Opret en Doodle

Planlægning

Sæt sunde kalendergrænser uden at skade klientplejen

Read Time: 8 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Opdateret: 23. okt. 2025

Therapist speaking with a client in a calm office with plants and natural light

Language options

deenfresit

Table of Contents

    Udfordringen for professionelle terapeuter og rådgivere

    Du ønsker at give hver klient dit bedste. Men din kalender fortæller en anden historie. Back-to-back-sessioner, sene notater, sidste-øjebliks-omlægninger og forespørgsler efter arbejdstid fylder ofte din dag. Over tid kan det dræne dit fokus og påvirke klientplejen.

    Sunde kalendergrænser sætter ikke mure op. De skaber plads til nærvær, klinisk tænkning og opfølgning. I denne guide lærer du enkle, forskningsbaserede planlægningsvaner, der beskytter din tid og hjælper klienterne med at føle sig støttet.

    Du vil også se, hvordan værktøjer som Doodle gør disse vaner nemme. Med en bookingside, 1:1, gruppeafstemninger og tilmeldingsark kan du opstille klare regler, reducere antallet af udeblivelser og holde aftalerne kørende.

    De fleste terapeuter kører deres skema på goodwill. En klient beder om en sen tid, og du prøver at få det til at fungere. En krise dukker op, og du klemmer den ind. Du har tænkt dig at skrive noter lige efter en session, og så kommer den næste klient.

    Intet kreditkort påkrævet

    Almindelige smertepunkter omfatter:

    • Ingen buffere til noter, biopauser eller hurtige konsultationer

    • Inkonsekvente sessionslængder, der ødelægger dagen

    • Dobbeltbooking på tværs af Google Kalender, Outlook og papirnoter

    • Klienter sms'er for at planlægge, hvilket fører til spredte tråde

    • Høj risiko for udeblivelse uden påmindelser eller indskud

    • Telehealth-links, der ændres eller går tabt

    Hvorfor dette er vigtigt for terapeuter og rådgivere

    Klinisk tilstedeværelse er din kernekompetence. Det kræver energi, et roligt tempo og tid til at tænke. Grænser omkring din kalender handler ikke om at være rigid. De handler om at beskytte behandlingskvaliteten og dit velbefindende.

    Klare regler for planlægning hjælper også klienterne. Når de ser ensartede timer, hurtige bekræftelser og pålidelige links, føler de sig trygge. Grænser forbedrer kontinuiteten, reducerer forvirringen og øger fremmødet.

    Etisk set understøtter god tidsstyring nøjagtig dokumentation, sikker telesundhed og rettidig opfølgning. Grænser reducerer risikoen for udbrændthed, hvilket igen styrker resultaterne for klienter og din praksis.

    Opbyg en ugentlig skabelon, der beskytter plejen

    En ugentlig skabelon er rygraden i sunde kalendergrænser. Den fastsætter dine kliniktider, sessionstyper og administrationstid.

    Trin:

    1. Definer faste kliniktider

    2. Bloker administrationstid hver dag

    3. Standardiser sessionstyper og -længder

    4. Adskil telehealth og personlig tid

    5. Indstil dit politiske vindue

    Sådan hjælper Doodle

    • Brug Doodle Booking Page til kun at vise dine valgte timer

    • Opret separate bookingsider til indtag, individuel terapi og telesundhed

    • Tilføj videokonferencer med Google Meet, Zoom, Cisco Webex eller Microsoft Teams

    Et simpelt eksempel på en ugentlig skabelon

    Dag

    Fokus

    Skema

    Mandag og onsdag

    På kontoret / telesundhed

    På kontoret 9-1, telesundhed 2-5

    Tirsdag

    Indtag og administration

    Nye indtag 10-12, administration 1-2, klienter 2-5

    Torsdag

    Krise / Supervision

    Krise 11-12, Supervision 12-1, Sessioner 2-6

    fredag

    Fakturering og opsamling

    Noter 9-11, sessioner 11-2, opsamling 2-3

    Praktiske tips til at holde grænserne og klientplejen stærk

    Disse vaner er små, men effektive. De reducerer gnidninger, sparer tid og understøtter omsorgen.

    Tip

    Hvad skal man gøre?

    Hvorfor det hjælper

    1. Tilføj buffere

    Lad der gå 10-15 minutter efter sessionerne; juster varigheden i Doodle.

    Holder tempoet realistisk og reducerer træthed.

