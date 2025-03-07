Begint je takenlijst een beetje op een eindeloos verhaal te lijken? Met vergaderingen, e-mails en werk waar je je helemaal op moet concentreren die allemaal om je aandacht strijden, is het geen wonder dat de taken zich maar blijven opstapelen.

Omdat je met een goede tijdindeling die lijst onder controle kunt houden, kunnen productiviteitstechnieken zoals ‘time-blocking’ en ‘task batching’ je helpen om grip te krijgen op je agenda. Maar welke past het beste bij jou?

In dit artikel leggen we uit hoe elke methode werkt, wat de belangrijkste verschillen zijn en hoe een planningstool je productiviteit kan ondersteunen.

Wat is time-blocking?

Time-blocking is een techniek voor tijdmanagement waarbij je specifieke tijdsblokken inplant voor

verschillende taken gedurende de dag. Door specifieke tijdvakken in te plannen en te reserveren voor vergaderingen, geconcentreerd werken en zelfs pauzes, kun je de overstap maken van een reactieve manier van werken naar een meer gestructureerde aanpak.

Een voorbeeld van time-blocking:

8:00 – 9:00 uur: E-mails checken en beantwoorden 9:00 – 11:30 uur: Tijd om me op een project te concentreren 11:30 – 12:00 uur: Lunchpauze 12.00 – 15.00 uur: Teamvergaderingen

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Voordelen en nadelen van time-blocking

Het belangrijkste voordeel van time-blocking is dat je taken prioriteit kunt geven. Door specifieke tijdsblokken in te delen, kun je je werk afkrijgen zonder – of met minder – afleiding.

Door tijdblokken in te delen, word je ook minder geneigd om te multitasken, waardoor je je beter kunt concentreren en efficiënter kunt werken.

Soms kan het echter wat beperkend aanvoelen. Als er een dringende taak tussendoor komt of je planning onverwachts verandert, sluiten je geplande tijdsblokken misschien niet meer aan bij de werkelijkheid. Je aan een strikte tijdblokkeroutine houden vergt discipline, want het is verleidelijk om een blok te overschrijden en zo de rest van de dag in de war te brengen.

Wat is het bundelen van taken?

Door taken te bundelen kun je soortgelijke taken groeperen en in één keer afhandelen. In plaats van heen en weer te schakelen tussen verschillende soorten werk, concentreer je je op één categorie taken tegelijk.

Een voorbeeld van het in batches verwerken van taken in de praktijk:

Maandagochtend: Socialmedia-berichten schrijven en inplannen Dinsdagmiddag: Alle podcastafleveringen van deze maand opnemen Vrijdagavond: E-mailreacties en administratieve klusjes in één keer afhandelen

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Voordelen en nadelen van het in batches verwerken van taken

Het bundelen van taken is super effectief om afleiding te minimaliseren en contextwisselingen te verminderen. Als je steeds tussen verschillende soorten werk schakelt, heeft je brein tijd nodig om zich aan te passen – door taken te bundelen voorkom je deze inefficiëntie, omdat je je focus langere tijd op vergelijkbare taken kunt houden.

Dat gezegd hebbende, is het bundelen van taken niet de beste oplossing voor onvoorspelbare schema’s. Het is misschien niet altijd praktisch om taken te bundelen als je werk vaak onderbrekingen of directe reacties vereist. Bovendien kan het te lang werken aan hetzelfde soort taak leiden tot een burn-out, vooral bij creatieve taken waarvoor frisse energie en inspiratie nodig zijn.

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Tijdblokken versus taken in batches: de belangrijkste verschillen

Hoewel beide methoden helpen om je productiviteit te verbeteren, richt time-blocking zich op het indelen van je hele dag, zodat elke taak een vast tijdvak krijgt. Deze methode werkt goed voor mensen die een duidelijk plan nodig hebben en verschillende verantwoordelijkheden in balans willen houden.

Aan de andere kant zorgt het in batches uitvoeren van taken ervoor dat je minder snel wordt afgeleid, doordat je soortgelijke taken bij elkaar zet. Dit is vooral handig bij repetitief of creatief werk.

Flexibiliteit is nog een belangrijk verschil. Time-blocking kan nogal star aanvoelen, omdat het verschuiven van één taak gevolgen kan hebben voor het hele schema. Bij het groeperen van taken heb je daarentegen meer speelruimte, omdat je de sessies kunt aanpassen aan je werkdruk en energieniveau.

Uiteindelijk hangt de beste methode af van je werkstijl en de soort taken die je dagelijks uitvoert.

Welke moet je gebruiken?

Of je nu tijdblokken wilt maken, taken in batches wilt afhandelen of een beetje van beide wilt doen, hangt af van je werkwijze en persoonlijke voorkeuren. Als je goed functioneert met structuur en een duidelijk plan voor je dag nodig hebt, kan het indelen in tijdblokken je helpen om op koers te blijven. Door vaste tijdvakken aan verschillende taken toe te wijzen, kun je dingen afkrijgen zonder afgeleid te worden.

Aan de andere kant, als je werk veel repetitieve taken of creatieve projecten omvat die veel concentratie vragen, kan het groeperen van je taken je helpen om efficiënter te werken. In plaats van steeds te wisselen tussen taken die niets met elkaar te maken hebben, blijf je in dezelfde mindset en pak je soortgelijk werk in één keer aan.

Veel mensen merken dat een combinatie van beide methoden het beste werkt. Je kunt bijvoorbeeld je dag in tijdsblokken indelen en binnen die blokken bepaalde taken in batches afhandelen. Zo profiteer je van de structuur van tijdblokken en tegelijkertijd van de efficiëntie van het in batches afhandelen.

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Hoe planningstools je kunnen helpen productief te blijven

Het maakt niet uit welke productiviteitsmethode je kiest, de juiste hulpmiddelen kunnen het verschil maken.

Als je met time-blocking werkt, kun je met planningstools zoals de Boekingspagina van Doodle speciale tijdvakken reserveren voor geconcentreerd werk, vergaderingen of administratieve taken. In plaats van dat anderen je werkstroom onderbreken, bepaal je zelf je agenda en laat je mensen alleen tijd bij je boeken tijdens je beschikbare tijdvakken.

Als je liever taken in batches afhandelt, kun je met de Groepspolls van Doodle efficiënt vergaderingen bundelen. In plaats van de hele week door meerdere gesprekken in te plannen, kun je die samenvoegen tot één of twee gerichte sessies, zodat je de rest van je tijd vrij hebt om ongestoord te werken.

Hoewel ‘time-blocking’ en ‘task batching’ elk hun eigen voordelen hebben, hangt de beste aanpak af van je werkstijl en je takenpakket. ‘Time-blocking’ helpt bij het gestructureerd plannen, terwijl ‘task batching’ het wisselen tussen taken beperkt en je beter op soortgelijke taken kunt concentreren. Veel professionals merken dat het combineren van beide methoden de perfecte balans oplevert.