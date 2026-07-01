Förenkla designgennemgångar med Doodle: en steg-för-steg-guide

Arkitekter, designgranskningar behöver inte ta upp hela er vecka. Mellan avstämningar med kunder, samordning med konsulter och möten på byggplatsen fylls er kalender snabbt. Med rätt planeringsstrategi kan ni frigöra tid för ritningar, detaljer och kvalitetskontroll.

I den här guiden får du lära dig ett enkelt och återanvändbart sätt att boka in designgranskningar med Doodle. Vi går igenom hur du kommer igång, visar när du bör använda Booking Pages, Group Polls, 1:1-möten och Sign-up Sheets, och delar med oss av beprövade tips som du kan använda redan idag.

Oavsett om du driver en liten studio eller leder en stor byrå kommer du att få lära dig hur du håller mötet i gång samtidigt som du säkerställer att den fakturerbara designtiden inte går förlorad.

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Den utmaning som arkitekter står inför

De flesta konstruktionsgranskningar involverar fler än två personer. Du kan behöva ägarens representant, projektledaren, konstruktören, VVS-ingenjören, landskapsarkitekten och ditt interna team. Det kan ta flera dagar att hitta en tid via e-postkonversationer.

Lägg till tidszoner, platsrelaterade begränsningar och tidsfrister för tillstånd, så blir problemet ännu större. Uteblivna möten leder till försenade markeringar och långsamma godkännanden – problem som kan få konsekvenser i form av ändringsorder och missnöjda kunder.

Du behöver ett sätt att snabbt planera in möten, minska antalet fram- och tillbaka-meddelanden och se till att din kalender är korrekt. Ditt team behöver också en enhetlig process som de kan följa i alla faser.

Varför detta är viktigt för Architect

Tidshantering är avgörande för projektets framgång. Varje timme som går åt till att vänta på svar är en timme som inte ägnas åt CD-granskning eller kvalitetssäkring.

En bättre schemaläggning förbättrar:

Beslutsfart under SD, DD och CD

Kvalitet vid granskning och kommentering

Kundupplevelse och förtroende

Förutsägbarhet i din kalender och arbetsbelastning

När du kan boka möten på några minuter kan du avsätta tid för modellering, detaljarbete och specifikationer.

Skapa en regelbunden rytm för dina utvärderingar: en steg-för-steg-guide till hur du kommer igång i Doodle

Konfigurera Doodle en gång och använd det sedan i flera projekt. Följ dessa steg för att skapa ett tillförlitligt system för schemaläggning av designgranskningar.

Anslut din kalender och ställ in arbetsregler

Anslut Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender.

Ange arbetstid, restid och tidsmarginaler. Lägg till exempel till en tidsmarginal på 15 minuter före och efter genomgångarna för att rensa upp i anteckningarna.

Aktivera tidszonsdetektering – detta är avgörande när konsulterna befinner sig i olika städer.

Doodle läser av din kalender och föreslår endast lediga tider. Dina personliga händelser förblir privata.

Skapa projektspecifika Booking Pages

Skapa en Booking Page för varje projekt eller kund så att berörda parter har en och samma länk för alla granskningar.

Erbjud tydliga mötesformer som är anpassade efter fasen: SD-konceptgenomgång – 30 minuter (Zoom eller Teams) DD-designöversyn – 60 minuter (på kontoret eller online) CD-genomgång – 90 minuter (skärmdelning)

Lägg till nödvändiga frågor som ”Vilka ritningar ska vi fokusera på?” eller ”Punkter på dagordningen?”

Ställ in dagliga gränser för att undvika att flera omfattande granskningar sammanfaller på samma dag.

Kunderna kan nu boka tider som passar i din kalender – utan att behöva skicka e-post till dig.

Lägg till alternativ för video och fysiska möten

Anslut till Zoom, Google Meet, Cisco Webex eller Microsoft Teams.

Ange en fysisk adress för personliga möten eller platsbesök.

Lägg till ett alternativ för telefonsamtal vid vänteläge för snabba beslut.

Doodle lägger automatiskt in möteslänken i allas kalendrar.

Använd Group Poll för granskningar med flera parter

För omröstningar där tre eller fler personer deltar ska du använda en Group Poll.

Föreslå 5–8 tidsintervall fördelade över några dagar.

Bjud in upp till 1 000 deltagare via e-post eller länk.

