Architecten, ontwerpbeoordelingen hoeven niet je hele week in beslag te nemen. Tussen de afspraken met klanten, de afstemming met adviseurs en de bouwplaatsbijeenkomsten door raakt je agenda snel vol. Met de juiste aanpak bij het plannen kun je uren vrijmaken voor tekeningen, details en kwaliteitscontrole.

In deze handleiding leer je een eenvoudige, herhaalbare manier om ontwerpbeoordelingen in te plannen met Doodle. We lopen de instellingen met je door, laten zien wanneer je Boekingspagina's, Groepspolls, 1-op-1-gesprekken en Inschrijflijsten het beste kunt gebruiken, en delen in de praktijk beproefde tips die je vandaag nog kunt toepassen.

Of je nu een kleine studio runt of een groot bureau leidt, je zult zien hoe je vergaderingen vlot kunt laten verlopen en tegelijkertijd je factureerbare ontwerptijd kunt behouden.

De uitdaging waar architecten voor staan

Bij de meeste ontwerpbeoordelingen zijn meer dan twee mensen betrokken. Je hebt misschien de vertegenwoordiger van de eigenaar, de projectmanager, de bouwkundige, de installatietechnici, de landschapsarchitect en je eigen team nodig. Het kan dagen duren om via e-mail een geschikt moment te vinden.

Tel daar nog tijdzones, beperkingen op de bouwplaats en deadlines voor vergunningen bij op, en het probleem wordt alleen maar groter. Gemiste vergaderingen leiden tot vertraagde aanpassingen en trage goedkeuringen — problemen die kunnen uitmonden in wijzigingsopdrachten en ontevreden klanten.

Je hebt een manier nodig om snel afspraken in te plannen, het heen-en-weer-gepraat te verminderen en je agenda up-to-date te houden. Je team heeft ook een vast proces nodig dat ze in alle fasen kunnen volgen.

Waarom dit belangrijk is voor Architect

Tijdmanagement is cruciaal voor het succes van een project. Elk uur dat je kwijt bent aan het achter antwoorden aan zitten, is een uur dat je niet aan CD’s of kwaliteitscontrole kunt besteden.

Een betere planning zorgt voor:

Beslissnelheid tijdens SD, DD en CD

Kwaliteit bij redlines en markup-sessies

Klantervaring en vertrouwen

Voorspelbaarheid in je agenda en werkdruk

Als je vergaderingen binnen enkele minuten kunt inplannen, houd je tijd vrij om je te concentreren op het ontwerpen, uitwerken en opstellen van specificaties.

Zorg voor een vast ritme voor je evaluaties: stap voor stap uitgelegd in Doodle

Stel Doodle één keer in en gebruik het dan voor al je projecten. Volg deze stappen om een betrouwbaar systeem op te zetten voor het plannen van ontwerpbeoordelingen.

Koppel je agenda en stel werkregels in

Koppel Google Calendar, Microsoft Outlook of Apple Calendar.

Stel werktijden, reistijd en buffers in. Voeg bijvoorbeeld voor en na evaluaties een buffer van 15 minuten toe om aantekeningen op te ruimen.

Schakel de tijdzoneherkenning in — onmisbaar als consultants in verschillende steden zitten.

Doodle bekijkt je agenda en stelt alleen beschikbare tijden voor. Je persoonlijke afspraken blijven privé.

Maak projectspecifieke Boekingspagina's aan

Maak voor elk project of elke klant een Boekingspagina aan, zodat alle betrokkenen altijd dezelfde link hebben voor alle beoordelingen.

Zorg voor duidelijke vergadertypes die aansluiten bij de fase: SD-conceptbespreking – 30 minuten (Zoom of Teams) DD-ontwerpbeoordeling – 60 minuten (op kantoor of online) CD-mark-upsessie – 90 minuten (scherm delen)

Voeg de nodige vragen toe, zoals ‘Op welke tekeningen moeten we ons concentreren?’ of ‘Agendapunten?’

Stel dagelijkse limieten in om te voorkomen dat er meerdere zware beoordelingen op één dag worden gestapeld.

Klanten kunnen nu een tijdstip boeken dat in jouw agenda past — zonder je een e-mail te sturen.

Maak een Groepspoll

Voeg video- en persoonlijke opties toe

Maak verbinding met Zoom, Google Meet, Cisco Webex of Microsoft Teams.

Vermeld een fysiek adres voor persoonlijke afspraken of rondleidingen ter plaatse.

Voeg een optie voor telefoongesprekken toe voor het kort in de wacht zetten van beslissingen.

Doodle voegt de link naar de vergadering automatisch toe aan ieders agenda.

Gebruik groepspolls voor beoordelingen door meerdere partijen

Gebruik een Groepspoll voor beoordelingen waarbij drie of meer mensen betrokken zijn.

Stel 5 tot 8 tijdstippen voor, verspreid over een paar dagen.

Nodig tot 1000 deelnemers uit via e-mail of een link.

