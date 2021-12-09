Afspraakkalender

Waarom heb je een afsprakenkalender nodig?

Blijf de boel goed op orde houden met een efficiënte afsprakenkalender. Of je nu een B2B-bedrijf runt, freelancer bent of een boekenclub beheert: een goede organisatie is belangrijk. Verhoog je productiviteit en maak je dagelijkse routine een stuk makkelijker met onze online afsprakenkalender. Geniet van de basisfuncties agenda-integratie , veilige AWS-hosting, Cloudflare-beveiliging en nog veel meer met Boekingspagina .

Wie kan Doodle gebruiken?

Weet je niet zeker of de Boekingspagina wel bij je bedrijf past? We beloven je: in welke branche je ook zit, de Boekingspagina werkt voor jou. Laten we eens kijken welke oplossingen we je kunnen bieden, afgestemd op jouw branche:

Recruiters - Plan moeiteloos sollicitatiegesprekken, regel de indiensttreding van nieuwe medewerkers en beheer al je administratieve taken op één plek

Bestuursvergaderingen - Plan met één klik één-op-één-afspraken of grote bijeenkomsten met tientallen deelnemers

Verkoop en marketing - Werk beter samen en plan snel demo’s in, zowel met nieuwe als met trouwe klanten

Non-profitorganisaties - Plan afspraken met teamleden, donateurs en vrijwilligers op een tijdstip dat voor iedereen het beste uitkomt

Freelancers - Je tijd indelen, klanten beheren en efficiënter werken

Het allerbeste is dat je ervoor kunt zorgen dat je afsprakenkalender helemaal bij je bedrijf past. Voeg het logo, de merkkleuren en de stijl van je bedrijf toe aan je Boekingspagina voor de perfecte finishing touch. Lees meer over onze kenmerken en Doodle Premium nu.

Eenvoudig plannen

Met onze online afsprakenkalender kun je zonder gedoe afspraken inplannen. Volg wijzigingen in je agenda makkelijk bij, maak updates eenvoudiger en beheer herinneringen zonder moeite. Geef iedereen de mogelijkheid om een afspraak bij je te boeken, gewoon door een simpele link te sturen. Houd de controle over je tijd en maak meerdere agenda’s aan. Lees nu meer over de boekingspagina .