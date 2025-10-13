Plannen
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Hoe studenten Doodle gebruiken om groepsprojecten in de helft van de tijd te plannenLeestijd: 10 minuten14 okt, 2025
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Eenvoudig een spreekuur reserveren: een gids voor studentenLeestijd: 7 minuten14 okt, 2025
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De ultieme checklist voor je agenda voor drukke studentenLeestijd: 8 minuten14 okt, 2025
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Workshops in het hele district: agenda’s, aanmeldingen en herinneringenLeestijd: 3 minuten14 okt, 2025
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Snel panels met belanghebbenden samenstellen met Doodle GroepspollsLeestijd: 15 minuten14 okt, 2025
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Een gids voor consultants over kalenderbeheer in verschillende districtenLeestijd: 15 minuten14 okt, 2025
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Hoe docenten boekingspagina's gebruiken om hun wekelijkse lessen vol te krijgenLeestijd: 12 minuten13 okt, 2025
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Het aantal no-shows verminderen: herinneringsstrategieën die werken voor docentenLeestijd: 7 minuten13 okt, 2025
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Groepsstuderen wordt een fluitje van een cent: bepaal binnen een paar minuten het beste tijdstipLeestijd: 8 minuten14 okt, 2025
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Zo organiseer je stressvrije aanmeldingen voor ouderavondenLeestijd: 10 minuten14 okt, 2025