Stel een reactietermijn in en schakel automatische herinneringen in.

De poll laat de beste plek zien, zodat je het snel kunt controleren.

Stuur 1-op-1-uitnodigingen voor gerichte sessies

Gebruik de verhouding 1:1 voor gerichte gesprekken met één consultant of een intern teamlid.

Deel een overzicht van de momenten waarop de BIM-coördinatie of de beoordeling van de werktekeningen plaatsvindt.

Zodra je een tijdstip hebt gekozen, blijft dat in Doodle gereserveerd, zodat er geen dubbele boekingen kunnen plaatsvinden.

Voeg een voorbereidingsvraag toe, zoals ‘Link naar model- of onderdeelnummer’.

Zo blijven kleine beslissingen tussen de grote evaluaties door gewoon doorgaan.

Beheer de capaciteit met Inschrijflijsten

Gebruik de inschrijflijsten voor openbare sessies, bibliotheekdemo’s of trainingen.

Maak tijdvakken aan met een maximum aantal plaatsen (bijv. „Mock-up-rondleiding, 6 plaatsen”).

Deel de link met belanghebbenden of het publiek.

Zorg dat je voor de locatiebezoeken de namen, bedrijfsgegevens en veiligheidsinformatie verzamelt.

Zo houd je je selectie overzichtelijk en voorkom je overbezetting.

Maak een Groepspoll

Schakel herinneringen, deadlines en privacy-instellingen in

Stel automatische herinneringen in, 24 uur en 1 uur voor vergaderingen.

Stel een deadline in voor een groepspoll om de tijden snel vast te leggen.

Verberg de gegevens van deelnemers als je klant liever anoniem wil blijven.

Als je minder vaak navraagt, heb je meer tijd om te tekenen.

Inning van betalingen voor consulten en extra diensten

Sommige beoordelingen vallen onder aanvullende diensten. Met Stripe op Boekingspagina's en bij 1-op-1-gesprekken kun je de betaling direct tijdens het boeken innen.

Breng kosten in rekening voor haalbaarheidsadvies of beoordelingen buiten kantooruren.

Kies wanneer de betaling wordt geïnd (vooraf of na bevestiging).

Het geld wordt rechtstreeks op je Stripe-account gestort.

Dit maakt de administratie makkelijker en zorgt voor een betere cashflow.

Gebruik de AI-verslagen van vergaderingen om de agenda op te stellen

Doodle Pro bevat door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen, waarvan je de toon en lengte naar wens kunt aanpassen.

Geef de volgende opdracht: “DD-beoordeling voor Project X. Let vooral op het plan voor niveau 2, de trapdetails en de afstemming met RCP.”

Voeg instructies toe zoals: “Open de PDF-set en voeg Bluebeam-notities toe vóór het gesprek.”

Sla sjablonen voor SD, DD en CD op, zodat je ze in verschillende projecten kunt hergebruiken.

Duidelijke agenda’s besparen tijd en zorgen ervoor dat de discussies niet afdwalen.

Geef je links een eigen stijl en sla ze op

Voeg het logo en de kleuren van je bedrijf toe aan de Boekingspagina's.

Sla de projectlinks op in je projectmanagementtool of op het voorblad van de PDF.

Leer je team om voor elke fase de juiste link te gebruiken.

Klanten boeken meteen de juiste soort vergadering zonder het je te vragen.

Praktische tips voor betere ontwerpbesprekingen

Het plannen is nog maar het halve werk. Gebruik deze tips om de resultaten van vergaderingen te verbeteren.

Zet tijdvakken op de agenda

Verdeel een DD-beoordeling van 60 minuten in plattegronden, gevels en doorsneden.

Maak een Groepspoll

De voorlezing filteren

Gebruik de verplichte vragen om voor de vergadering informatie over de voorbereiding te verzamelen.

Zorg dat je ongestoord kunt concentreren

Beperk de beschikbaarheid van de Boekingspagina tot twee tijdvakken per dag.

Gebruik buffers verstandig

Zorg voor een buffer van 15 minuten na intensieve evaluatiesessies.

Zorg dat beslissingen zichtbaar blijven

Voeg de volgende stappen toe aan de AI-beschrijving of maak een koppeling naar Asana.

Houd rekening met tijdzones

Zet de detectie aan en geef de sleuven duidelijk aan.

Grote agenda’s in stukken knippen

Doe twee sessies in plaats van één marathon van 90 minuten.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Architecten lopen vaak tegen deze valkuilen aan bij het plannen van ontwerpbesprekingen.

Vertrouwen op e-mailconversaties

Gebruik in plaats daarvan een groepspoll.

Te veel tijdvakken aanbieden

Maak een Groepspoll

Beperk het aantal opties tot 5–8.

De voorbereidings- en reistijd vergeten

Stel de buffers in Doodle.

Verschillende soorten vergaderingen combineren

Maak onderscheid tussen de vergadertypes SD, DD en CD.

