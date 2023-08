Qu'est-ce qu'une assemblée annuelle ?

L'assemblée annuelle est une réunion des actionnaires d'une entreprise qui se tient une fois par an pour discuter des performances financières, élire les administrateurs et approuver les décisions importantes de l'entreprise.

Il arrive souvent que certaines choses doivent être faites en vertu de la loi :

Élire le conseil d'administration.

Approuver les états financiers de l'entreprise.

Recevoir les rapports du conseil d'administration et de la direction.

Approuver les décisions importantes de l'entreprise, telles que les fusions et les acquisitions.

répondre aux questions des actionnaires.

Si l'on en croit les films, nous imaginons ces réunions comme d'immenses rassemblements de centaines, voire de milliers de personnes. C'est parfois le cas, mais même les petites entreprises avec des actionnaires doivent tenir ces réunions une fois par an.

Bien que ces réunions se déroulent souvent dans un lieu physique, il n'est pas rare aujourd'hui qu'elles soient hybrides, les actionnaires ne pouvant pas être présents en personne se connectant par vidéoconférence.

Que se passe-t-il lors d'une assemblée annuelle ?

L'assemblée annuelle commence généralement par l'ouverture de la séance par le président du conseil d'administration. Le président présente ensuite les dirigeants de l'entreprise et le conseil d'administration.

Vient ensuite l'élection du conseil d'administration. Les actionnaires votent pour une liste d'administrateurs qui siègeront au conseil d'administration. Parfois, l'élection peut avoir lieu avant l'assemblée ; dans ce cas, les résultats sont annoncés.

Ensuite, le président présente les états financiers de l'entreprise. Ceux-ci sont examinés par les auditeurs et approuvés par le conseil d'administration.

Vient ensuite la réception des rapports des administrateurs et de la direction. Le conseil d'administration rend compte de ses activités au cours de l'année écoulée. La direction rend compte des activités et des résultats financiers de l'entreprise.

Tout au long de ces étapes, il n'est pas rare que les actionnaires posent des questions. Ils peuvent vouloir obtenir plus de détails sur un sujet particulier. Les membres du conseil d'administration et de la direction doivent être prêts à y répondre. Il est souhaitable qu'ils organisent un prep call au préalable.

Le dernier point à l'ordre du jour est l'approbation des décisions importantes de l'entreprise, par exemple l'approbation d'une fusion ou la vente d'une partie de l'entreprise. Les actionnaires votent sur ces décisions.

Programmation des assemblées annuelles

