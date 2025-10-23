De uitdaging waar therapeuten en hulpverleners voor staan

Je wilt elke klant het allerbeste geven. Maar je agenda vertelt een ander verhaal. Aaneengesloten afspraken, late doorgeefberichten, last-minute wijzigingen en verzoeken buiten kantooruren zorgen er vaak voor dat je dag helemaal vol zit. Op den duur kan dat je concentratie ondermijnen en de zorg voor je klanten beïnvloeden.

Gezonde grenzen in je agenda vormen geen barrières. Ze creëren ruimte voor aanwezigheid, klinisch denken en doorzettingsvermogen. In deze gids leer je eenvoudige, wetenschappelijk onderbouwde gewoonten voor het plannen van afspraken, waarmee je je tijd beschermt en cliënten het gevoel geeft dat ze gesteund worden.

Je zult ook zien hoe tools zoals Doodle het makkelijker maken om die gewoontes aan te leren. Met een Boekingspagina, 1-op-1-gesprekken, Groepspolls en Inschrijflijsten kun je duidelijke regels opstellen, het aantal no-shows verminderen en ervoor zorgen dat afspraken soepel verlopen.

De meeste therapeuten regelen hun agenda op basis van goede wil. Vraagt een cliënt om een laat tijdstip, dan probeer je dat voor elkaar te krijgen. Ontstaat er een crisis, dan pers je die er tussendoor. Je bent van plan om direct na een sessie aantekeningen te maken, maar dan komt de volgende cliënt al binnen.

Veelvoorkomende knelpunten zijn onder andere:

Geen pauzes voor aantekeningen, toiletbezoekjes of korte overlegjes

Sessies die steeds even lang duren, waardoor je hele dag in de war raakt

Dubbele afspraken in Google Calendar, Outlook en op papieren notities

Klanten sturen sms’jes om afspraken te maken, wat leidt tot onsamenhangende gesprekken

Groot risico op no-shows zonder herinneringen of aanbetalingen

Links voor telezorg die veranderen of kwijtraken

Waarom dit belangrijk is voor therapeuten en begeleiders

Klinische aanwezigheid is je belangrijkste vaardigheid. Daarvoor heb je energie, een rustig tempo en tijd om na te denken nodig. Grenzen stellen in je agenda betekent niet dat je star moet zijn. Het gaat erom de kwaliteit van de zorg en je eigen welzijn te beschermen.

Duidelijke afsprakenregels helpen ook klanten. Als ze zien dat er vaste openingstijden zijn, dat ze snel een bevestiging krijgen en dat de links goed werken, voelen ze zich op hun gemak. Grenzen zorgen voor meer continuïteit, verminderen verwarring en zorgen ervoor dat er meer mensen komen opdagen.

Vanuit ethisch oogpunt draagt goed tijdmanagement bij aan nauwkeurige documentatie, veilige telezorg en tijdige opvolging. Grenzen verlagen het risico op burn-out, wat op zijn beurt de resultaten voor cliënten en je praktijk ten goede komt.

Maak een Groepspoll

Maak een weekschema dat de zorg waarborgt

Een weeksjabloon vormt de basis voor een goed gestructureerde agenda. Hierin leg je je spreekuur, soorten sessies en administratietijd vast.

Stappen:

Stel vaste spreekuurtijden vast Maak elke dag wat tijd vrij voor administratie Standaardiseer de soorten en de duur van de sessies Maak een onderscheid tussen tijd voor telezorg en tijd voor persoonlijke consulten Stel je polisperiode in

Hoe Doodle helpt

Gebruik de Doodle-boekingspagina om alleen de door jou gekozen uren weer te geven

Maak aparte Boekingspagina's aan voor intakegesprekken, individuele therapie en telezorg

Voeg videoconferenties toe via Google Meet, Zoom, Cisco Webex of Microsoft Teams

Een voorbeeld van een eenvoudig weeksjabloon

Day Focus Schema Maandag en woensdag In de praktijk / Telegeneeskunde Op de praktijk van 9 tot 1, via telezorg van 2 tot 5 dinsdag Intakes & Administratie Nieuwe aanmeldingen 10–12, Administratie 1–2, Cliënten 2–5 donderdag Crisis / Begeleiding Crisis 11–12, Begeleiding 12–1, Sessies 2–6 vrijdag Facturering & Afsluiting Aantekeningen 9–11, sessies 11–2, samenvatting 2–3

Praktische tips om je grenzen te bewaken en de zorg voor je cliënten op peil te houden

Deze gewoontes zijn klein, maar heel effectief. Ze zorgen ervoor dat dingen soepeler gaan, besparen tijd en dragen bij aan de zorg.

