Jak studenci wykorzystują Doodle do planowania projektów grupowych w połowie czasu

Projekty grupowe nie muszą pochłaniać całego tygodnia. Dzięki Doodle możesz planować spotkania, rozdzielać zadania i pilnować, by wszyscy trzymali się harmonogramu, poświęcając na to o połowę mniej czasu. Studenci korzystają z Doodle, by przeprowadzać szybkie ankiety, organizować sesje naukowe i umawiać się na indywidualne spotkania bez długich rozmów czy niekończących się e-maili.

Problem jest prosty. Każdy ma inny plan zajęć, niektórzy koledzy z drużyny pracują na pół etatu, a kilku mieszka poza kampusem lub w innej strefie czasowej. Więcej czasu zajmuje ci znalezienie dogodnego terminu niż wykonanie zadania.

W tym przewodniku dowiesz się, w jaki sposób studenci korzystają z serwisu Doodle, aby szybciej planować projekty grupowe. Poznasz, kiedy warto korzystać z Group Poll, Sign-up Sheet, rozmów indywidualnych oraz Booking Page. Znajdziesz tu również rzeczywiste przykłady, instrukcje krok po kroku oraz typowe błędy, których należy unikać.

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Wyzwanie, przed którym stoją studenci

Musicie się spotkać, ale w waszej grupie są:

Konflikty między zajęciami z zajęć teoretycznych a ćwiczeniami praktycznymi

Praca w niepełnym wymiarze godzin i godziny treningów

Różne urządzenia i kalendarze

Różne strefy czasowe w przypadku kursów zdalnych lub internetowych

W czatach grupowych robi się głośno. Plany ulegają zmianom. Link do ankiety ginie w natłoku wiadomości. Ktoś przegapia wiadomość i trzeba zaczynać od nowa. Opuszczone spotkania zagrażają ocenom i powodują stres przed terminami.

Dlaczego ma to znaczenie dla studentów

Masz ograniczony czas. Dobre planowanie zapewnia:

Szybsze decyzje i jasno określone kolejne kroki

Więcej czasu na pisanie, programowanie, projektowanie lub próby

Mniej stresu podczas egzaminów śródokresowych i końcowych

Równomierniejsze rozłożenie obciążenia pracą między członków zespołu

Kiedy studenci korzystają z aplikacji Doodle do planowania projektów grupowych, unikają niekończących się dyskusji i od razu zabierają się do pracy. Połączenie z kalendarzem pozwala również uniknąć nakładania się terminów, dzięki czemu możesz zadbać o swój czas na naukę.

Rozpocznij swój projekt od opracowania harmonogramu

Wyznacz ton już w pierwszym tygodniu. Uzgodnijcie, w jaki sposób grupa będzie się spotykać i jak członkowie będą zgłaszać się do zadań.

Skorzystaj z Group Poll w serwisie Doodle, aby wybrać godzinę rozpoczęcia

Zdecyduj się na stały termin w każdym tygodniu albo na harmonogram rotacyjny

Utwórz Sign-up Sheet na takie role, jak protokolant, prezenter czy redaktor

Wybierz aplikację do wideokonferencji, z której będzie korzystał Twój zespół, na przykład Zoom lub Google Meet

Ustal termin zakończenia głosowania, aby zdążyć zarezerwować salę lub link

15 minut poświęcone na przygotowanie może zaoszczędzić wiele godzin w ciągu całego semestru.

Przeprowadź swoją pierwszą Group Poll w grupie Doodle w 6 krokach

Otwórz aplikację Doodle i wybierz opcję „Group Poll”. Połącz swój kalendarz Google, Outlook lub Apple. Doodle zablokuje terminy, w których nie masz wolnego czasu, i zaproponuje lepsze opcje. Dodaj od 5 do 7 terminów na następny tydzień. Zaproponuj terminy zarówno rano, jak i po południu oraz wieczorem. Ustal termin i włącz automatyczne przypomnienia, aby koledzy z klasy zagłosowali na czas. Jeśli korzystasz z Doodle Pro, dodaj krótki porządek obrad, korzystając z opisów generowanych przez sztuczną inteligencję. Wybierz styl, długość i instrukcje. Wyślij link do ankiety e-mailem z serwisu Doodle lub wrzuć go na czacie klasowym. Jeśli chcesz zaprosić całą grupę, możesz wysłać wiadomość e-mail do maksymalnie 1000 osób.

Po wybraniu najlepszego terminu dodaj link do Zoom, Microsoft Teams, Google Meet lub Cisco bezpośrednio z serwisu Doodle i zapisz go w kalendarzach wszystkich uczestników.

