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टाइम-ब्लॉकिंग बनाम टास्क बैचिंग: कौन सी उत्पादकता विधि बेहतर है?

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Franchesca Tan
Franchesca Tan

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

A schedule view on an Apple watch

क्या आपकी टू-डू लिस्ट कभी न खत्म होने वाली कहानी जैसी लगने लगी है? मीटिंग्स, ईमेल और गहन एकाग्रता वाले काम आपके ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, इसलिए कामों का ढेर बढ़ता ही जा रहा है।

क्योंकि अपने समय का अच्छी तरह प्रबंधन करने से उस सूची को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी, टाइम-ब्लॉकिंग और टास्क बैचिंग जैसी उत्पादकता विधियाँ आपको अपने कार्यक्रमों पर नियंत्रण रखने में मदद कर सकती हैं। लेकिन आपके लिए कौन सी विधि सही है?

इस लेख में, हम प्रत्येक विधि कैसे काम करती है, उनके मुख्य अंतर, और एक शेड्यूलिंग टूल आपकी उत्पादकता में कैसे सहायता कर सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

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टाइम-ब्लॉकिंग क्या है?

टाइम-ब्लॉकिंग एक समय प्रबंधन तकनीक है जिसमें आप विशिष्ट समय स्लॉट निर्धारित करते हैं।

अपने दिन भर के विभिन्न कार्यों के लिए। बैठकों, गहन कार्य, और यहां तक कि ब्रेक के लिए समर्पित समय निर्धारित करने और आवंटित करने से आप प्रतिक्रियाशील कार्यशैली से एक अधिक संरचित कार्यशैली की ओर बढ़ सकते हैं।

BP availability

टाइम-ब्लॉकिंग का एक उदाहरण:

सुबह 8:00 बजे – 9:00 बजे: ईमेल की जाँच और जवाब देना सुबह 9:00 बजे – 11:30 बजे: किसी प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करना सुबह 11:30 बजे – दोपहर 12:00 बजे: दोपहर के भोजन का ब्रेक दोपहर 12:00 बजे - दोपहर 3:00 बजे: टीम की बैठकें

टाइम-ब्लॉकिंग के फायदे और नुकसान

टास्क प्राथमिकताकरण टाइम-ब्लॉकिंग का मुख्य लाभ है। विशिष्ट समय खंड आवंटित करके, आप बिना—या कम—ध्यान भटकाव के काम पूरा कर सकते हैं।

टाइम-ब्लॉकिंग मल्टीटास्क करने की प्रवृत्ति को भी कम करता है, जिससे आप बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं।

हालाँकि, कभी-कभी यह प्रतिबंधात्मक महसूस हो सकता है। यदि कोई तात्कालिक कार्य आ जाए या आपका कार्यक्रम अचानक बदल जाए, तो आपके नियोजित समय-खंड अब वास्तविकता से मेल नहीं खाते। एक सख्त समय-खंडन दिनचर्या का पालन करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक खंड को अधिक समय तक चलाने और बाकी दिन को अस्त-व्यस्त करने का प्रलोभन हो सकता है।

टास्क बैचिंग क्या है?

कार्य समूहीकरण आपको समान कार्यों को एक ही सत्र में समूहित करके पूरा करने की अनुमति देता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के बीच कूदने के बजाय, आप एक समय में कार्यों की एक श्रेणी पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

कार्य बैचिंग का एक उदाहरण:

सोमवार सुबह: सोशल मीडिया पोस्ट लिखें और शेड्यूल करें मंगलवार दोपहर: महीने के सभी पॉडकास्ट एपिसोड रिकॉर्ड करें शुक्रवार शाम: ईमेल प्रतिक्रियाओं और प्रशासनिक कार्यों का बैच तैयार करें

कार्य बैचिंग के फायदे और नुकसान

कार्य समूहीकरण विचलनों को कम करने और संदर्भ-परिवर्तन को घटाने में अत्यंत प्रभावी है। जब आप बार-बार विभिन्न प्रकार के कार्यों के बीच स्विच करते हैं, तो आपके मस्तिष्क को अनुकूलन के लिए समय चाहिए—कार्य समूहीकरण इस अक्षमता को समाप्त कर देता है क्योंकि यह आपके ध्यान को समान प्रकार के कार्यों पर लंबे समय तक बनाए रखता है।

फिर भी, अनिश्चित समय-सारिणी के लिए कार्य बैचिंग सबसे उपयुक्त नहीं है। यदि आपके काम में बार-बार रुकावटें या तत्काल प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है, तो बैचिंग हमेशा व्यावहारिक नहीं हो सकती। इसके अलावा, एक ही प्रकार के कार्य पर बहुत लंबे समय तक काम करने से थकान हो सकती है, खासकर रचनात्मक कार्यों के लिए जिन्हें ताज़ा ऊर्जा और प्रेरणा की आवश्यकता होती है।