Tip Wat moet je doen? Waarom het helpt 1. Voeg buffers toe Zorg voor 10–15 minuten pauze na de sessies; pas de duur aan in Doodle. Zorgt voor een realistisch tempo en vermindert vermoeidheid. 2. Groepsinstroom Neem alleen twee dagen per week nieuwe studenten aan. Maakt de papierwinkel en de energiestroom efficiënter. 3. Duidelijke etiketten Voeg instructies voor vergaderingen toe via AI-beschrijvingen in Doodle Pro. Zorgt voor duidelijke verwachtingen en voorkomt verwarring. 4. Kaart vereist Inleggelden binnen via Stripe op de Doodle-boekingspagina of 1-op-1. Zorgt ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen en zorgt ervoor dat het beleid wordt nageleefd. 5. Beperk het aantal avonden Maximaal twee avondsessies, met een vaste eindtijd. Zorgt voor een goede balans tussen werk en privé. 6. Zelf je afspraak verzetten Stuur de 1:1-link van Doodle voor de sessies. Vermindert het heen-en-weer gepraat bij de administratie. 7. Gebruik herinneringen Bevestig je aanwezigheid 24 uur van tevoren via de herinneringen van Doodle. Zorgt ervoor dat er minder sessies worden overgeslagen. 8. Crisisplan Houd één tijdvak op dezelfde dag aan; deel de lokale lijnen. Voorkomt dat je overweldigd raakt, zorgt voor structuur. 9. Groepsplanning Gebruik inschrijflijsten met een maximum aantal plaatsen en privacy-instellingen ingeschakeld. Zorgt ervoor dat groepen georganiseerd blijven en aan de regels voldoen. 10. Eén kanaal Alleen via e-mail of het portaal om te reserveren. Zorgt ervoor dat de communicatie overzichtelijk blijft.

Maak een Groepspoll

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Fout Hoe los je dit op? Altijd beschikbaar zijn Stel je werktijden vast en houd je eraan Afspraken maken via sms Gebruik je Doodle-boekingspagina voor alle afspraken Verschillende soorten sessies willekeurig door elkaar halen Vergelijkbare sessietypen in één keer verwerken Geen duidelijke annuleringsvoorwaarden Geef je betaaltermijn aan en gebruik Stripe voor aanbetalingen Tijdzones negeren bij telezorg Laat Doodle het automatisch herkennen en aanpassen Handmatige videolinks Koppel Zoom, Meet, Webex of Teams voor automatische links Geen administratietijd Beveilig beheerdersblokken zoals spreekuren

Hulpmiddelen en oplossingen die helpen om gezonde grenzen in je agenda te stellen

Hulpmiddel Hoe het helpt Boekingspagina Deel één boekingslink binnen de ingestelde uren. Synchroniseer agenda’s, voeg videotools toe, incasseer betalingen via Stripe en pas de huisstijl aan. 1:1 Bied een beperkt aantal tijdvakken aan voor het verzetten van afspraken of consultaties. Doodle regelt de bevestigingen en herinneringen. Groepspolls Vind snel beschikbare tijden voor zorgteams of ouderbijeenkomsten. Nodig tot wel 1000 deelnemers uit. Inschrijflijsten Laat klanten plaatsen reserveren voor groepen of workshops, het aantal deelnemers beperken en de namen van deelnemers verbergen. Integraties & privacy Koppel agenda’s veilig aan elkaar, start taken met Zapier en zorg voor reclamevrije gegevensbeveiliging van bedrijfsniveau.

Praktijkvoorbeelden uit de therapiepraktijk

Therapeut met eigen praktijk vermindert het aantal no-shows door 's avonds duidelijke grenzen te stellen

Maya heeft een eigen praktijk en voelde zich onder druk gezet om elke avond late afspraken aan te bieden. Ze koos voor twee avondtijdvakken op dinsdag. Ze maakte een Doodle-Boekingspagina voor avondafspraken aan en stelde een creditcardbetaling via Stripe verplicht. Ze voegde een herinnering toe die 24 uur van tevoren wordt verstuurd, en een vriendelijk berichtje over haar beleid.

Resultaat: Er waren minder no-shows, klanten hielden zich aan het beleid en Maya kon haar andere avonden gebruiken om uit te rusten. De sessies voelden intenser aan omdat ze om 20.00 uur nog niet helemaal uitgeput was.

De schoolbegeleider coördineert zorgteams zonder e-mailketens

Jordan regelt zorgbesprekingen met leraren, voogden en een maatschappelijk werker. Het heen-en-weer mailen duurde weken. Jordan gebruikte Doodle Groepspolls, nodigde maximaal 20 mensen uit en stelde een deadline van 3 dagen in. De uiteindelijke tijd werd gesynchroniseerd met Jordans Outlook-agenda en er zat een Microsoft Teams-link bij.

