tu supprimes les publicités, tu débloques des outils illimités, tu ajoutes des paiements et tu améliores ton image professionnelle avec une marque personnalisée. Que tu organises des réunions, que tu enseignes, que tu encadres, que tu consultes ou que tu gères des clients, Pro rend ton expérience plus rapide et plus soignée.

    La remise de cette semaine rend la mise à niveau encore plus intelligente.

    À retenir

    Du 24 au 30 novembre 2025, les nouveaux abonnés annuels à Doodle Pro bénéficient d'une remise de 10 % avec le code BLACKWEEK10. C'est une offre rare qui permet d'économiser de l'argent au départ et de gagner du temps tout au long de l'année.

    FAQ

    Qui peut utiliser le code BLACKWEEK10 ?

    Toute personne qui s'abonne à Doodle Pro pour la première fois avec un plan annuel pendant la Black Week.

    La réduction s'applique-t-elle aux plans mensuels ?

    Non, le code n'est valable que pour les plans annuels éligibles.

    Quand le code expire-t-il ?

    Le code expire le 30 novembre 2025 à minuit, sans possibilité de prolongation.

    Est-ce que j'obtiendrai automatiquement les nouvelles fonctionnalités Pro ?

    Oui - chaque abonné à Doodle Pro reçoit les nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure de leur lancement.

    Prêt à économiser ? Passe à Doodle Pro avec le code BLACKWEEK10 avant le 30 novembre 2025.

    Aucune carte de crédit n'est requise

    Article connexe

    Wellness/mindfulness group session

    Planification

    Outil de planification pour les coachs en bien-être : le guide complet

    Rédigé par Limara Schellenberg

    Lire l'article
    Trainer teaching or presenting a structured plan.

    Planification

    5 modèles de pages de réservation pour les séances de coaching payantes

    Rédigé par Limara Schellenberg

    Lire l'article
    Trainer standing at a whiteboard.

    Planification

    Comment programmer une formation de cohorte sans faire de va-et-vient.

    Rédigé par Limara Schellenberg

    Lire l'article

    Résoudre l'équation de planification avec Doodle