Tygodniowe spotkania powinny być proste i odbywać się regularnie

Po rozpoczęciu zajęć postaraj się, by wszystko przebiegało w prosty sposób. Uczniowie korzystają z aplikacji Doodle, by ustalić harmonogram zajęć bez tracenia czasu na kwestie organizacyjne.

Co dwa do czterech tygodni organizuj cykliczną Group Poll. Jest to pomocne, gdy w połowie semestru zmienia się plan zajęć.

W każdej ankiecie należy ograniczyć liczbę opcji do niewielkiej liczby. Pięć opcji w zupełności wystarczy.

Warto przewidzieć rezerwy czasowe. Należy zapewnić 15-minutowe przerwy, aby zajęcia odbywające się bezpośrednio po sobie nie powodowały spóźnień.

W opisie ankiety zawsze podaj link do filmu lub numer pokoju.

Ustaw przypomnienia w Doodle na 24 godziny przed spotkaniem, żeby nikt o nim nie zapomniał.

Jeśli Twoja grupa składa się z podzespołów, skorzystaj z Doodle 1:1, aby zaplanować krótkie spotkania. Podaj listę dostępnych terminów, pozwól członkom wybrać dogodny dla nich czas, a Doodle zajmie się wysyłaniem zaproszeń i rezerwacją terminów. To świetne rozwiązanie dla kierownika zespołu, który spotyka się z członkami zespołu na 10-minutowe spotkania dotyczące postępów w pracy.

Skorzystaj z Booking Page, aby zapisać się na otwarte godziny nauki

Jeśli udzielasz korepetycji kolegom lub organizujesz otwarte sesje nauki w ramach swojego projektu, utwórz Booking Page w serwisie Doodle.

Udostępnij swój link raz na czacie klasowym lub na forum kursu.

Współuczniowie mogą wybrać termin, który jest wolny w Twoim kalendarzu.

Automatycznie dodaj link do Google Meet lub Zoom.

Włącz usługę Stripe, jeśli pobierasz opłaty za korepetycje. Uczniowie mogą dokonać płatności w momencie rezerwacji, a Ty możesz skupić się na nauczaniu.

Przydzielaj zadania i terminy prezentacji za pomocą Sign-up Sheet

W wielu projektach uczestnicy muszą wybrać role lub terminy. Skorzystaj z Sign-up Sheet Doodle, aby zapewnić sprawiedliwość i przejrzystość.

Tworzenie zadań, takich jak badania, porządkowanie danych, projektowanie slajdów czy korekta tekstu

Ustal godziny sesji dla bloków prób lub dostępu do laboratorium

Ogranicz liczbę miejsc w każdym przedziale czasowym, aby nie przekroczyć limitu pojemności sali

Pozwól ludziom wybrać sobie terminy i przypomnij im o nich

To rozwiązanie sprawdza się w następujących przypadkach:

Kolejność prezentacji na zajęciach z retoryki

Czas przeznaczony na stanowiska laboratoryjne w ramach kursu z przedmiotów ścisłych

Terminy realizacji zdjęć do projektu medialnego

Sesje wzajemnej oceny w ramach zajęć z pisania

Możesz również wykorzystać Sign-up Sheet jako szybką ankietę tekstową. Zapytaj, z jakiego zbioru danych skorzystać, jaki temat wybrać lub które studium przypadku przeanalizować. Wyznacz krótki termin, aby projekt posuwał się naprzód.

Praktyczne wskazówki, z których uczniowie mogą skorzystać już dziś

Wykorzystaj te sprawdzone sposoby w swoim następnym projekcie.

Wskazówka 1: Poproś wszystkich, aby podłączyli swoje kalendarze w serwisie Doodle. Pozwoli to uniknąć kolizji terminów i podwójnych rezerwacji.

Wskazówka 2: Zaproponuj mniej opcji czasowych. Trzy do pięciu opcji przyspiesza podejmowanie decyzji.

Wskazówka nr 3: Zagłosuj na początku tygodnia. Poniedziałkowe głosowania przyczyniają się do większej frekwencji w połowie tygodnia.

Wskazówka 4: Skorzystaj z funkcji wykrywania strefy czasowej, jeśli któryś z członków zespołu pracuje zdalnie. Aplikacja Doodle wyświetla lokalny czas dla każdej osoby.

Wskazówka nr 5: Do każdego zaproszenia dołącz prosty porządek obrad. Jeden cel i trzy tematy do omówienia pozwolą skrócić czas trwania spotkań.

Wskazówka nr 6: Zapisz link do spotkania w ankiecie i w wydarzeniu w kalendarzu. Dzięki temu nie będziesz musiał go później szukać.

Wskazówka 7: Przed każdą sesją włącz przypomnienia. Skorzystaj z powiadomień wysyłanych 24 godziny i 1 godzinę przed sesją, aby dotrzeć do zapracowanych kolegów z klasy.