Privaciebehoeften negeren

Gebruik verborgen deelnemersgegevens.

Boeken zonder agenda

Gebruik de AI-beschrijvingen en de verplichte vragen.

Gereedschap dat niet bevestigt

Koppel je videotool, zodat de links automatisch worden ingevuld.

Hulpmiddelen en oplossingen voor de planning van architecten

Hier zie je hoe de functies van Doodle aansluiten bij veelvoorkomende scenario’s bij ontwerpbeoordelingen.

Productoverzicht van Doodle (tabel)

Hulpmiddel Het meest geschikt voor Belangrijkste voordelen Boekingspagina Klantenbeoordelingen, tussentijdse evaluaties per fase Geeft de beschikbaarheid weer, voegt automatisch videolinks toe, int betalingen en ondersteunt branding Groepspolls Besprekingen met meerdere partijen, waaronder klanten, ingenieurs en de hoofdaannemer Nodig tot 1000 mensen uit, stel deadlines in, stuur herinneringen en verberg de gegevens van deelnemers 1:1 Synchronisatie door consultants, BIM-coördinatie, coaching van medewerkers Tijdstippen selecteren, tijdvakken automatisch reserveren, voorbereidingsvragen toevoegen Inschrijflijsten Gemeenschapsbijeenkomsten, rondleidingen op locatie, trainingen Aantal beschikbare plaatsen, gegevensverzameling, eenvoudig roosterbeheer Doodle Pro / Teams Grotere kantoren en werkprocessen met meerdere projecten AI-agenda’s, branding, Zapier-integratie, bedrijfsbeveiliging

Praktijkvoorbeelden voor use cases van Architect

DD-evaluatie in drie tijdzones

Een bedrijf met 12 medewerkers in Austin was bezig met het coördineren van een DD-beoordeling met een klant in Boston en ingenieurs in Seattle. Het heen-en-weer-mailen sleepte zich een week lang voort.

Een groepspoll met zes opties en een deadline van 48 uur zorgde ervoor dat de keuzes snel werden beperkt. Wat vroeger zeven dagen duurde, kostte nu 36 uur.

Maak een Groepspoll

Contactmomenten met klanten via Boekingspagina's

Een kleine studio heeft een Boekingspagina gemaakt met drie soorten afspraken. Klanten konden tijdens bepaalde tijdvakken boeken, waardoor er twee ochtenden per week vrij waren voor de detailing.

Betaalde haalbaarheidsadviezen met Stripe

Een projectontwikkelaar had snel feedback nodig over proefmontages. De opdrachtgever zette Boekingspagina's met betalingsmogelijkheid op. Klanten boekten en betaalden vooraf, waardoor het aantal no-shows afnam.

GC-coördinatie en OAC-vergaderingen

Tijdens CA gebruikte het team 1:1 voor wekelijkse GC-syncs en Boekingspagina's voor OAC-reserveringen. Dankzij herinneringen verliepen de vergaderingen volgens schema en werden beslissingen duidelijker.

Aanmeldingen voor de gemeenschaps-charrette

Voor een project in het gemeenschapscentrum gebruikte het bureau een Inschrijflijst met 25 plaatsen per tijdvak. Het personeel kreeg voor elke sessie een leeg rooster.

Geavanceerde tips die je uren tijd besparen

Maak een sjabloonbibliotheek voor SD, DD en CD.

Synchroniseer afspraken met Slack of Asana via Zapier.

Stel regels op voor het hele kantoor, zoals ‘geen vergaderingen op maandagochtend’.

Gebruik boekingsstatistieken om de duur aan te passen.

Leer je klanten bij de start hoe ze je Boekingspagina moeten gebruiken.

Belangrijkste punten

Gebruik boekingspagina's voor beoordelingen per fase.

Gebruik groepspolls om met meerdere partijen af te stemmen.

Gebruik de verhouding 1:1 om snel beslissingen te nemen tussen beoordelingen door.

Gebruik Inschrijflijsten voor evenementen en rondleidingen.

Zet herinneringen, deadlines en buffers aan.

Voeg Stripe toe om betalingen voor consulten te innen.

Gebruik AI-beschrijvingen als je een strakke agenda hebt.

Koppel je agenda om overlappingen te voorkomen.

Ga aan de slag met betere planning

Ontwerpbesprekingen moeten projecten vooruit helpen, niet vertragen. Met Doodle kun je binnen enkele minuten afspraken regelen tussen klanten, adviseurs en bouwteams, terwijl je je agenda vrijhoudt voor het ontwerpwerk.

Maak Boekingspagina's per fase aan en gebruik Groepspolls als er veel mensen bij betrokken zijn. Deel vandaag nog je eerste link en kijk hoe snel de volgende evaluatie in ieders agenda terechtkomt.

Klaar om je planning te stroomlijnen? Maak een Doodle aan en ontdek hoe architecten elke week uren tijd besparen.