Maak een Groepspoll

Resultaat: Het team kwam binnen een week bij elkaar en volgde een duidelijk plan. Jordan had meer tijd voor de studenten, omdat het opstellen van het rooster maar een paar minuten kostte, in plaats van dagen.

De groepspraktijk zorgt voor een volle groep voor angstbeheersing en waarborgt de privacy

Een groepspraktijk organiseerde een angstprogramma van 6 weken met 10 plaatsen. Ze gebruikten de Inschrijflijsten van Doodle om alle sessies op te sommen en het aantal deelnemers per sessie te beperken tot 10. Ze verborgen de gegevens van de deelnemers, zodat de namen privé bleven. Doodle stuurde bevestigingen en herinneringen.

Resultaat: De groep was snel vol, de cliënten regelden zelf of ze erbij waren, en de behandelaar kon zich concentreren op de inhoud in plaats van op het bijhouden van de aanmeldingen.

Relatietherapeut maakt het makkelijker om afspraken te verzetten

Een relatietherapeut stuurde bestaande cliënten die een nieuwe afspraak moesten maken een Doodle-link voor een één-op-één-gesprek. De link toonde drie opties binnen de komende twee weken, gekoppeld aan Zoom, en bevatte een opmerking over de duur van de sessie.

Resultaat: Cliënten kozen een tijdstip zonder heen-en-weer-gedoe. De therapeut hield de week in de hand en voorkwam gaten in de agenda.

Scripts en berichten die je kunt kopiëren

Scenario Script E-mail van een nieuwe klant Bedankt voor je bericht... annuleringsvoorwaarden. Beleid inzake het verzetten van afspraken Als je iets moet veranderen... dan moet je de plek vasthouden. Crisisbericht Ik bied geen spoedservice aan... binnen één werkdag. Groepsuitnodiging Onze groep voor het omgaan met angst komt bijeen... je krijgt de dag voor elke sessie een herinnering.

Hoe je je agenda in 30 minuten onder de loep neemt

Probeer deze snelle check eens om je week weer op orde te krijgen.

Maak een Groepspoll

1. Noem je drie belangrijkste klinische prioriteiten

Voorbeeld: sessies bijwonen, tijdige aantekeningen, tijd voor doorverwijzingen

2. Geef aan wat absoluut niet onderhandelbaar is

Lunch, administratieblok, één crisisgesprek, einde werkdag

3. Bekijk de afspraken van de afgelopen twee weken

Houd rekening met last-minute wijzigingen, mensen die niet komen opdagen en overvolle zalen

4. Patronen herkennen

Welke tijden passen jou en je klanten het beste?

Welke vakjes verschuiven er altijd?

5. Pas je Doodle-boekingspagina aan

Maak een Groepspoll

Schrap onregelmatige werktijden en bouw buffers in

Maak aparte pagina’s aan voor intakes, telezorg en groepen

Zet herinneringen aan en, als het nodig is, Stripe voor stortingen ’s avonds of via telezorg

6. Breng de update naar buiten

Stuur een kort berichtje met je link en eventuele beleidswijzigingen

Gebruik een positieve toon waarbij de klant centraal staat

Na één korte sessie heb je gezondere grenzen in je agenda en een overzichtelijkere week voor de boeg.

Belangrijkste punten

Goede afspraken in je agenda zorgen voor focus en nauwkeurigheid

Wekelijkse schema’s met wat speling zorgen voor betere zorg

Duidelijke regels zorgen voor minder stress en minder no-shows

Doodle-tools passen goed in therapieprocessen

Met Stripe, herinneringen en kalendersynchronisatie kun je makkelijk grenzen stellen

Ga aan de slag met een betere planning

Je kunt gezonde grenzen stellen voor je agenda zonder dat dit ten koste gaat van de zorg voor je cliënten. Begin met het vastleggen van je openingstijden, het inbouwen van buffers en het opstellen van eenvoudige regels. Laat Doodle vervolgens het zware werk doen met boekingslinks, herinneringen en veilig agendabeheer.

Gebruik een Doodle-boekingspagina voor nieuwe en bestaande klanten, 1-op-1 voor het verzetten van afspraken, Groepspolls voor zorgteams en Inschrijflijsten voor groepen of workshops. Voeg Stripe toe om je beleid te ondersteunen, koppel Zoom of Teams aan voor telezorg, en houd je dag overzichtelijk.

Klaar om je planning te vereenvoudigen? Maak een Doodle aan en ontdek hoe therapeuten en counselors elke week uren besparen en hun cliënten tegelijkertijd een duidelijk traject naar zorg bieden.