Groepsprojecten hoeven je week niet in beslag te nemen. Met Doodle kun je vergaderingen plannen, taken verdelen en iedereen op koers houden in de helft van de tijd. Studenten gebruiken Doodle om snel een stemming te houden, studeersessies te organiseren en 1-op-1-afspraken te maken, zonder lange gesprekken of eindeloze e-mails.

Het probleem is simpel. Iedereen heeft een ander lesrooster, sommige teamgenoten hebben een bijbaantje en een paar wonen buiten de campus of in een andere tijdzone. Je bent meer tijd kwijt met het zoeken naar een geschikt moment dan met het werk zelf.

In deze handleiding lees je hoe studenten Doodle gebruiken om groepsprojecten sneller te plannen. Je leert wanneer je groepspolls, Inschrijflijsten, 1:1-gesprekken en een Boekingspagina moet gebruiken. Je ziet ook echte voorbeelden, stappen die je moet volgen en veelgemaakte fouten die je moet vermijden.

De uitdaging waar studenten voor staan

Jullie moeten afspreken, maar je groep heeft:

Lessen en practica die elkaar overlappen

Deeltijdbaantjes en oefentijden

Verschillende apparaten en agenda’s

Verschillende tijdzones bij cursussen op afstand of online

Groepschats worden al snel een rommeltje. Plannen veranderen. Een link naar een poll raakt onder de bomen begraven. Iemand mist het bericht en je moet weer van voren af aan. Gemiste bijeenkomsten brengen je cijfers in gevaar en zorgen voor stress vlak voor deadlines.

Waarom dit belangrijk is voor studenten

Je hebt maar beperkt de tijd. Een goede planning biedt je:

Snellere beslissingen en duidelijke volgende stappen

Meer tijd om te schrijven, te programmeren, te ontwerpen of te repeteren

Minder stress tijdens tentamens en eindexamens

Een eerlijkere verdeling van de werkdruk onder teamgenoten

Als studenten Doodle gebruiken om groepsprojecten te plannen, hoeven ze niet meer heen en weer te mailen en kunnen ze meteen aan de slag. Dankzij de koppeling met de agenda voorkom je ook dubbele afspraken, zodat je je studietijd veiligstelt.

Maak een Groepspoll

Begin je project met een planning

Zet de toon al in je eerste week. Spreek af hoe jullie groep bij elkaar komt en hoe de leden zich aanmelden voor taken.

Gebruik een Doodle-groepspoll om je starttijd te kiezen

Kies voor een vast tijdstip per week of een roulerend schema

Maak een inschrijflijst voor taken zoals notulist, presentator of redacteur

Kies een video-app die je team gaat gebruiken, zoals Zoom of Google Meet

Stel een deadline voor de stemmen vast, zodat je de zaal of de link op tijd kunt reserveren

Als je nu 15 minuten de tijd neemt om alles in te stellen, kun je het hele semester uren tijd besparen.

Voer je eerste Doodle-groepspoll uit in 6 stappen

Open Doodle en kies ‘Groepspoll’. Koppel je Google Calendar, Outlook of Apple Calendar. Doodle blokkeert de momenten waarop je niet beschikbaar bent en stelt betere opties voor. Voeg 5 tot 7 tijdvakken toe voor de komende week. Zorg voor een mix van ochtend-, middag- en avondtijdvakken. Stel een deadline vast en zet automatische herinneringen aan, zodat je klasgenoten op tijd stemmen. Voeg een korte agenda toe met door AI gegenereerde beschrijvingen als je Doodle Pro hebt. Kies de toon, de lengte en de instructies. Stuur de link naar de poll via e-mail vanuit Doodle of zet hem in de klaschat. Je kunt tot 1000 mensen een e-mail sturen als je je hele klas erbij wilt betrekken.

Zodra je het beste tijdstip hebt gekozen, kun je direct vanuit Doodle een link voor Zoom, Microsoft Teams, Google Meet of Cisco toevoegen en die in ieders agenda zetten.

