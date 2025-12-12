Een compleet werkplan voor de feestdagen houdt in dat je de beschikbaarheid van je team in kaart brengt, deadlines op elkaar afstemt, taken herverdeelt, zorgt voor duidelijke overdrachten en alle belangrijke vergaderingen inplant voordat iedereen op vakantie gaat. De makkelijkste manier om hiermee te beginnen is door een Doodle-Groepspoll te gebruiken. Zo verzamel je snel de beschikbaarheid van iedereen en voorkom je eindeloze Slack-discussies, vertragingen en planningsconflicten tijdens de drukste tijd van het jaar.

Werkplanning voor professionele teams tijdens de feestdagen

De eindejaarsperiode is altijd een mix van feestjes, deadlines en wisselende planningen. Met mensen die vrij nemen, projecten die worden afgerond en klanten die het rustiger aan doen of juist een tandje bijsteken (soms allebei), neemt het risico op verwarring snel toe.

In deze gids vind je alles op één plek: een overzichtelijke checklist, een planningstabel en praktische tips om je team in december en begin januari soepel te laten draaien. Of je nu leiding geeft aan een klein team of meerdere afdelingen coördineert: goed plannen nu zorgt straks voor een rustigere en gezelligere feestdagenperiode.

Wat mensen vragen als ze hun werkdruk en beschikbaarheid tijdens de vakantie plannen

Teams stellen meestal elk jaar dezelfde vragen:

“Wie is er wanneer beschikbaar?”

“Hoe krijgen we de belangrijkste taken voor elkaar als de helft van het team er niet is?”

“Wat moet er nog af zijn voor de pauze?”

“Wat kan wel tot januari wachten?”

“Hoe kun je de overdrachten het beste coördineren?”

“Hoe voorkomen we chaos op het laatste moment bij vergaderingen?”

“Kunnen we dit allemaal regelen zonder tientallen berichtjes?”

In dit artikel vind je antwoorden op al deze vragen — met sjablonen die je meteen kunt kopiëren en gebruiken.

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Volledige checklist voor het plannen van de werkdruk en beschikbaarheid tijdens de feestdagen

Categorie Waar je op moet letten / wat je moet doen Beschikbaarheid opvragen Gebruik een Doodle-groepspoll om binnen een paar minuten de data voor de oudervereniging, gedeeltelijke beschikbaarheid en oproepdiensten te verzamelen. Stel de dekkingsvereisten vast Zoek uit wat moet moet worden bemand: ondersteuning, communicatie met klanten, dagelijkse werkzaamheden, goedkeuringen. Bekijk de pieken in de werkdruk Controleer of er voor de vakantie nog terugkerende taken, deadlines, einde-maand-cycli en overdrachten moeten worden afgehandeld. Stel prioriteiten voor de te leveren resultaten Bepaal wat er voor de feestdagen af moet zijn en wat kan wachten tot januari. Verantwoordelijkheden opnieuw toewijzen Verdeel het werk opnieuw onder de teamleden die afwezig zijn; breng veranderingen tijdig onder de aandacht. Plan belangrijke afspraken Gebruik Doodle om afsluitingsbesprekingen van projecten, check-ins met klanten en voorbereidingsvergaderingen voor de start van projecten vast te leggen. Maak overdrachtsdocumenten aan Vermeld de voortgang, openstaande taken, contactgegevens en risico’s. Stel communicatieregels vast Leg vast wat de verwachtingen zijn op het gebied van reactietijden, noodsituaties, wachtdiensten en sluitingen van het kantoor. Samenwerken met externe partners Controleer of de klant beschikbaar is, hoe de leverancier te werk gaat en welke deadlines we samen hebben. Kalenders bijwerken Voeg teambrede vakantiedagen, vervangingsroosters en uiterste deadlines toe. Werkbelastingen bijhouden Zorg ervoor dat niemand te veel werk krijgt; pas de taken indien nodig aan. Stel het terugkeerplan op Plan via Doodle een startbijeenkomst in januari om iedereen snel weer op één lijn te krijgen.

