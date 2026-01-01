¿Qué es una reunión anual?

Una junta anual es una reunión de los accionistas de una empresa una vez al año para debatir los resultados financieros, elegir a los directores y aprobar decisiones corporativas importantes.

A menudo, la ley obliga a hacer ciertas cosas, por ejemplo:

Elegir al consejo de administración.

Aprobar los estados financieros de la empresa.

Recibir informes del consejo de administración y la dirección.

Aprobar decisiones corporativas importantes, como fusiones y adquisiciones.

Responder a las preguntas de los accionistas.

Si nos atenemos a las películas, pensamos en estas juntas como enormes reuniones de cientos, si no miles, de personas. A veces puede ser así, pero incluso las pequeñas empresas con accionistas necesitan celebrar estas reuniones una vez al año.

Aunque estas reuniones suelen celebrarse en un lugar físico, hoy en día no es raro que sean híbridas: los accionistas que no pueden asistir en persona "marcan el número" mediante videoconferencia.

Crear una encuesta de grupo

¿Qué ocurre en una junta anual?

La junta anual suele comenzar con el presidente del consejo llamando al orden. A continuación, el presidente presenta a los directivos de la empresa y al consejo de administración.

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A continuación se procede a la elección del consejo de administración. Los accionistas votan una lista de directores para formar parte del consejo. A veces, la elección puede tener lugar antes de la junta, en cuyo caso se anuncian los resultados.

A continuación, el presidente presenta los estados financieros de la empresa. Éstos son revisados por los auditores y aprobados por el consejo.

A continuación se reciben los informes de los administradores y la dirección. El consejo de administración informa sobre sus actividades durante el año pasado. La dirección informa sobre las operaciones y los resultados financieros de la empresa.

A lo largo de estos pasos, no es raro que surjan preguntas de los accionistas. Puede que quieran saber más detalles sobre un tema concreto. Los miembros del consejo y la dirección deben estar preparados para responderlas. Es una buena idea que tengan una prep call de antemano.

El último punto del orden del día es la aprobación de decisiones corporativas importantes, por ejemplo, la aprobación de una fusión o la venta de parte de la empresa. Los accionistas votan estas decisiones.

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Programación de las juntas anuales

Las reuniones anuales no son fáciles de organizar. Aquí es donde entra en juego Doodle.

Tanto si intenta reunir a unas docenas de accionistas como a miles, Encuesta en grupo se lo pone fácil. Sólo tiene que seleccionar una serie de opciones de tiempo diferentes y enviarlas a sus participantes. Ellos seleccionan las que más les convienen y la hora de su reunión queda clara.

Doodle Professional también te permite añadir tu herramienta de videoconferencia favorita para permitir participantes virtuales, eliminar anuncios y añadir marcas para conseguir un aspecto elegante que represente a tu empresa. Además, si tus accionistas conectan sus calendarios, el evento se añadirá automáticamente, por lo que no hay posibilidad de que queden doblemente citados.

Doodle te facilita la organización de tu junta anual en cuestión de minutos, sin rondas de correos electrónicos de ida y vuelta. Pruébalo gratis hoy mismo.