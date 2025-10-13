Gemiste lessen zijn meer dan alleen tijdverspilling. Als leerlingen niet komen opdagen, kost dat je inkomsten, breekt het leermomentum en moet je je best doen om de gaten op te vullen. Als je naschoolse bijles geeft of online lesgeeft, weet je dat leerlingen en ouders met drukke agenda’s zitten. Een simpele herinneringsstrategie kan het verschil maken tussen een leeg tijdvak en een toples.

In deze gids leer je hoe je het aantal no-shows kunt verminderen met beproefde tijdstippen voor herinneringen, duidelijke berichten en slimme tools. We delen sjablonen die je vandaag nog kunt gebruiken, tips voor de omgang met ouders en manieren om het verzetten van afspraken soepel te laten verlopen. Je zult ook zien hoe Doodle bijlesdocenten helpt om hun sessies vol te houden met automatische herinneringen, agendakoppelingen en betalingen via Stripe.

De uitdaging waar professionele docenten voor staan

Bijlesdocenten hebben te maken met bijzondere uitdagingen bij het plannen. Leerlingen hebben sport, verenigingen, baantjes en huiswerk. Ouders moeten meerdere kinderen en wisselende routines in goede banen leiden. Studenten op de universiteit hebben te maken met lesblokken en tentamens. Voor online studenten komt daar nog eens het tijdsverschil bij.

Veelvoorkomende redenen waarom leerlingen niet komen opdagen bij bijles:

Door een ouder geboekt, door de leerling vergeten

Examenweek of een schoolevenement dat uitloopt

Verwarring over de locatie of de link naar de vergadering

Je hoeft niets te betalen of aan te betalen, dus je zit er niet echt aan vast

Last-minute wijziging, geen makkelijke manier om een nieuwe afspraak te maken

Verschillende tijdzones voor online lessen

Je kunt niet elk risico uitsluiten. Je kunt het wel moeilijker maken om dingen te vergeten en makkelijker om ze opnieuw in te plannen. Een goed herinneringsplan zorgt voor beide.

Waarom dit belangrijk is voor docenten

No-shows hebben een negatieve invloed op je inkomsten en je lesritme. Twee gemiste lessen per week van elk 60 dollar betekent bijna 500 dollar verlies per maand. Dat betekent ook dat de leerling minder snel vooruitgang boekt en dat je een onregelmatige cashflow hebt.

Goede herinneringen doen meer dan alleen je inkomsten veiligstellen. Ze helpen leerlingen gewoontes op te bouwen. Ze stellen duidelijke verwachtingen vast voor de voorbereiding en de betaling. Ze maken het makkelijk om afspraken te bevestigen of te verzetten. Op den duur bouw je zo vertrouwen op bij gezinnen en houd je je hoofd vrij voor het lesgeven.

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Zorg voor een herinneringsschema dat zorgt voor een hoge opkomst

Je doel is simpel: op de juiste momenten een herinnering sturen en de juiste details vermelden. Hier is een betrouwbaar ritme dat je kunt aanpassen.

Meteen na het boeken Stuur een bevestiging met de datum, het tijdstip, de locatie of een videolink, de kosten en tips ter voorbereiding.

Zet er een link bij waarmee je met één klik een nieuwe afspraak kunt maken, en je annuleringsvoorwaarden.

Als een ouder heeft geboekt, zet dan zowel de leerling als de ouder op de kopie. 72 uur van tevoren Gebruik dit voor duurdere sessies of nieuwe studenten.

Voeg een korte checklist toe: wat je mee moet nemen, of er huiswerk is dat je moet doornemen, en hoe je bereikbaar bent. 24 uur van tevoren Dit is het belangrijkste punt voor de meeste docenten.

Vermeld de betalingsstatus. Als je Doodle met Stripe gebruikt, wordt de sessie als betaald weergegeven als het bedrag bij de boeking is geïnd. 2 uur geleden Houd het kort. Perfect voor een sms’je of een kort mailtje.

Herhaal de link of het adres en geef een optie voor een snel antwoord. 10 tot 15 minuten van tevoren Alleen gebruiken voor online lessen. Een kort berichtje met de link naar de vergadering zorgt ervoor dat iedereen op tijd begint.