    2. Batch-indtag

    Tilbyd kun nye indtag to dage om ugen.

    Strømliner papirarbejdet og energistrømmen.

    3. Tydelige etiketter

    Tilføj mødeinstruktioner via AI-beskrivelser i Doodle Pro.

    Sætter forventninger og reducerer forvirring.

    4. Kræv kort

    Indsaml indskud via Stripe på Doodle Booking Page eller 1:1.

    Sænker antallet af udeblivelser og håndhæver politikken.

    5. Begræns aftener

    Maks. to aftener med fast sluttidspunkt.

    Bevarer balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

    6. Selvbetjente omlægninger

    Send Doodle 1:1-link for at flytte sessioner.

    Reducerer administrationen frem og tilbage.

    7. Brug påmindelser

    Bekræft fremmøde 24 timer før med Doodle-påmindelser.

    Reducerer antallet af missede sessioner.

    8. Lav en kriseplan

    Behold en plads samme dag; del lokale linjer.

    Forhindrer overvældelse, opretholder struktur.

    9. Planlægning af grupper

    Brug tilmeldingsblanketter med sædehætter og privatliv på.

    Holder grupperne organiseret og i overensstemmelse med reglerne.

    10. Én kanal

    Kun e-mail eller portal til bookinger.

    Holder kommunikationen ryddelig.

    Almindelige fejl at undgå

    Fejl

    Sådan løser du den

    At være altid tilgængelig

    Fastlæg dine arbejdstider og hold dig til dem

    Planlægning via sms

    Brug din Doodle-bookingside til alle aftaler

    Bland tilfældige sessionstyper

    Batch lignende sessionstyper

    Ingen klar afbestillingspolitik

    Angiv dit vindue, og brug Stripe til indbetalinger

    Ignorer tidszoner i telesundhed

    Lad Doodle opdage og justere automatisk

    Manuelle videolinks

    Tilslut Zoom, Meet, Webex eller Teams til automatiske links

    Ingen tid til administration

    Beskyt administratorblokke som kliniske timer

    Værktøjer og løsninger, der understøtter sunde kalendergrænser

    Værktøj

    Hvordan det hjælper

    Booking-side

    Del et enkelt bookinglink inden for bestemte timer. Synkroniser kalendere, tilføj videoværktøjer, opkræv betalinger med Stripe, og tilpas branding.

    1:1

    Tilbyd begrænsede tider til ombookinger eller konsultationer. Doodle håndterer bekræftelser og påmindelser.

    Afstemninger i grupper

    Find hurtigt mødetider til plejeteams eller forældremøder. Inviter op til 1000 deltagere.

    Tilmeldingssedler

    Lad kunderne reservere pladser til grupper eller workshops, sæt et loft for deltagelse og skjul deltagernes navne.

    Integrationer og privatliv

    Forbind kalendere sikkert, udløs opgaver med Zapier, og sørg for reklamefri datasikkerhed i virksomhedsklassen.

    Eksempler fra den virkelige verden i terapimiljøer

    Privatpraktiserende terapeut reducerer udeblivelser med aftengrænser

    Maya driver en solopraksis og følte sig presset til at tilbyde sene sessioner hver aften. Hun valgte to aftentider om tirsdagen. Hun oprettede en Doodle-bookingside for aftensessioner og krævede et kort med Stripe. Hun tilføjede en påmindelse 24 timer i forvejen og en venlig bemærkning om sin politik.

    Resultat: Antallet af udeblivelser faldt, kunderne respekterede politikken, og Maya beholdt sine andre aftener til hvile. Sessionerne føltes mere nærværende, fordi hun ikke allerede var udmattet kl. 20.

    Skolevejleder koordinerer plejeteams uden e-mailkæder

    Jordan styrer omsorgsmøder med lærere, værger og en socialrådgiver. E-mailkæder tog uger. Jordan brugte Doodle Group Polls, inviterede op til 20 personer og satte en 3-dages deadline. Det endelige tidspunkt blev synkroniseret med Jordans Outlook-kalender og indeholdt et Microsoft Teams-link.

    Resultat: Teamet mødtes inden for en uge og fulgte en klar plan. Jordan havde mere tid til de studerende, fordi planlægningen tog minutter, ikke dage.

