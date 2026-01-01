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Guide pratiche

Calendario di prenotazione appuntamenti

Tempo di lettura: 5 minuti
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

Aggiornato: 30 lug 2026

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Perché avete bisogno di un calendario per la prenotazione di appuntamenti?

Rimanete al passo con i tempi grazie a un efficiente calendario per la prenotazione degli appuntamenti. Se gestite un'attività B2B, siete liberi professionisti o gestite un club del libro, l'organizzazione è importante. Aumentate la produttività e la facilità della vita quotidiana con il nostro calendario di pianificazione online. Usufruite dell'integrazione di base calendario, dell'hosting AWS sicuro, della sicurezza Cloudflare e di molto altro ancora con Pagina di prenotazione.

Chi può usare Doodle?

Non siete sicuri che le vostre esigenze aziendali siano adatte a Booking Page? Vi assicuriamo che, indipendentemente dal settore in cui operate, Booking Page farà al caso vostro. Diamo un'occhiata alle soluzioni che possiamo offrirvi in base al vostro settore:

  • Recruiter - Programmare colloqui, organizzare nuove assunzioni e gestire tutte le attività amministrative in un unico posto.

  • Riunioni del consiglio di amministrazione - Programmate riunioni individuali o di massa con decine di partecipanti con un semplice clic.

  • Vendite e marketing - Migliorare la collaborazione e programmare rapidamente dimostrazioni con clienti nuovi e fedeli

  • Nonprofit - Programmate le riunioni con i membri del team, i donatori e i volontari all'orario più adatto a tutti.

  • Freelance** **- Organizzare il proprio tempo, gestire i clienti e lavorare in modo più efficiente

Il meglio è che potete assicurarvi che il vostro calendario di prenotazione appuntamenti sia perfettamente in linea con la vostra attività. Aggiungete il logo della vostra azienda, i colori del marchio e lo stile alla vostra pagina di prenotazione per ottenere il tocco finale perfetto. Per saperne di più sulle nostre caratteristiche e Doodle Premium.

Programmazione senza problemi

Con il nostro calendario di programmazione online, potete godervi la programmazione senza problemi. Controllate comodamente le modifiche agli orari, semplificate gli aggiornamenti e gestite i promemoria con facilità. Permettete a chiunque di prenotare un appuntamento con voi, semplicemente inviando un link. Tenete sotto controllo il vostro tempo e create più calendari. Per saperne di più su Booking Page ora.

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