Wskazówka 8: Utwórz wspólny dokument z notatkami i umieść do niego link w zaproszeniu. Na koniec każdej sesji wyznacz osoby odpowiedzialne za dokument.

Wskazówka 9: W przypadku korepetycji lub warsztatów klubowych podłącz Stripe na swojej Booking Page lub w usłudze 1:1, aby płatność była realizowana w momencie rezerwacji.

Wskazówka nr 10: Po zakończeniu spotkania od razu dodaj link do kolejnej ankiety. Wykorzystanie momentu pozwala zaoszczędzić czas.

Typowe błędy, których należy unikać

Unikaj tych pułapek czasowych, w które wpada wielu studentów.

Próby ustalania terminów w czatach grupowych. Wiadomości się gubią. Zamiast tego udostępnij jeden link do Doodle.

Publikowanie zrzutów ekranu z kalendarzy. Informacje te szybko tracą aktualność i naruszają prywatność.

Oferowanie dziesięciu lub więcej opcji. Zbyt duży wybór spowalnia podejmowanie decyzji.

Zapomnienie o wyznaczeniu terminu głosowania. Bez terminu koledzy z klasy zwlekają, a tydzień mija.

Brakujące strefy czasowe. To, co dla Ciebie jest wieczorem, dla kogoś z odległego miejsca może być późną nocą.

Wysyłanie zaproszeń bez porządku obrad. Spotkania zbaczają z tematu i się przedłużają.

Brak przerw. Zajęcia odbywające się bezpośrednio po sobie powodują spóźnienia i pośpieszne zakończenia.

Rejestracja uczestników odbywa się na kartce papieru. Ktoś robi zdjęcie, po czym plany ulegają zmianie i zaczyna się zamieszanie.

Narzędzia i rozwiązania, które pomagają uczniom szybciej planować

Doodle oferuje prosty zestaw narzędzi stworzony z myślą o pracy grupowej. Oto, w jaki sposób każde z tych narzędzi ułatwia planowanie i prowadzenie spotkań.

Group Polls : Znajdź najlepszy termin na głosowanie dla dużej grupy. Zaproś nawet 1000 uczestników. Ustal terminy i przypomnienia, aby głosy napływały na czas. Jeśli zależy Ci na prywatności, ukryj dane uczestników w planach premium.

1:1 : Udostępnij listę terminów, w których możesz szybko skonsultować się z członkami zespołu lub asystentem. Gdy ktoś wybierze termin, Doodle wyśle zaproszenie i zarezerwuje go w Twoim kalendarzu.

Booking Page : Udostępnij jeden link do godzin otwartej nauki lub sesji korepetycyjnych. Na Twojej stronie widoczne są wyłącznie godziny, w których masz wolne. Połącz konto Stripe, aby pobierać opłaty po dokonaniu rezerwacji.

Sign-up Sheets: Twórz wydarzenia z ograniczoną liczbą miejsc, takie jak sesje prób, stanowiska laboratoryjne czy terminy rozmów kwalifikacyjnych. Uczestnicy wybierają dogodne dla siebie opcje, a Doodle śledzi liczbę zgłoszeń.

Najważniejsze integracje dla studentów:

Kalendarze : Połącz z Kalendarzem Google, programem Microsoft Outlook lub Kalendarzem Apple. Doodle analizuje Twoje zajęcia i proponuje dogodniejsze terminy spotkań, zachowując jednocześnie prywatność Twojego kalendarza.

Wideokonferencje : Automatycznie dodawaj Google Meet, Zoom, Microsoft Teams lub Cisco do swoich zaproszeń.

Zaproszenia e-mailowe : Wysyłaj zaproszenia do ankiet bezpośrednio z Doodle. To świetne rozwiązanie, gdy uczniowie w Twojej klasie korzystają z różnych aplikacji do czatowania.

Opisy spotkań dotyczących sztucznej inteligencji : W aplikacji Doodle Pro możesz tworzyć przejrzyste porządki obrad, dostosowując ich ton, długość i instrukcje do własnych potrzeb. Pozwala to zaoszczędzić czas przed każdym spotkaniem.

Funkcje administracyjne: Ustalaj terminy, wysyłaj automatyczne przypomnienia, korzystaj z serwisu bez reklam oraz stosuj spersonalizowane elementy brandingowe, takie jak logo klubów studenckich czy drużyn. Doodle zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych dzięki rozwiązaniom w zakresie prywatności na poziomie korporacyjnym.

Najlepsze praktyki w zakresie zarządzania kalendarzem

Dbaj o aktualność bloków zajęć, aby Doodle mogło uniknąć kolizji.

Zaznacz również zmiany w pracy i godziny treningów jako zajęte.