Houd wekelijkse vergaderingen simpel en consistent

Houd het na de start lekker simpel. De studenten gebruiken Doodle om een ritme vast te leggen zonder tijd te verspillen aan de praktische kant.

Maak elke twee tot vier weken een terugkerende Groepspoll aan. Dat is handig als de lesroosters halverwege het semester veranderen.

Beperk elke poll tot een klein aantal opties. Vijf opties is ruim genoeg.

Zorg voor wat speling. Plan 15 minuten tussenruimte in, zodat lessen die direct na elkaar volgen geen vertraging opleveren.

Vermeld altijd de videolink of het kamernummer in de details van de poll.

Stel 24 uur voor de vergadering Doodle-herinneringen in, zodat niemand het vergeet.

Als je groep uit subteams bestaat, gebruik dan Doodle 1:1 om korte check-ins in te plannen. Geef een lijst met beschikbare tijden, laat de leden kiezen en Doodle regelt de uitnodigingen en houdt de plekken vast. Dit is ideaal voor een teamleider die met teamgenoten afspreekt voor voortgangsbesprekingen van 10 minuten.

Maak een Groepspoll

Gebruik een Boekingspagina voor de inloopuren

Als je medestudenten bijles geeft of open studie-uren organiseert voor je project, maak dan een Doodle-boekingspagina aan.

Deel je link één keer in de klaschat of op het cursusforum.

Klasgenoten kunnen een tijdstip kiezen dat vrij is in je agenda.

Voeg automatisch een Google Meet- of Zoom-link toe.

Schakel Stripe in als je geld vraagt voor bijleslessen. Leerlingen kunnen betalen op het moment dat ze boeken, en jij kunt je volledig concentreren op het lesgeven.

Wijs taken en presentatietijdstippen toe met Inschrijflijsten

Bij veel projecten moeten mensen een rol of een tijdslot kiezen. Gebruik een Doodle-inschrijflijst om het eerlijk en overzichtelijk te houden.

Maak taken aan, zoals onderzoek, het opschonen van gegevens, het ontwerpen van dia’s of proeflezen

Stel sessietijden in voor repetitieblokken of toegang tot het lab

Beperk het aantal plaatsen per tijdslot, zodat je de capaciteit van de zaal niet overschrijdt

Laat mensen hun plekjes kiezen en zorg dat ze die vastleggen met herinneringen

Dit werkt goed voor:

De volgorde van de presentaties in een cursus spreken in het openbaar

Tijden voor de practicumuren in een natuurkundecursus

Opnametijdstippen voor een mediaproject

Peer review-sessies in een schrijfcursus

Je kunt inschrijflijsten ook gebruiken als snelle enquête via sms. Vraag welke dataset er gebruikt moet worden, welk thema gekozen moet worden of welke casestudy geanalyseerd moet worden. Stel een korte deadline vast, zodat het project op gang komt.

Maak een Groepspoll

Praktische tips die studenten vandaag nog kunnen gebruiken

Pas deze snelle tips toe bij je volgende project.

Tip 1: Vraag iedereen om zijn of haar agenda in Doodle te koppelen. Dat voorkomt conflicten en dubbele afspraken.

Tip 2: Bied minder tijdopties aan. Met drie tot vijf keuzes ga je sneller tot een besluit.

Tip 3: Ga vroeg in de week stemmen. Als er op maandag gestemd wordt, is de opkomst halverwege de week hoger.

Tip 4: Gebruik de tijdzoneherkenning als er teamgenoten op afstand meedoen. Doodle geeft voor iedereen de lokale tijd weer.

Tip 5: Voeg aan elke uitnodiging een eenvoudige agenda toe. Met één doel en drie gespreksonderwerpen houd je vergaderingen kort.

Tip 6: Noteer de link naar de vergadering in de poll en in de agenda-afspraak. Dan hoef je er later niet naar te zoeken.

Tip 7: Zet voor elke sessie herinneringen aan. Gebruik meldingen 24 uur en 1 uur van tevoren om drukke klasgenoten te bereiken.

Tip 8: Maak een gedeeld notitiedocument aan en zet de link erin bij de uitnodiging. Wijs aan het einde van elke sessie eigenaren aan.