Ange en svarstid och aktivera automatiska påminnelser.

Omröstningen visar vilken spelautomat som är bäst, så att du snabbt kan ta reda på det.

Skicka 1:1-inbjudningar till riktade sessioner

Använd 1:1 för fokuserade avstämningar med en enskild konsult eller en intern medarbetare.

Dela en sammanställd lista med tidpunkter för BIM-samordning eller granskning av tillverkningsritningar.

Doodle behåller den valda tiden, vilket förhindrar dubbelbokningar.

Lägg till en förberedande fråga, till exempel ”Ange länk till modell eller artikelnummer.”

På så sätt kan mindre beslut fattas mellan de större granskningarna.

Hantera kapaciteten med Sign-up Sheets

Använd Sign-up Sheets för öppna tillfällen, biblioteksdemonstrationer eller utbildningar.

Skapa tidsluckor med begränsat antal platser (t.ex. ”Genomgång av prototyp, 6 platser”).

Dela länken med berörda parter eller allmänheten.

Samla in namn, företagsuppgifter och säkerhetsinformation innan platsbesöken.

Då får du en överskådlig spelarlista och undviker överbeläggning.

Aktivera påminnelser, tidsfrister och sekretessinställningar

Lägg till automatiska påminnelser 24 timmar och 1 timme före mötena.

Ställ in en tidsgräns för en Group Poll för att snabbt fastställa tidpunkterna.

Dölj deltagaruppgifterna om din kund önskar sekretess.

Ju mindre uppföljning från din sida, desto mer tid över för ritningar.

Ta betalt för konsultationer och tilläggstjänster

Vissa recensioner ingår i tilläggstjänsterna. Med Stripe på Booking Pages och vid 1:1-möten kan du ta emot betalning redan vid bokningstillfället.

Avgift för genomförbarhetskonsultationer eller granskningar utanför ordinarie arbetstid.

Välj när betalningen ska tas ut (i förskott eller efter bekräftelse).

Pengarna går direkt till ditt Stripe-konto.

Detta förenklar administrationen och förbättrar kassaflödet.

Använd AI-genererade mötesbeskrivningar för att fastställa dagordningen

Doodle Pro innehåller AI-genererade mötesbeskrivningar med anpassningsbar ton och längd.

Uppgift: ”DD-granskning av Projekt X. Fokusera på plan för nivå 2, trappdetaljer och samordning av RCP.”

Lägg till instruktioner som: ”Öppna PDF-filen och lägg till Bluebeam-anteckningar innan samtalet.”

Spara mallar för SD, DD och CD så att du kan återanvända dem i olika projekt.

Tydliga dagordningar sparar tid och håller diskussionerna fokuserade.

Sätt din egen prägel på dina länkar och spara dem

Lägg till ditt företags logotyp och färger på Booking Pages.

Spara projektlänkarna i ditt projektledningsverktyg eller på PDF-omslaget.

Lär ditt team att använda rätt länk för varje fas.

Kunderna bokar rätt typ av möte utan att fråga dig.

Praktiska tips för bättre designmöten

Att planera möten är bara halva jobbet. Använd dessa strategier för att förbättra mötesresultaten.

Sätt tidsramar för dagordningen

Dela upp en 60-minuters DD-granskning i planritningar, fasader och snitt.

Begränsa förläsningen

Använd obligatoriska frågor för att samla in information inför mötet.

Säkerställ tid för koncentration

Begränsa tillgängligheten på Booking Page till två tidsfönster per dag.

Använd buffertar på ett klokt sätt

Lägg till en 15-minuters buffert efter intensiva granskningsmöten.

Se till att besluten är synliga

Lägg till nästa steg i AI-beskrivningen eller länka till Asana.

Ta hänsyn till tidszoner

Aktivera detekteringen och märk ut slitsarna tydligt.

Dela upp överdimensionerade dagordningar

Gör två träningspass istället för ett enda 90-minutersmaraton.

Vanliga misstag som man bör undvika

Arkitekter hamnar ofta i dessa fallgropar när de planerar tidsschemat för projektgranskningen.

Att förlita sig på e-posttrådar

Använd istället en Group Poll.

Att erbjuda för många tidsluckor

Begränsa antalet alternativ till 5–8.

Att glömma bort förberedelser och restid

Ställ in buffertar i Doodle.