Aanpassen per type leerling:

Stuur bij middelbare scholieren een kopie van alle herinneringen naar de ouders

Voor middelbare scholieren: houd je sms’jes kort en gebruik emoji’s met mate

Bied volwassen cursisten een handige knop aan waarmee ze met één klik hun les kunnen verzetten

Voor sessies op locatie: voeg indien nodig een parkeerbriefje en de deurcode toe

Vermeld bij online sessies in elk bericht de link naar Zoom of Google Meet

E-mail- en sms-sjablonen die je kunt kopiëren

Bevestigingsmail Onderwerp: Je bijles is geboekt voor [dag, datum]

Hoi [naam student],

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Bedankt voor het boeken van je sessie over [Onderwerp].

Tijd: [Dag, datum, tijd] [Tijdzone] Locatie: [Adres] of Deelnemen via: [Videolink] Duur: [Duur] Prijs: [Bedrag] [Betaald of te betalen tijdens de sessie]

Voorbereiding: Neem je leerboek, je laatste huiswerk en een rekenmachine mee.

Moet je je plannen aanpassen? Verplaats je afspraak hier: [Link om afspraak te verplaatsen] Annuleringsvoorwaarden: [Voorwaarden in één zin]

Tot gauw, [Jouw naam]

24-uurs SMS-herinnering Hoi [Naam], even een herinnering voor [Onderwerp] om [Tijd]. Doe mee via: [Videolink] of kom langs bij [Adres]. Wil je een andere afspraak maken? [Link]

Herinnering via e-mail na 2 uur Onderwerp: De bijles van vandaag om [Tijd]

Hoi [Naam], ik kijk uit naar onze les over [Onderwerp] vandaag om [Tijdstip]. Hier is je link: [Videolink]. Als je de les wilt verzetten, gebruik dan deze link: [Link om te verzetten]. Neem [benodigdheden] mee.

SMS van 10 minuten voor online sessies Binnenkort: [Onderwerp] om [Tijdstip]. Doe nu mee: [Videolink]

Met Doodle 1:1 en Boekingspagina kun je al het bovenstaande in je bevestigings- en herinneringsmails opnemen. Je kunt je logo toevoegen met een eigen huisstijl, een consistente toon aanhouden met door AI gegenereerde beschrijvingen en voor elke student hetzelfde ritme hanteren zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen.

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Gebruik voor elke leerling de juiste kanalen

Hoe je herinneringen verstuurt, is net zo belangrijk als wanneer je ze verstuurt. Gebruik verschillende kanalen, afhankelijk van de student en de sessie.

E-mail Het meest geschikt voor bevestigingen, langere instructies en ontvangstbewijzen Handig voor ouders die graag alles bijhouden en de regels in de gaten houden Voeg agenda-uitnodigingen toe, zodat de sessies in hun agenda verschijnen

SMS Het beste voor herinneringen die dezelfde dag nog moeten worden verstuurd Probeer het aantal tekens zo mogelijk onder de 160 te houden Vraag toestemming van de ouders voor minderjarigen

Agendauitzendingen Zorg ervoor dat het evenement het adres of de videolink bevat Studenten die zich strak aan hun agenda houden, krijgen meldingen op hun apparaat Doodle koppelt aan Google Calendar, Outlook Agenda en Apple Calendar om overlappingen te voorkomen en rekening te houden met tijdzones

Berichten in de app of via het portaal Als je het LMS van je school gebruikt, plaats daar dan ook herinneringen Doodle kan via Zapier worden gekoppeld aan andere tools, waardoor je een sms of andere meldingen kunt laten versturen zodra er een boeking wordt gemaakt



Stuur voor jongere leerlingen alle herinneringen naar zowel de ouders als de leerling. Stuur voor oudere tieners bij langere termijnen een sms naar de leerling en een e-mail naar de ouders.

Met Doodle worden uitnodigingen direct verstuurd en kun je zowel de leerling als de ouder uitnodigen. Je kunt je automatische herinneringen één keer instellen, waarna ze worden toegepast op elke sessie die via je Boekingspagina's of 1:1-link wordt geboekt.

Verminder wrijving met slimme planning en betalingen

Als het reserveren ingewikkeld is of de betalingswijze onduidelijk, krijg je meer no-shows. Maak het proces strakker.

Deel één link om te boeken Gebruik een Doodle-boekingspagina voor bestaande studenten. Daarop worden alleen je beschikbare tijden weergegeven op basis van je gekoppelde agenda. Gebruik Doodle 1:1 om een aantal vaste tijdstippen aan te bieden voor een eerste sessie of een proefles.

Laat de betaling bij de boeking plaatsvinden Koppel Stripe aan Doodle. Je kunt vragen om volledige betaling of een aanbetaling die tijdens de les wordt omgezet in een tegoed. Vooruitbetaalde sessies komen vaker voor. Als iemand een afspraak moet verzetten, kan dat via dezelfde link.

