Hvad er et årsmøde?

Et årsmøde er en samling af aktionærerne i et selskab en gang om året for at drøfte de økonomiske resultater, vælge bestyrelsesmedlemmer og godkende vigtige virksomhedsbeslutninger.

Det er ofte sådan, at visse ting skal gøres i henhold til loven, og disse kan omfatte:

Vælge bestyrelsen.

Godkende selskabets regnskaber.

modtager rapporter fra bestyrelsen og ledelsen.

godkende vigtige virksomhedsbeslutninger, f.eks. fusioner og opkøb.

besvare spørgsmål fra aktionærerne.

Hvis man skal tro på film, ser vi disse møder som store forsamlinger med hundredvis, hvis ikke tusindvis af mennesker. Det kan nogle gange være tilfældet, men selv små virksomheder med aktionærer skal afholde disse møder en gang om året.

Selv om disse møder ofte finder sted på et fysisk sted, er det i dag ikke ualmindeligt, at de er hybride - hvor aktionærer, der ikke kan være til stede personligt, "ringer ind" ved hjælp af videokonferencer.

Hvad sker der på et årsmøde?

Årsmødet begynder typisk med, at bestyrelsesformanden kalder mødet til orden. Formanden præsenterer derefter selskabets ledelse og bestyrelsen.

Dernæst foretages valget af bestyrelsen. Aktionærerne stemmer om en liste af bestyrelsesmedlemmer, der skal sidde i bestyrelsen. Nogle gange kan valget finde sted før mødet; i så fald annonceres resultatet.

Herefter fremlægger formanden selskabets regnskaber. Disse gennemgås af revisorerne og godkendes derefter af bestyrelsen.

Derefter følger modtagelse af rapporter fra bestyrelsesmedlemmer og ledelse. Bestyrelsen aflægger beretning om sine aktiviteter i det forløbne år. Ledelsen aflægger beretning om virksomhedens aktiviteter og finansielle resultater.

Under disse trin er det ikke ualmindeligt, at der kommer spørgsmål fra aktionærerne. De ønsker måske at få flere detaljer om et bestemt emne. Bestyrelsesmedlemmer og ledelse skal være forberedt på at besvare disse. Det er en god idé, at de har en prep call på forhånd.

Den sidste punkt på dagsordenen er godkendelse af vigtige virksomhedsbeslutninger, f.eks. godkendelse af en fusion eller salg af en del af virksomheden. Aktionærerne stemmer om disse beslutninger.

Planlægning af årsmøder