Kombinera olika typer av möten

Skilda mötesformer för SD, DD och CD.

Att bortse från integritetsbehov

Använd dolda deltagaruppgifter.

Bokning utan dagordning

Använd AI-beskrivningar och obligatoriska frågor.

Verktyg som inte bekräftar

Anslut ditt videoverktyg så att länkarna fylls i automatiskt.

Verktyg och lösningar för planering inom arkitektbranschen

Här beskrivs hur Doodles funktioner passar in i vanliga scenarier för designgranskning.

Produktöversikt över Doodle (tabell)

Verktyg Bäst för De viktigaste fördelarna Booking Page Kundrecensioner, fasvisa avstämningar Visar tillgänglighet, lägger automatiskt till videolänkar, hanterar betalningar, stöder varumärkesanpassning Group Poll Granskningar med flera parter, där kunder, ingenjörer och huvudentreprenören deltar Bjud in upp till 1 000 personer, ange tidsfrister, skicka påminnelser, dölj deltagaruppgifter 1:1 Synkronisering av konsulter, BIM-samordning, personalutbildning Planerade tider, automatiskt reserverade tider, lägg till förberedande frågor Sign-up Sheets Gemenskapsmöten, platsbesök, utbildning Antal platser, datainsamling, enkel hantering av deltagarlistor Doodle Pro / Team Större kontor och arbetsflöden med flera projekt AI-strategier, varumärkesbyggande, Zapier-integration, säkerhet i företagsmiljö

Exempel från verkligheten på användningsfall för Architect

DD-granskning över tre tidszoner

Ett företag med 12 anställda i Austin samordnade en DD-granskning med en kund i Boston och ingenjörer i Seattle. E-postväxlingen drog ut på tiden i en vecka.

A Group Poll med sex alternativ och en tidsfrist på 48 timmar gjorde att urvalet snabbt kunde begränsas. Det som tidigare tog sju dagar tog nu 36 timmar.

Kundkontakter via Booking Pages

En liten studio skapade en Booking Page med tre olika typer av möten. Kunderna bokade inom vissa tidsintervall, vilket frigjorde två förmiddagar i veckan för detaljarbete.

Betalda genomförbarhetskonsultationer med Stripe

En utvecklare behövde snabba granskningar av provmonteringar. Chefen skapade en Booking Page med betalningsfunktion. Kunderna bokade och betalade i förväg, vilket minskade antalet uteblivna besök.

Samordning av GC och OAC-möten

Under CA använde teamet 1:1 för veckovisa GC-synkroniseringar och en Booking Page för OAC-reservationer. Påminnelser bidrog till att mötena hölls enligt schemat och att besluten blev tydligare.

Anmälan till gemenskapsworkshopen

För ett projekt vid ett medborgarcentrum använde företaget en Sign-up Sheet med 25 platser per tidsintervall. Personalen fick en tom lista inför varje tillfälle.

Avancerade bästa praxis som sparar timmar

Skapa ett mallbibliotek för SD, DD och CD.

Synkronisera bokningar till Slack eller Asana med Zapier.

Fastställ regler som gäller för hela kontoret, till exempel ”inga möten på måndag morgon”.

Använd bokningsstatistik för att anpassa varaktigheten.

Lär kunderna att använda din Booking Page redan vid projektstarten.

Viktiga slutsatser

Använd Booking Pages för fasbaserade granskningar.

Använd Group Poll för samordning mellan flera parter.

Använd 1:1 för snabba beslut mellan granskningarna.

Använd Sign-up Sheets för evenemang och rundvisningar.

Aktivera påminnelser, tidsfrister och tidsmarginaler.

Lägg till Stripe för att ta emot betalningar för konsultationer.

Använd AI-beskrivningar när tidsplanen är tight.

Synkronisera din kalender för att undvika kollisioner.

Kom igång med bättre schemaläggning

Designgranskningar ska driva projekten framåt, inte bromsa dem. Med Doodle kan du samordna kunder, konsulter och team på plats på bara några minuter, samtidigt som du håller din kalender fri för designarbetet.

Skapa Booking Pages efter fas och använd Group Poll när många personer är inblandade. Dela din första länk redan idag och se hur snabbt nästa genomgång hamnar i allas kalendrar.

Är du redo att effektivisera din schemaläggning? Skapa en Doodle och se hur arkitekter sparar flera timmar varje vecka.