Stel duidelijke regels op Voeg aan elk bericht een annuleringsbeleid van één zin toe. Voorbeeld: Zeg minimaal 24 uur van tevoren af of verplaats je afspraak om je tegoed te behouden.

Voeg buffers en reisnotities toe Zorg dat je rond de lessen 10 tot 15 minuten speling inbouwt voor het opzetten van de les of reistijd. Met Doodle kun je tussenruimtes instellen, zodat boekingen die direct na elkaar volgen elkaar niet overlappen.

Maak het omboeken makkelijk Een knop om de afspraak te verzetten is beter dan niet komen opdagen. Dat bespaart jou en je gezin tijd. Doodle voegt de link om de afspraak te verzetten toe aan bevestigingen en herinneringen. Geen handmatig heen-en-weer-gepraat.

Vermeld elke keer de link of het adres van de vergadering Doodle voegt links naar Google Meet, Zoom, Microsoft Teams of Cisco toe aan de agenda-afspraak. Voor lessen op locatie: voeg een parkeerplaats, kamernummer of deurcode toe.

Tijdzones automatisch verwerken Als je bijles geeft in verschillende tijdzones, geeft Doodle de tijden weer in de lokale tijd van de kijker. Dit alleen al kan ervoor zorgen dat er veel online sessies niet worden gemist.



Gebruik de Doodle-inschrijflijsten voor groepslessen of SAT-bootcamps. Stel een maximum aantal plaatsen in, bepaal tijdvakken en laat gezinnen zelf kiezen. Schakel herinneringen in om leegstand te voorkomen. Als je met grote groepen werkt, kan Doodle e-mails sturen naar maximaal 1000 deelnemers.

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Schrijf berichten die mensen ertoe aanzetten om langs te komen

Wat je in een herinnering zegt, is belangrijk. Elk bericht moet binnen een paar seconden vier vragen beantwoorden.

Wanneer is mijn sessie? Waar moet ik heen of hoe kan ik me aanmelden? Wat moet ik meenemen of doen? Hoe kan ik de afspraak indien nodig verzetten?

Zorg dat je toon vriendelijk en duidelijk is. Probeer je te beperken tot één of twee regels in een sms en vijf tot acht regels in een e-mail.

Checklist om in herinneringen op te nemen:

Dag, datum, tijd en tijdzone

Adres of live-link voor online lessen

Voorbereidingsstappen in één regel

Betalingsstatus en eventueel verschuldigd bedrag

Link om de afspraak te verplaatsen

Een snelle manier om contact met je op te nemen bij last-minute problemen

Doodle Pro kan een duidelijke sessiebeschrijving voor je maken. Je kunt de toon en de lengte instellen en deze vervolgens toepassen op bevestigingen en herinneringen. Voeg je logo en kleuren toe, zodat ouders je berichten in één oogopslag herkennen.

Praktische tips voor docenten die je vandaag nog kunt toepassen

Tip 1: Gebruik verschillende tijdschema’s voor terugkerende sessies en eerste sessies

Tip 2: Een bevestigingsverzoek van een ouder toevoegen

Tip 3: Markeer sessies waarvoor voorbereiding nodig is

Tip 4: Geef wat extra tijd bij te late aankomst

Tip 5: Maak gebruik van een wachtlijst voor groepssessies

Tip 6: Stuur een voorproefje van de voortgang

Tip 7: Geef mensen die steeds niet komen opdagen een duwtje in de rug door ze een keuze te bieden

Tip 8: Bescherm je tijd met aanbetalingen

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Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Te veel herinneringen sturen

Belangrijke informatie verbergen in lange e-mails

Je ouders vergeten

Geen rekening houden met tijdzones

Geen makkelijke manier om een afspraak te verzetten

Betalingsgegevens overslaan

Voor elke stap verschillende platforms gebruiken

Tools en oplossingen waarmee herinneringen echt werken

Doodle biedt docenten een overzichtelijke omgeving voor het boeken van lessen, herinneringen en betalingen.

Boekingspagina Deel één link waarin alleen de momenten te zien zijn waarop je vrij bent, op basis van je agenda. Koppel Google Calendar, Outlook Agenda of Apple Calendar, zodat Doodle overlappingen voorkomt. Schakel automatische herinneringen in en bouw wat speling in. Incasseer de betaling via Stripe bij de boeking.

1:1 Bied een aantal zorgvuldig geselecteerde tijdstippen aan voor nieuwe studenten of inhaalsessies. Laat de student met één klik een keuze maken. Doodle verstuurt de bevestiging en herinneringen. Ideaal voor proeflessen en plaatsingsgesprekken.

