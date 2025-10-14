Een workshop voor het hele district organiseren gaat niet alleen om mensen bij elkaar te brengen. Het gaat erom dat de goed mensen – op het juiste moment – met de juiste verwachtingen. Als onderwijsadviseur ben jij vaak degene die ervoor moet zorgen dat dat lukt. Maar alles coördineren tussen scholen, functies en agenda’s? Dat kan al snel een rommeltje worden.

Laten we eens kijken hoe we het makkelijker kunnen maken.

Waarom het zo lastig is om workshops voor het hele district te coördineren

Elke school hanteert zijn eigen rooster. Voeg daar nog eens het districtsbestuur, vertegenwoordigers uit de gemeenschap of ondersteunend personeel aan toe, en ineens zit je met vijf verschillende agenda’s, tientallen e-mails en een aftelling naar deadlines.

Je hebt waarschijnlijk te maken met:

Docenten die buiten de lesuren maar beperkt beschikbaar zijn

Schoolleiders die al maanden van tevoren volgeboekt zijn

Ondersteunende functies zijn dun gezaaid over de verschillende gebouwen

Verschillende tijdzones, vooral in grote of afgelegen districten

Deelnemers die e-mails missen of vergeten te reageren

Zonder de juiste systemen kan het organiseren van één workshop al een week aan heen-en-weer-gepraat in beslag nemen.

De drie dingen die elke geweldige workshop nodig heeft

Een soepele, doelgerichte sessie begint al voordat er iemand opdaagt. Dit zijn de bouwstenen die ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt:

Wat je nodig hebt Waarom dit belangrijk is Een gerichte agenda Zorgt ervoor dat iedereen goed voorbereid is en op één lijn blijft Eenvoudig aanmelden Maakt een einde aan e-mailketens en handmatig bijhouden Slimme herinneringen Zorgt voor een hoge opkomst en weinig afzeggingen

Of je nu bijscholingen, luistersessies of discussies over het lesprogramma organiseert: deze drie elementen zijn bepalend voor het succes of de mislukking van je resultaten.

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Hoe Doodle onderwijsadviseurs helpt om betere workshops te geven

En daar komt Doodle om de hoek kijken. Het biedt je tools om afspraken te plannen, te organiseren en op te volgen, zonder dat je daar administratieve rompslomp aan hebt.

Zo werkt het:

Gebruik de groepspoll om de beste tijd neer te zetten

Stel een paar tijdstippen voor en laat je belanghebbenden stemmen. Zo vind je snel het tijdstip dat voor de meeste mensen het beste uitkomt – zonder giswerk of eindeloze e-maildiscussies.

Gebruik de inschrijflijst om de aanwezigheid bij te houden

Of je nu meerdere workshops organiseert of één evenement met een beperkt aantal plaatsen, Doodle’s Inschrijflijst maakt aanmelden supermakkelijk. Maak gewoon je sessies aan, deel één link en laat deelnemers zelf een tijdstip kiezen dat hen uitkomt. Je ziet in realtime wie er meedoet – geen spreadsheets, geen dubbele boekingen.

Als je professionele bijscholing organiseert voor meerdere scholen of optionele workshops aanbiedt, zorgt deze tool ervoor dat alles overzichtelijk blijft.

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Gebruik 1:1 of de Boekingspagina voor coaching en vervolgafspraken

Na de workshop wil je misschien individuele nabesprekingen of coachingsessies aanbieden. Met Doodle 1:1, kun je een kort overzicht van beschikbare tijdstippen delen en docenten of leidinggevenden zelf laten kiezen welk tijdstip hen het beste uitkomt. Als je betaalde adviesgesprekken organiseert, stel dan een Boekingspagina en sluit het aan op Stripe om betalingen te innen volgens de planning van de deelnemers.

Je hoeft geen facturen bij te houden of mensen achterna te zitten – Doodle regelt het allemaal op de achtergrond.

Professionele functies waarmee je flink wat tijd bespaart

Met Doodle Pro heb je nog meer controle en flexibiliteit. Je krijgt:

Onbeperkt Groepspolls , Inschrijflijsten , en Boekingspagina's

Geen advertenties, nooit

Geavanceerde, door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen (pas de toon, lengte en instructies aan)

Een gepersonaliseerde huisstijl om je uitnodigingen een professionele uitstraling te geven

Integraties voor videoconferenties met Zoom, Microsoft Teams, Google Meet en Webex

Gegevens van particuliere deelnemers bij gevoelige bijeenkomsten of als er privacykwesties zijn die meerdere districten betreffen

Als je met verschillende scholen of regio’s samenwerkt, kunnen deze functies je coördinatietijd met dagen verkorten.

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Jij hecht veel waarde aan privacy – en wij ook

Als consultant heb je vaak te maken met gevoelige onderwerpen, vertrouwelijke gegevens en allerlei verschillende belanghebbenden. Doodle voldoet aan beveiligingsnormen op bedrijfsniveau, en de gegevens van je gekoppelde agenda zijn alleen voor jou zichtbaar. Je kunt zelf kiezen of deelnemers elkaar kunnen zien als ze reageren op de uitnodiging, waardoor dit een veilige optie is voor openbare instellingen, oudergroepen of bijeenkomsten in de buurt.

Leg de nadruk op mensen, niet op logistiek

Je brengt inzicht, strategie en duidelijkheid in de districten die je ondersteunt. Laat die focus niet verslinden door rommelige coördinatie.

Met Doodle kun je:

Stel tijden voor met Groepspoll

Houd de opkomst bij met Inschrijflijst

Bied vervolgafspraken aan met 1:1 of Boekingspagina

Ontvang betalingen veilig via Stripe

Bescherm ieders privacy en houd tegelijkertijd de touwtjes in handen

Of je nu een reeks professionele bijscholingen plant of een eenmalige top voor het hele district, met Doodle ben je minder tijd kwijt aan de coördinatie – en heb je meer tijd om echt iets te betekenen.