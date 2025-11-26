Il risparmio del Black Friday: Ottieni il 10% di sconto su Doodle Pro solo per questa settimana

Doodle celebra la Black Week con uno sconto limitato del 10% per i nuovi abbonati annuali a Doodle Pro. Dal 24 al 30 novembre 2025, inserisci il codice BLACKWEEK10 in cassa per risparmiare sul tuo primo anno. Al termine della settimana, il codice scade: è il momento migliore per fare l'upgrade.

Introduzione

Le offerte del Black Friday non sono solo per i gadget e gli oggetti che dimenticherai di aver comprato. Quest'anno Doodle offre uno sconto per la Settimana Nera che migliora il tuo modo di lavorare. Se stai pensando di passare a Doodle Pro, questa settimana limitata è la tua occasione per farlo a un prezzo inferiore, con un codice semplice e un risparmio reale.

Cosa include lo sconto della Settimana Nera?

Per una sola settimana, dal 24 al 30 novembre 2025, chi si abbona per la prima volta a Doodle Pro può usufruire di uno sconto del 10% sul primo anno di un piano annuale.

Basta inserire il codice BLACKWEEK10 durante il checkout. Lo sconto si applica immediatamente.

Una volta terminato il 30 novembre, il codice smetterà di funzionare. Non ci sono proroghe, né tentativi.

Quali sono le caratteristiche di Doodle Pro?

Ecco un confronto accurato e aggiornato basato sulla pagina dei prezzi di oggi:

Caratteristiche Piano gratuito Doodle Pro Nessuna pubblicità ✘ ✔ Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo Limitato ✔ Fogli di iscrizione illimitati Limitato ✔ Pagine di prenotazione illimitate Limitato ✔ Illimitato 1:1 Limitato ✔ Marchio personalizzato ✘ ✔ Conferenze Microsoft Teams e Webex ✘ ✔ Raccogli pagamenti con Stripe ✘ ✔ Descrizioni avanzate dei meeting generate dall'intelligenza artificiale ✘ ✔

Perché scegliere Doodle ora ha senso

Pianificare è più facile con Doodle, ma diventa un gioco da ragazzi con Doodle Pro. Rimuovi gli annunci, sblocca strumenti illimitati, aggiungi pagamenti e migliora la tua immagine professionale con un marchio personalizzato. Se gestisci riunioni, insegni, fai da coach, consulti o gestisci clienti, Pro rende la tua esperienza più veloce e raffinata.

Lo sconto di questa settimana rende l'aggiornamento ancora più intelligente.

L'aspetto più importante

Dal 24 al 30 novembre 2025, i nuovi abbonati annuali a Doodle Pro avranno il 10% di sconto con il codice BLACKWEEK10. Si tratta di un'offerta rara che consente di risparmiare denaro in anticipo e di risparmiare tempo per tutto l'anno.

DOMANDE FREQUENTI

Chi può utilizzare il codice BLACKWEEK10?

Chiunque si abboni a Doodle Pro per la prima volta con un piano annuale durante la Black Week.

Lo sconto si applica anche ai piani mensili?

No, il codice è valido solo per i piani annuali idonei.

Quando scade il codice?

Il codice scade il 30 novembre 2025 a mezzanotte, senza proroghe.

Riceverò automaticamente le nuove funzioni Pro?

Sì, ogni abbonato a Doodle Pro riceve le nuove funzioni non appena vengono lanciate.

Sei pronto a risparmiare? Effettua l'aggiornamento con il codice BLACKWEEK10 prima del 30 novembre 2025.