Zarezerwuj sobie trochę czasu przed i po egzaminach lub zajęciach laboratoryjnych.

Oznaczaj wydarzenia kolorami według kursów, aby szybko dostrzegać nadmierne obciążenie.

W niedzielę poświęć chwilę na cotygodniowe podsumowanie, aby zaktualizować swój kalendarz na nadchodzący tydzień.

Przykłady z życia wzięte z kampusu

Oto kilka sposobów, w jakie uczniowie wykorzystują aplikację Doodle do planowania projektów grupowych w połowie czasu.

Zespół Capstone o zróżnicowanych harmonogramach

Zespół projektantów wyższego szczebla potrzebuje dwóch godzin na przegląd prototypu. Publikują Group Poll w serwisie Doodle z siedmioma opcjami rozłożonymi na dwa tygodnie. Wyznaczają termin głosowania na piątek w południe i włączają przypomnienia. Do piątku po południu zespół ma już wyraźnego zwycięzcę. Doodle dodaje link do Zoomu i wpisuje wydarzenie do kalendarza każdego członka zespołu.

Praca w parach z sekcjami rotacyjnymi

Dwóch partnerów laboratoryjnych ma naprzemienne zajęcia laboratoryjne i godziny asystenckie. Co dwa tygodnie przeprowadzają Group Poll z zaledwie trzema opcjami do wyboru. Dołączają do niej krótki porządek obrad wygenerowany przez sztuczną inteligencję oraz link do wspólnego arkusza wyników. Spotkania są krótkie, ponieważ porządek obrad jest jasny, a notatki już przygotowane.

Warsztaty klubu biznesowego z płatnymi miejscami

Koło studenckie organizuje warsztaty dotyczące pisania CV z ograniczoną liczbą miejsc. Tworzy Sign-up Sheet obejmujący 3 sesje po 20 miejsc każda. Za pomocą serwisu Stripe pobiera niewielką opłatę na Booking Page Doodle. Studenci wybierają termin, dokonują płatności podczas rezerwacji, a w zaproszeniu kalendarzowym otrzymują link do Google Meet.

Zespół pracujący zdalnie w różnych strefach czasowych

W kursie online uczestniczy zespół projektowy z trzech stref czasowych. Organizator włącza obsługę stref czasowych w serwisie Doodle. Każdy uczestnik widzi opcje podane w czasie lokalnym. Ankieta kończy się we wtorek, a wydarzenie zawiera link do aplikacji Teams. Frekwencja znacznie wzrasta, ponieważ przypomnienia są wysyłane o odpowiedniej porze lokalnej.

Spotkania 1:1 z kierownikiem zespołu w celu oceny postępów

W czwartki kierownik zespołu spotyka się z każdym członkiem zespołu na 10 minut. Ustala się spotkania indywidualne w czterech przedziałach czasowych. Członkowie zespołu wybierają terminy, które pasują do ich planów zajęć. Aplikacja Doodle wysyła zaproszenia i blokuje terminy, aby uniknąć podwójnych rezerwacji. Kierownik skupia się na przekazywaniu informacji zwrotnych, a nie na planowaniu spotkań.

Najważniejsze wnioski

Studenci korzystają z aplikacji Doodle, aby szybciej planować projekty grupowe dzięki Group Poll, Sign-up Sheet, rozmowom indywidualnym oraz Booking Page.

Połącz swój kalendarz, aby Doodle mogło uniknąć kolizji terminów i zaproponować lepsze terminy spotkań.

Ankiety powinny być krótkie, należy wyznaczyć terminy i włączyć przypomnienia, aby skłonić respondentów do szybkiego podjęcia decyzji.

W przypadku ról i ograniczonej liczby miejsc korzystaj z Sign-up Sheet, a w przypadku płatnych korepetycji lub wydarzeń klubowych dodaj usługę Stripe.

Dodaj porządki obrad, rezerwy czasowe i wyraźne linki do wideokonferencji, aby spotkania były krótkie i produktywne.

Zacznij od lepszego planowania

Projekty grupowe przebiegają sprawniej, gdy wyeliminujesz utrudnienia związane z planowaniem. Skorzystaj z Group Poll, aby wybrać termin, z Sign-up Sheet – aby przydzielić role, a z Booking Page lub rozmowy indywidualnej – aby ustalić godziny nauki i spotkania kontrolne. Połącz swój kalendarz z Doodle, a aplikacja zajmie się resztą w tle.

Chcesz zaoszczędzić czas przy ustalaniu terminów? Stwórz swoją pierwszą ankietę w kilka minut. Skorzystaj z Doodle, aby zaplanować projekty grupowe w połowie czasu i wrócić do pracy, która zapewni Ci dobrą ocenę.