Inschrijflijsten Ideaal voor lessen in kleine groepen, ACT-spoedcursussen of workshops tijdens de vakantie. Stel een maximum aantal plaatsen vast, voeg meerdere sessies toe en laat de studenten zelf kiezen. Verberg de gegevens van de deelnemers om de privacy van de studenten te beschermen.

Groepspolls Als je een nieuwe groepsbijeenkomst wilt starten, vraag dan even aan de leerlingen of ouders wat het beste tijdstip is. Nodig via e-mail maximaal 1000 deelnemers uit. Stel een deadline in en laat Doodle herinneringen sturen om te stemmen.



Handige integraties:

Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Cisco

Stripe voor betalingen

Zapier voor sms en CRM

Premium-functies:

Door AI gegenereerde sessiebeschrijvingen

Merkopmaak op maat

Onbeperkt aantal inschrijflijsten

Een ervaring zonder advertenties

Massale uitnodigingen

Tijdzoneherkenning

Beveiliging op bedrijfsniveau

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Voorbeelden uit de praktijk

SAT-docent vult hiaten op tijdens de drukke lenteperiode Maya geeft privélessen ter voorbereiding op de SAT. Ze heeft haar Doodle-Boekingspagina zo ingesteld dat er via Stripe een aanbetaling van 25 dollar moet worden gedaan, en ze heeft herinneringen ingesteld voor 24 uur en 2 uur van tevoren. Elk bericht bevat een korte checklist en een link om de afspraak te verzetten. Ouders melden minder misverstanden, en Maya ziet een stabielere opkomst tijdens het hoogseizoen.

Online taaldocent werkt in drie tijdzones Carlos geeft Spaanse les aan volwassen leerlingen in de VS en Europa. Hij gebruikt Doodle 1:1 om wekelijkse tijdsblokken aan te bieden. Doodle toont de tijden in de lokale tijd van elke leerling en voegt bij elke afspraak een Zoom-link toe. Carlos heeft een sms-herinnering van 10 minuten ingesteld, waardoor er minder leerlingen te laat komen en het aantal no-shows over de verschillende tijdzones heen is afgenomen.

De workshop muziektheorie zit altijd vol Jae geeft op zaterdag een groepsles voorafgaand aan de regionale audities. Met de Inschrijflijsten van Doodle heeft hij het aantal plaatsen beperkt tot 8 en konden studenten kiezen uit twee tijdsvakken. Als iemand afzegde, nam de volgende student op zijn lijst die plek in. Alle ingeschreven studenten kregen een herinnering en Jae heeft de gegevens van de deelnemers verborgen gehouden om de privacy te beschermen.

Een wiskundeleraar maakt het voor ouders makkelijker om alles te regelen Priya geeft bijles aan middelbare scholieren. Ze zet ouders altijd in cc bij elke bevestiging en herinnering. Ze heeft parkeerinstructies aan haar sjabloon toegevoegd en een kort zinnetje over haar 24-uursbeleid. Ouders waarderen de duidelijkheid, en Priya hoeft minder tijd te besteden aan het achterhalen van bevestigingen.

Belangrijkste punten

Een simpel ritme werkt prima: bevestiging, 24 uur, 2 uur en een kort herinneringsberichtje vlak voor de online sessies

Vermeld in elke herinnering de tijd, de link of het adres, de voorbereidingsstappen, de betalingsstatus en een link om de afspraak te verzetten

Stem de kanalen af op de leerling en stuur een kopie naar de ouders als het om minderjarigen gaat

Incasseer de betaling via Stripe bij de boeking om de toewijding te vergroten en het aantal no-shows te verminderen

Gebruik de Doodle-boekingspagina, 1-op-1-afspraken, Inschrijflijsten en Groepspolls om je sessies vol te krijgen en herinneringen automatisch te versturen

Jouw volgende stap naar soepelere bijlesuren

Verminder het aantal no-shows met duidelijke herinneringen, makkelijk omboeken en eenvoudige betalingen. Doodle biedt je één link om afspraken te boeken, automatische herinneringen die aan je agenda zijn gekoppeld, en Stripe voor aanbetalingen of volledige betalingen. Voeg videolinks toe, stel buffertijden in en gebruik AI om binnen enkele seconden voorbereidingsnotities te schrijven.

Klaar om afzeggingen te voorkomen en elke week uren te besparen? Maak een Doodle aan en zet binnen enkele minuten je eerste Boekingspagina of 1-op-1-afspraak op.