    Gruppepraksis fylder en angstgruppe og beskytter privatlivets fred

    En gruppepraksis var vært for et 6-ugers angstprogram med 10 pladser. De brugte Doodle-tilmeldingsark til at liste alle sessioner og sætte et loft på 10 for hver. De skjulte deltageroplysningerne, så navnene forblev private. Doodle sendte bekræftelser og påmindelser.

    Resultat: Gruppen blev hurtigt fyldt, klienterne styrede selv deres deltagelse, og klinikeren fokuserede på indholdet i stedet for at holde styr på tilmeldingerne.

    Parterapeut forenkler omlægning af tidsplaner

    En parterapeut tilbød et Doodle 1:1-link til eksisterende klienter, som havde brug for en ny tid. Linket viste tre muligheder inden for de næste to uger, var knyttet til Zoom og indeholdt en bemærkning om sessionens længde.

    Resultat: Klienterne valgte et tidspunkt uden frem og tilbage. Terapeuten beholdt kontrollen over ugen og undgik huller i kalenderen.

    Scripts og beskeder, du kan kopiere

    Scenarie

    Manuskript

    E-mail til ny klient

    Tak, fordi du kontaktede os ... afbestillingspolitik.

    Politik for omlægning af tid

    Hvis du har brug for at ændre ... kræves det for at holde pladsen.

    Besked om krise

    Jeg yder ikke nødhjælp ... inden for en arbejdsdag.

    Invitation til gruppe

    Vores angstgruppe mødes ... påmindelse dagen før hver session.

    Sådan reviderer du din kalender på 30 minutter

    Prøv dette hurtige tjek for at nulstille din uge.

    1. Lav en liste over dine tre vigtigste kliniske prioriteter

    • Eksempel: nærværende sessioner, rettidige notater, tid til henvisninger

    2. Markér det, der ikke er til forhandling

    • Frokost, administrationsblok, en krise i venteposition, sluttidspunkt

    3. Gennemgå de sidste to ugers aftaler

    • Tæl sene ombookinger, udeblivelser og overløb

    4. Identificer mønstre

    • Hvilke timer føles bedst for dig og kunderne

    • Hvilke tider skifter altid

    5. Juster din Doodle-bookingside

    • Fjern ustabile timer og tilføj buffere

    • Opret forskellige sider til indtag, telesundhed og grupper

    • Slå påmindelser til og, hvis nødvendigt, Stripe til aften- eller telehealth-indbetalinger

    6. Kommuniker opdateringen

    • Send en kort note med dit link og eventuelle politikændringer

    • Brug en positiv tone, der sætter klientpleje i centrum

    På en kort session vil du få sundere kalendergrænser og en renere uge forude.

    Det vigtigste at tage med

    • Sunde kalendergrænser beskytter nærvær og nøjagtighed

    • Ugentlige skabeloner med buffere understøtter bedre pleje

    • Klare politikker reducerer stress og udeblivelser

    • Doodle-værktøjer passer til terapiens arbejdsgange

    • Stripe, påmindelser og kalendersynkronisering gør det nemt at sætte grænser

    Kom i gang med bedre planlægning

    Du kan sætte sunde kalendergrænser uden at skade klientbehandlingen. Start med at fastsætte dine kliniktider, tilføj buffere og lav enkle regler. Lad derefter Doodle gøre det tunge arbejde med bookinglinks, påmindelser og sikker kalenderstyring.

    Brug en Doodle-bookingside til nye og igangværende klienter, 1:1 til omlægninger, gruppeafstemninger til plejeteams og tilmeldingsark til grupper eller workshops. Tilføj Stripe for at understøtte din politik, forbind Zoom eller Teams til telesundhed, og hold din dag forudsigelig.

    Er du klar til at forenkle din planlægning? Opret en Doodle og se, hvordan professionelle terapeuter og rådgivere sparer timer hver uge, mens de giver klienter en klar vej til behandling.

    Intet kreditkort påkrævet

    Relateret indhold

    Alternative medicine practitioner in a client session

    Planlægning

    Hvordan alternative behandlere kan automatisere bookinger på få minutter

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Wellness practitioner guiding a client through a stretching exercise during a session

    Planlægning

    Opret hurtigt gruppetimer: Tilmeldingsark til wellness-workshops

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Alternative medicine practitioner assessing client’s posture or tension.

    Planlægning

    Færre udeblivelser med påmindelser og betaling for holistisk pleje

    by Limara Schellenberg

    Read Article

    Løs scheduling ligningen med Doodle