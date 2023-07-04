Soms lijkt het wel alsof er meer druk dan ooit op managers ligt om hun projectplanning perfect voor elkaar te krijgen. Ze hebben vaak meerdere opdrachten tegelijk lopen en ervoor zorgen dat die elkaar niet in de weg zitten, kan een hele klus zijn. Daar komen planningsprogramma’s goed van pas.

Er zijn online heel veel verschillende planningsprogramma’s voor bedrijven te vinden, maar geen enkel programma is zo veelzijdig als Doodle. Als online planningssoftware die erop gericht is de efficiëntie binnen teams te verbeteren, kijken we hoe het kan helpen om de organisatie en productiviteit op de werkplek te verbeteren.

Doodle: het planningsprogramma voor de moderne werknemer

Een advocatenkantoor brengt zijn cliënten altijd kosten in rekening op basis van tijd en materiaal; ze voeren werkzaamheden uit namens de cliënt, zoals onderzoek doen, juridische documenten opstellen en, indien nodig, onderhandelen met de tegenpartij. Het is essentieel om al deze activiteiten bij te houden en met de cliënt af te spreken om ervoor te zorgen dat hij op de hoogte is van de genomen stappen.

De verantwoordelijke advocaat moet de activiteiten van zijn medewerkers bijhouden, zodat daar goed verantwoording over kan worden afgelegd. Daarbij gaat het ook om interne taken, zoals vergaderingen en administratieve werkzaamheden.

Dit is het werk van Doodle. Ons planningsprogramma helpt bij het beheren van afspraken tussen de advocaat en zijn medewerkers, de advocaat en de cliënt, de advocaat en zijn leidinggevenden, en andere belangrijke vergaderingen.

Doodle is een gratis online planningssoftware dat de samenwerking tussen verschillende medewerkers binnen een organisatie verbetert. Iedereen heeft een drukke agenda vol dingen die gedaan moeten worden, en er is misschien geen tijd voor een fysieke vergadering om het probleem op te lossen. Doodle zorgt ervoor dat alle betrokkenen het eens kunnen worden over een specifiek tijdstip voor een afspraak en het probleem kunnen oplossen zonder hun werk te onderbreken of kostbare tijd te verspillen.

Maak een Groepspoll

Voordelen van Doodle op de werkplek

Het handmatig plannen van afspraken voor je bedrijf is zo goed als onmogelijk; daarom is Doodle er. Het biedt heel veel voordelen voor op het werk. Het combineert het toewijzen en beheren van taken met het boeken van afspraken in één interface, om het werk makkelijker te maken en de productiviteit te verhogen. Hieronder staan een paar voordelen van Doodle op de werkplek:

Maak een Groepspoll

Beter taakbeheer

Dit is een belangrijk kenmerk van Doodle. Het zorgt ervoor dat taken efficiënt worden verdeeld zonder dat andere belangrijke werkzaamheden worden onderbroken. Doodle’s Boekingspagina maakt het makkelijk om een planning te beheren. Klanten en andere medewerkers kiezen gewoon een tijdstip dat hen uitkomt uit de vooraf vastgestelde beschikbare tijden.

Deze tool voor taakbeheer maakt het een stuk makkelijker om afspraken tussen medewerkers en klanten te regelen zonder dat je steeds e-mails hoeft te sturen of afspraken opnieuw moet inplannen. Het beheert ook evenementen en taken door je agenda te synchroniseren met het dagprogramma. Deze en nog meer tools voor taakbeheer zijn beschikbaar op Doodle en ze zorgen voor meer organisatie en productiviteit op de werkplek.

Aanpassingsvermogen aan verschillende scenario’s

Net als in ons scenario hierboven bestaat een typische kantooromgeving uit afdelingen of teams. Teams zorgen voor een betere werkverdeling door mensen in groepen in te delen, zodat er minder tijd aan een project wordt besteed en de output toeneemt. Soms moeten teams bij elkaar komen om te bespreken hoever ze al zijn en wat er nog moet gebeuren.

Maak een Groepspoll

Doodle biedt een platform om groepsbijeenkomsten virtueel te houden, en heeft ook een flexibele aanpak waarbij medewerkers zelf het tijdstip kunnen kiezen dat hen het beste uitkomt. Met ‘Groepspoll’ kunnen medewerkers het tijdstip kiezen dat voor hen het beste uitkomt, en het tijdstip met de meeste stemmen wint. Deze functie biedt oplossingen voor het gezamenlijk plannen van afspraken op de werkplek.

Doodle 1:1 Hiermee kun je ook belangrijke vergaderingen met je baas of een belangrijke klant plannen.

Soepelere voortgangsregistratie en planning

Doodle zorgt ervoor dat iedereen en zijn of haar taken up-to-date zijn en makkelijk te volgen. Deze tijdbesparende planningstool vermindert tijdverspilling en verhoogt de efficiëntie. Met verschillende technieken om ervoor te zorgen dat je het maximale uit elke dag haalt, zorgt Doodle ervoor dat de productiviteit stijgt en dat het gedoe met e-mailen en het opnieuw inplannen van vergaderingen tot een absoluut minimum wordt beperkt.

Bovendien helpen planningsprogramma’s zoals Doodle bij het plannen van toekomstige projecten. Het is een handig hulpmiddel om aankomende projecten uit te werken, rollen toe te wijzen en het bedrijf in staat te stellen de zakelijke omgeving in kaart te brengen, zodat het een voorsprong op de concurrentie kan behouden.

Met heel veel positieve reacties van klanten is Doodle een goede optie als je uit een lijst met planningsprogramma’s moet kiezen om op je werk te gaan gebruiken.