Tip 9: Voor bijles of workshops van je club kun je Stripe koppelen aan je Boekingspagina of 1-op-1, zodat de betaling direct bij de boeking wordt afgehandeld.

Tip 10: Voeg na een vergadering meteen de link naar de volgende poll toe. Als je het momentum vasthoudt, bespaar je tijd.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Vermijd deze tijdverslinders waar veel studenten in trappen.

Proberen af te spreken via groepschats. Berichten raken kwijt. Deel in plaats daarvan gewoon één Doodle-link.

Screenshots van agenda’s posten. Die raken snel verouderd en houden geen rekening met privacy.

Tien of meer opties aanbieden. Te veel keuzes vertragen het besluitvormingsproces.

Vergeten een deadline voor de stemming vast te stellen. Zonder deadline blijven klasgenoten afwachten en vliegt de week voorbij.

Ontbrekende tijdzones. Wat voor jou avond is, kan voor iemand aan de andere kant van de wereld al diep in de nacht zijn.

Uitnodigingen versturen zonder agenda. Vergaderingen lopen uit de hand en duren te lang.

Geen pauzes tussendoor. Lessen die direct na elkaar volgen zorgen ervoor dat mensen te laat komen en dat de lessen gehaast worden afgerond.

Je houdt de inschrijvingen bij op een vel papier. Iemand maakt een foto, dan verandert het plan en ontstaat er verwarring.

Hulpmiddelen en oplossingen waarmee studenten sneller hun planning kunnen maken

Doodle biedt je een eenvoudige toolkit die speciaal is ontworpen voor groepswerk. Hier lees je hoe elk product je helpt bij het plannen en organiseren van vergaderingen.

Groepspolls : Zoek snel het beste tijdstip voor een grote groep. Nodig tot wel 1000 deelnemers uit. Stel deadlines en herinneringen in, zodat de stemmen op tijd binnenkomen. Verberg de gegevens van deelnemers bij premium-abonnementen als je privacy wilt.

1:1 : Deel een lijst met tijdstippen voor korte check-ins met je teamgenoten of je assistent. Zodra iemand een tijdstip kiest, verstuurt Doodle de uitnodiging en wordt deze in je agenda vastgelegd.

Boekingspagina : Deel één link voor open studietijden of bijlesuren. Op je pagina staan alleen de tijden waarop je beschikbaar bent. Koppel Stripe om betalingen te ontvangen als iemand een afspraak boekt.

Inschrijflijsten: Maak evenementen aan met een beperkt aantal plaatsen, zoals repetitieblokken, labplaatsen of sollicitatiegespreksslots. Mensen kiezen wat hen het beste uitkomt en Doodle houdt het aantal aanmeldingen bij.

Belangrijke integraties voor studenten:

Kalenders : Koppel Google Calendar, Microsoft Outlook of Apple Calendar. Doodle bekijkt wanneer je het druk hebt en stelt betere vergadermomenten voor, terwijl je agenda privé blijft.

Videoconferenties : Voeg Google Meet, Zoom, Microsoft Teams of Cisco automatisch toe aan je uitnodigingen.

Uitnodigingen via e-mail : Stuur uitnodigingen voor polls rechtstreeks vanuit Doodle. Superhandig als je klas verschillende chat-apps gebruikt.

Beschrijvingen van AI-vergaderingen : Met Doodle Pro maak je overzichtelijke agenda’s met de toon, duur en instructies die jij zelf kiest. Dat bespaart je tijd voor elke vergadering.

Beheerdersfuncties: Stel deadlines in, verstuur automatische herinneringen, geniet van een advertentievrije ervaring en gebruik aangepaste huisstijlen voor studentenverenigingen of teamlogo’s. Doodle zorgt ervoor dat je gegevens veilig zijn met privacybescherming op bedrijfsniveau.

Maak een Groepspoll

Tips voor het beheren van je agenda

Zorg dat je lesroosters up-to-date blijven, zodat Doodle conflicten kan voorkomen.

Zet ook je werkdiensten en trainingstijden als ‘bezet’ aan.