Tijdschema voor de planning van de feestdagen

Tijdlijn Wat moet je doen? 3–4 weken van tevoren Kijk met Doodle of mensen beschikbaar zijn, bepaal wie welke taken doet en leg deadlines vast. 2 weken eerder Taken opnieuw toewijzen, overdrachten afronden, afsluitende vergaderingen inplannen. 1 week eerder Zorg dat de opleveringen rond zijn, bevestig de wachtrooster en breng klanten/partners op de hoogte. Laatste werkdagen Deel je afwezigheidsberichten, stel automatische antwoorden in en zorg ervoor dat alle documenten toegankelijk zijn. Eerste week van januari Houd je startvergadering, bekijk de taken die nog openstaan en stel je prioriteiten opnieuw vast.

Hoe gebruik je Doodle om je werkdruk en beschikbaarheid tijdens de vakantie te plannen?

Gebruik een groepspoll om te peilen of mensen beschikbaar zijn

In plaats van mensen achterna te zitten voor dates, maak je gewoon een poll en laat je iedereen stemmen:

volledige PTO-dagen

halve dagen

beperkte beschikbaarheid

dagen waarop je alleen op afstand werkt

voorkeuren voor oproepdiensten

Zo krijg je meteen een overzicht van de lacunes in de dekking.

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Gebruik Doodle 1:1-afspraken of Boekingspagina's om alles te regelen

Teamleiders of projectmanagers kunnen:

houd korte check-ins

recensies over de boekoverdracht

Goedkeuringen voor de vakantie inplannen

Je hoeft niet heen en weer te sturen.

Gebruik Doodle voor de planning van januari

Zet voor de pauze alvast een poll op voor je startbijeenkomst in januari of je kwartaaloverleg — op een moment dat iedereen beschikbaar is.

Teams die hun planning voor december al vroeg opstellen, melden minder last-minute noodgevallen, soepelere overdrachten en een rustigere terugkeer in januari. Met één gezamenlijk overzicht van de beschikbaarheid voorkomen leidinggevenden dat teamgenoten overbelast raken en zorgen ze ervoor dat essentiële werkzaamheden zonder stress blijven draaien.

Hoe je de planning van je werk tijdens de feestdagen stressvrij houdt

Zorg dat je prioriteiten realistisch blijven

Zorg dat je niet te veel vergaderingen inplant

Laat afwezigheden vroeg en duidelijk weten

Moedig mensen aan om hun taken af te maken voordat ze weggaan

Zorg dat alle documenten toegankelijk zijn

Neem even contact op met je teamgenoten die misschien wat extra werk op zich kunnen nemen

Bevestig de plannen voor januari van tevoren

Bij een goede planning gaat het niet om perfectie — het gaat om duidelijkheid en het verminderen van onzekerheid voor iedereen.

“Vroeger was afgelopen december altijd onze meest chaotische maand. Dit jaar hebben we via Doodle binnen een paar minuten ieders beschikbaarheid in kaart gebracht, de taken opnieuw verdeeld en alle afsluitende vergaderingen voor de vakantie gepland. Het was de soepelste feestperiode die we ooit hebben gehad.” — Nadia P., Operations Manager

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Veelgestelde vragen

Hoe vroeg moeten teams hun beschikbaarheid tijdens de feestdagen al plannen?

Drie tot vier weken voor de vakantie werkt het beste — vooral voor teams die rechtstreeks met klanten te maken hebben.

Hoe voorkomen we dat we op het laatste moment overspoeld worden door werk?

Stel al vroeg prioriteiten voor taken, wijs verantwoordelijkheden opnieuw toe en houd een gezamenlijke lijst bij van overdrachten.

Wat moet er in een overdrachtsdocument staan?

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Voortgang, openstaande taken, deadlines, risico’s, volgende stappen en contactgegevens.

Hoe kunnen teams op één lijn blijven als er veel mensen afwezig zijn?

Zorg voor duidelijke communicatieregels, wijs vervangers aan en stel een gezamenlijke roosterkalender op.

Wat is de makkelijkste manier om vergaderingen voor de feestdagen en in januari in te plannen?

Maak Doodle-groepspolls aan, zodat iedereen snel kan stemmen, zelfs vanaf zijn mobiel.

Klaar om de beschikbaarheid van je team tijdens de feestdagen in te plannen?

Voorkom chaos bij het plannen en begin met duidelijkheid. Maak een Doodle-Groepspoll aan, breng binnen enkele minuten de beschikbaarheid in kaart en plan de werkdruk van je team tijdens de feestdagen soepel.