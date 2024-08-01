Een speciale bijscholingsdag kan je vaardigheden, motivatie en loopbaanontwikkeling een flinke boost geven. Maar een goede planning is essentieel om het meeste uit zo’n dag te halen.

Hier zijn een paar tips voor het organiseren van een dag die helemaal in het teken staat van professionele ontwikkeling en leren.

Duidelijke doelen stellen

De basis voor een geslaagde bijscholingsdag ligt in het stellen van duidelijke doelen. Wat wil je bereiken? Wil je bepaalde vaardigheden verbeteren , nieuwe tools introduceren of de samenwerking binnen je team verbeteren?

Door deze doelen vast te stellen, kun je alle activiteiten van de dag daarop afstemmen, zodat elke sessie zinvol en doelgericht is.

Als je bijvoorbeeld je vaardigheden op het gebied van projectmanagement wilt verbeteren, kan je dag bestaan uit een formele training over projectmanagementtools, een workshop over best practices en een reflectiesessie waarin je bespreekt hoe je dit alles kunt toepassen op je huidige projecten.

Door duidelijke doelen te stellen, snappen de deelnemers waarom elke activiteit wordt gedaan, waardoor de dag zinvoller en boeiender wordt.

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De dag goed indelen

Een goed gestructureerde bijscholingsdag bestaat uit een evenwichtige mix van formeel leren, netwerkmogelijkheden en reflectiesessies. Formeel leersessies Dat kunnen workshops, seminars of trainingsmodules zijn die gericht zijn op specifieke vaardigheden of kennisgebieden. Deze sessies moeten interactief zijn en praktische tips opleveren die de deelnemers in hun werk kunnen toepassen.

Netwerken Ook kansen zijn essentieel; stimuleer groepsgesprekken, kennismakingssessies en samenwerkingsprojecten. Deze activiteiten versterken de banden binnen het team en maken het makkelijker om ideeën en ervaringen uit te wisselen, wat het leerproces verrijkt.

Vergeet ook niet om tijd in te plannen voor reflectie. Dat kan bijvoorbeeld via begeleide reflectieoefeningen, groepsgesprekken of door individueel in je dagboek te schrijven. Reflectie helpt je om nieuwe kennis te verwerken en na te denken over hoe je die in de praktijk kunt toepassen.

Een voorbeeldprogramma zou kunnen beginnen met een workshop over nieuwe trends in de branche, gevolgd door een korte koffiepauze. Daarna zou er een sessie voor vaardigheidsontwikkeling kunnen volgen, waarna er een pauze is voor een netwerklunch. Na de lunch kan er een groepsdiscussie over best practices plaatsvinden, gevolgd door een sessie voor reflectie en feedback, en tot slot een sessie over persoonlijke ontwikkelingsplanning.

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Rustmomenten toestaan

Hoewel het fijn is om de dag vol te proppen met waardevolle inhoud, is het net zo belangrijk om ook tijd voor ontspanning in te bouwen. Pauzes en rustmomenten helpen burn-out te voorkomen en geven deelnemers de kans om nieuwe informatie te verwerken en zich eigen te maken.

Tips voor effectief pauzebeheer

Korte vakanties: Plan tussendoor korte pauzes in om je energie op peil te houden. Dit kunnen korte pauzes van 10 tot 15 minuten zijn om even een kopje koffie te halen, wat rekoefeningen te doen of een kort wandelingetje te maken.

Langere pauzes: Zorg voor een wat langere lunchpauze van minstens een uur. Zo heb je tijd voor informeel netwerken, even ontspannen en je hoofd leegmaken.

Wellness-activiteiten: Denk er eens over na om activiteiten zoals een korte meditatie of een rekoefening in te bouwen. Dit helpt de deelnemers om de hele dag door fris en geconcentreerd te blijven.

Rustige zones: Zorg voor rustige plekjes waar deelnemers even tot rust kunnen komen als ze weer op krachten willen komen.

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Hoe Doodle professionals kan helpen groeien

Het plannen en inroosteren van een bijscholingsdag kan best ingewikkeld zijn, maar Doodle biedt tools die het makkelijker en efficiënter maken.

Met de functie ‘Boekingspagina’ van Doodle kun je je agenda koppelen en een Boekingspagina aanmaken waar deelnemers zich kunnen aanmelden voor sessies op basis van hun beschikbaarheid, zodat iedereen toegang heeft tot de sessies waarin ze geïnteresseerd zijn. Daarnaast maakt de functie ‘1:1’s’ het makkelijk om individuele coaching- of mentorsessies in te plannen, waarbij deelnemers kunnen kiezen uit de beschikbare tijden van de organisator.

Met Groepspolls kun je makkelijk afspraken maken voor groepsactiviteiten in netwerkevenementen, zodat er zoveel mogelijk mensen meedoen. Met de inschrijflijst kun je de opkomst en deelname aan verschillende sessies bijhouden, groepsgroottes regelen en ervoor zorgen dat sessies niet overboekt raken of juist te weinig bezocht worden.

Doodle maakt het plannen een stuk makkelijker voor leidinggevenden, freelancers en ondernemers. De tools van Doodle laten je alles naadloos koppelen aan populaire online agenda’s zoals Google Calendar, Microsoft Agenda en Apple Calendar.

Door het planningsproces te automatiseren, bespaart Doodle je tijd en zorgt het voor een efficiënte afstemming, zodat jij je kunt concentreren op wat echt belangrijk is: je professionele groei en ontwikkeling.