Zorg voor wat extra tijd voor en na tentamens of practica.

Geef activiteiten per cursus een eigen kleurcode, zodat je snel ziet wanneer je te veel op je bord hebt.

Maak op zondag even de balans op en werk je agenda bij voor de komende week.

Praktijkvoorbeelden van de campus

Hier zijn een paar manieren waarop studenten Doodle gebruiken om groepsprojecten in de helft van de tijd te plannen.

Capstone-team met verschillende roosters

Een senior ontwerpteam heeft een blok van twee uur nodig voor een prototype-evaluatie. Ze plaatsen een Doodle-Groepspoll met zeven opties, verspreid over twee weken. Ze stellen de stemdeadline in op vrijdagmiddag en zetten de herinneringen aan. Vrijdagmiddag heeft het team al een duidelijke winnaar. Doodle voegt een Zoom-link toe en zet het evenement in de agenda van elk teamlid.

Praktijkopdrachten met wisselende onderdelen

Twee labgenoten hebben om de beurt labonderdelen en assistenturen. Ze houden elke twee weken een Groepspoll met maar drie opties. Ze voegen een korte, door AI gegenereerde agenda toe en een link naar een gedeeld resultatenblad. De bijeenkomsten blijven kort omdat de agenda duidelijk is en de notulen al klaar liggen.

Workshop van de businessclub met betaalde plaatsen

Een studentenvereniging organiseert een workshop over cv’s met een beperkt aantal plaatsen. Ze maken een Inschrijflijst met 3 sessies en 20 plaatsen per sessie. Via een Doodle-boekingspagina innen ze een kleine bijdrage met Stripe. Studenten kiezen een tijdstip, betalen bij het boeken en krijgen een Google Meet-link in de agenda-uitnodiging.

Maak een Groepspoll

Een team op afstand verspreid over verschillende tijdzones

Een online cursus heeft een projectteam dat verspreid is over drie tijdzones. De organisator schakelt de tijdzone-ondersteuning in Doodle in. Iedereen ziet de opties in lokale tijd. De poll sluit op dinsdag en het evenement bevat een Teams-link. Het aantal deelnemers schiet omhoog omdat de herinneringen op het juiste lokale tijdstip binnenkomen.

Teamleider: 1-op-1-gesprekken om de voortgang te checken

Een teamleider heeft op donderdag telkens een gesprek van 10 minuten met elk teamlid. Ze plannen een-op-een-gesprekken in met vier tijdsvakken. Teamleden kiezen zelf een tijdstip dat past bij hun lesrooster. Doodle verstuurt uitnodigingen en zet de tijdvakken op ‘gereserveerd’, zodat er geen dubbele boekingen ontstaan. De teamleider houdt zich bezig met feedback, niet met de planning.

Belangrijkste punten

Studenten gebruiken Doodle om groepsprojecten sneller te plannen met Groepspolls, Inschrijflijsten, 1-op-1-afspraken en Boekingspagina's.

Koppel je agenda, zodat Doodle dubbele afspraken kan voorkomen en betere vergadermomenten kan voorstellen.

Houd enquêtes kort, stel deadlines vast en schakel herinneringen in om snelle beslissingen te stimuleren.

Gebruik Inschrijflijsten voor functies en een beperkt aantal plaatsen, en voeg Stripe toe voor betaalde bijles of clubactiviteiten.

Zet agenda’s en pauzes op, en zorg voor duidelijke videolinks, zodat vergaderingen kort en productief zijn.

Ga aan de slag met een betere planning

Groepsprojecten verlopen soepeler als je de planning wat makkelijker maakt. Gebruik een groepspoll om een tijdstip te kiezen, een Inschrijflijst om rollen toe te wijzen en een Boekingspagina of 1:1 voor studietijd en check-ins. Koppel je agenda, zodat Doodle het zware werk op de achtergrond kan doen.

Klaar om tijd te besparen bij het plannen? Maak binnen een paar minuten je eerste poll. Gebruik Doodle om groepsprojecten in de helft van de tijd te plannen, zodat je weer aan de slag kunt met het werk waar je je cijfers mee haalt.