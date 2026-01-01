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Tipos de reunião

O que é uma reunião anual?

Tempo de leitura: 4 minutos
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

Atualizado: 11 de ago. de 2026

Hands in centre

Uma reunião anual é o encontro dos acionistas de uma empresa uma vez por ano para discutir o desempenho financeiro, eleger diretores e aprovar decisões corporativas importantes.

Muitas vezes, certas coisas precisam ser feitas por lei, como, por exemplo

Eleger o conselho de administração.

Aprovar os demonstrativos financeiros da empresa.

Receber relatórios do conselho de administração e da diretoria.

Aprovar decisões corporativas importantes, como fusões e aquisições.

Responder às perguntas dos acionistas.

Se acreditarmos nos filmes, pensamos nessas assembleias como grandes reuniões de centenas, se não milhares de pessoas. Às vezes, esse pode ser o caso, mas mesmo as pequenas empresas com acionistas precisam realizar essas reuniões uma vez por ano.

Embora essas reuniões geralmente ocorram em um local físico, hoje em dia não é incomum que elas sejam híbridas, com acionistas que não podem estar presentes "discando" por meio de videoconferência.

O que acontece em uma assembleia anual?

A assembleia anual normalmente começa com o presidente do conselho dando início à reunião. Em seguida, o presidente apresenta os diretores da empresa e o conselho de administração.

Em seguida, ocorre a eleição do conselho de administração. Os acionistas votam em um grupo de diretores para servir no conselho. Às vezes, a eleição pode ocorrer antes da reunião; nesse caso, os resultados serão anunciados.

Depois disso, o presidente apresenta os demonstrativos financeiros da empresa. Elas são revisadas pelos auditores e, em seguida, aprovadas pelo conselho.

Em seguida, são recebidos os relatórios dos diretores e da gerência. O conselho de administração apresenta um relatório sobre suas atividades no ano anterior. A gerência apresenta relatórios sobre as operações e o desempenho financeiro da empresa.

Ao longo dessas etapas, não é incomum que surjam perguntas dos acionistas. Eles podem querer saber mais detalhes sobre um determinado tópico. Os membros do conselho e a diretoria precisam estar preparados para respondê-las. É uma boa ideia que eles façam uma prep call com antecedência.

A última ordem do dia é a aprovação de decisões corporativas importantes, por exemplo, a aprovação de uma fusão ou venda de parte da empresa. Os acionistas votam nessas decisões.

Agendamento de reuniões anuais

As reuniões anuais não são fáceis de organizar. É aqui que entra o Doodle.

Não importa se você está tentando reunir algumas dezenas de acionistas ou milhares, o Group Poll facilita as coisas. Basta selecionar várias opções de horário diferentes e enviá-las aos participantes. Eles selecionam as que funcionam melhor para eles e o horário da reunião fica claro.

O Doodle Professional também permite que você adicione sua ferramenta de videoconferência favorita para permitir participantes virtuais, remover anúncios e adicionar marcas para obter uma aparência elegante que represente sua empresa. Além disso, se os acionistas conectarem seus calendários, o evento será adicionado automaticamente para que não haja nenhuma chance de que eles sejam agendados duas vezes.

O Doodle facilita a organização de sua reunião anual em minutos, sem a necessidade de ficar enviando e recebendo e-mails. Experimente-o gratuitamente hoje mesmo.

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