टाइम-ब्लॉकिंग बनाम टास्क बैचिंग: मुख्य अंतर

जबकि दोनों तरीके उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं, टाइम-ब्लॉकिंग आपके पूरे दिन को इस तरह संरचित करने पर केंद्रित है कि प्रत्येक कार्य के लिए एक निर्धारित समय-खण्ड हो। यह तरीका उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिन्हें एक स्पष्ट योजना चाहिए और जो कई जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं।

दूसरी ओर, कार्यों का समूहबद्धकरण समान कार्यों को एक साथ समूहित करके विचलन को कम करता है, जो दोहराव वाले या रचनात्मक कार्यों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है।

लचीलापन एक और मुख्य अंतर है। टाइम-ब्लॉकिंग कठोर लग सकती है, क्योंकि एक कार्य को बदलने से पूरा शेड्यूल प्रभावित हो सकता है। हालांकि, कार्य बैचिंग अधिक अनुकूलनशीलता प्रदान करती है, क्योंकि आप कार्यभार और ऊर्जा स्तरों के आधार पर बैच सत्रों को समायोजित कर सकते हैं।

अंततः, सबसे अच्छा तरीका आपके काम करने के अंदाज़ और आप रोज़ाना जिन प्रकार के कार्यों को संभालते हैं, उन पर निर्भर करता है।

आपको कौन सा उपयोग करना चाहिए?

चाहे आप टाइम-ब्लॉकिंग करना चाहें, टास्क बैचिंग करना चाहें, या दोनों का मिश्रण करना चाहें, यह आपके वर्कफ़्लो और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। यदि आप संरचना में फलते-फूलते हैं और अपने दिन के लिए एक स्पष्ट योजना की आवश्यकता होती है, तो टाइम-ब्लॉकिंग आपको सही राह पर बने रहने में मदद कर सकता है। विभिन्न कार्यों के लिए निश्चित समय स्लॉट निर्धारित करके, आप बिना किसी विचलन के काम पूरा कर सकते हैं।

दूसरी ओर, यदि आपके काम में बहुत सारे दोहराए जाने वाले कार्य या रचनात्मक परियोजनाएँ शामिल हैं, जिनके लिए गहरी एकाग्रता की आवश्यकता होती है, तो अपने कार्यों को समूहबद्ध करना आपको अधिक कुशलता से काम करने में मदद कर सकता है। असंबंधित कार्यों के बीच लगातार स्विच करने के बजाय, आप उसी मानसिकता में बने रहते हैं और एक ही बार में समान कार्य पूरा करते हैं।

कई लोगों को लगता है कि दोनों तरीकों का संयोजन सबसे अच्छा काम करता है। उदाहरण के लिए, आप अपने दिन को टाइम-ब्लॉक कर सकते हैं और उन ब्लॉकों के भीतर कुछ कार्यों को बैच कर सकते हैं। इस तरह, आपको टाइम-ब्लॉकिंग की संरचना मिलती है और साथ ही बैचिंग की दक्षता का भी लाभ होता है।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

शेड्यूलिंग टूल्स आपको उत्पादक बने रहने में कैसे मदद कर सकते हैं

चाहे आप कोई भी उत्पादकता विधि चुनें, सही उपकरण होने से फर्क पड़ सकता है।

यदि आप टाइम-ब्लॉकिंग शेड्यूलिंग टूल्स जैसे Doodle का Booking Page उपयोग करते हैं, तो ये आपको गहन कार्य, बैठकों या प्रशासनिक कार्यों के लिए समर्पित समय स्लॉट आरक्षित करने की सुविधा देते हैं। दूसरों को आपके कार्यप्रवाह में बाधा डालने देने के बजाय, आप अपने शेड्यूल को नियंत्रित करते हैं और लोगों को केवल आपके उपलब्ध स्लॉट्स में ही आपके साथ समय बुक करने की अनुमति देते हैं।

यदि आप कार्यों को समूहबद्ध करना पसंद करते हैं, तो Doodle के ग्रुप पोल बैठकों को कुशलतापूर्वक समूहित करने में मदद कर सकते हैं। सप्ताह भर कई कॉल शेड्यूल करने के बजाय, आप उन्हें एक या दो केंद्रित सत्रों में समेकित कर सकते हैं, जिससे आपका बाकी समय बिना रुकावट काम करने के लिए मुक्त हो जाएगा।

जबकि टाइम-ब्लॉकिंग और टास्क बैचिंग अनूठे लाभ प्रदान करते हैं, सबसे अच्छा तरीका आपकी कार्यशैली और जिम्मेदारियों पर निर्भर करता है। टाइम-ब्लॉकिंग संरचित योजना बनाने में मदद करता है, जबकि टास्क बैचिंग संदर्भ परिवर्तन को कम करता है और समान कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सुधार करता है। कई पेशेवर पाते हैं कि दोनों तरीकों का एक साथ उपयोग एक आदर्श संतुलन बनाता है।

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