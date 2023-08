Che cos'è una riunione annuale?

L'assemblea annuale è la riunione degli azionisti di una società una volta all'anno per discutere i risultati finanziari, eleggere gli amministratori e approvare importanti decisioni aziendali.

Spesso, per legge, è necessario effettuare determinate operazioni, tra cui:

eleggere il consiglio di amministrazione.

Approvare i bilanci della società.

Ricevere le relazioni del Consiglio di amministrazione e della direzione.

Approvare importanti decisioni aziendali, come fusioni e acquisizioni.

Rispondere alle domande degli azionisti.

Se dobbiamo credere ai film, pensiamo a queste assemblee come a enormi raduni di centinaia, se non migliaia, di persone. A volte può essere così, ma anche le piccole società con azionisti devono tenere queste riunioni una volta all'anno.

Sebbene queste assemblee si svolgano spesso in un luogo fisico, al giorno d'oggi non è raro che siano ibride: gli azionisti che non possono essere presenti di persona si collegano in videoconferenza.

Cosa succede in un'assemblea annuale?

L'assemblea annuale inizia tipicamente con la convocazione da parte del presidente del consiglio di amministrazione. Il presidente presenta quindi i dirigenti della società e il consiglio di amministrazione.

Successivamente, si procede all'elezione del consiglio di amministrazione. Gli azionisti votano una lista di direttori che entreranno a far parte del consiglio di amministrazione. A volte l'elezione può avvenire prima dell'assemblea; in questo caso, i risultati saranno annunciati.

Successivamente, il presidente presenta il bilancio della società. Questi vengono esaminati dai revisori dei conti e quindi approvati dal consiglio di amministrazione.

Successivamente, vengono presentate le relazioni degli amministratori e della direzione. Il consiglio di amministrazione riferisce sulle attività svolte nell'ultimo anno. La direzione riferisce sulle operazioni e sulle prestazioni finanziarie della società.

Durante queste fasi, non è raro che gli azionisti facciano domande. Potrebbero voler conoscere maggiori dettagli su un particolare argomento. I membri del Consiglio di amministrazione e la direzione devono essere preparati a rispondere. È una buona idea organizzare in anticipo una prep call.

L'ultimo ordine del giorno è l'approvazione di importanti decisioni aziendali, ad esempio l'approvazione di una fusione o della vendita di una parte dell'azienda. Gli azionisti votano su queste decisioni.

Programmazione delle assemblee annuali

Le assemblee annuali non sono facili da organizzare. È qui che entra in gioco Doodle.

