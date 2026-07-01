Så här planerar du ditt teams arbetsbelastning och tillgänglighet under julhelgen

En fullständig arbetsplan för julhelgen innefattar att kartlägga teamets tillgänglighet, samordna deadlines, omfördela ansvarsområden, skapa tydliga överlämningar och boka in alla viktiga möten innan medarbetarna tar ledigt. Det enklaste sättet att komma igång är att använda en Doodle-Group Poll för att snabbt samla in information om tillgänglighet och undvika ändlösa Slack-trådar, förseningar och schemakonflikter under årets mest hektiska period.

Arbetsbelastningsplanering inför julhelgen för professionella team

Årets slut är alltid en blandning av firande, deadlines och förändrade scheman. När folk tar ledigt, projekt avslutas och kunderna saktar ner eller ökar takten (ibland båda delarna) ökar risken för förvirring snabbt.

Den här guiden samlar allt på ett ställe – en tydlig checklista, en planeringstabell och praktiska tips på hur du kan se till att ditt team fungerar smidigt under december och början av januari. Oavsett om du leder ett litet team eller samordnar flera avdelningar innebär en strukturerad planering nu en lugnare och trevligare jul- och nyårstid senare.

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Vad folk brukar fråga när de planerar arbetsbelastning och tillgänglighet under semestern

Lagen ställer oftast samma frågor varje år:

”Vem är tillgänglig när?”

”Hur ska vi klara av de viktigaste uppgifterna när hälften av teamet är ledigt?”

”Vad måste bli klart innan lovet?”

”Vad kan vänta till januari?”

”Hur sköter man överlämningarna på bästa sätt?”

”Hur undviker vi kaos i sista minuten inför möten?”

”Kan vi planera allt detta utan att behöva skicka dussintals meddelanden?”

Den här artikeln ger svar på alla dessa frågor – med mallar som du kan kopiera och använda direkt.

Fullständig checklista för planering av arbetsbelastning och tillgänglighet under semestern

Kategori Vad man bör tänka på / vad man bör göra Hämta tillgänglighet Använd en Doodle-Group Poll för att på några minuter samla in uppgifter om PTO-datum, delvis tillgänglighet och jourtjänstgöring. Fastställa krav på täckning Ta reda på vad måste bör bemannas: support, kundkommunikation, den dagliga driften, godkännanden. Granska toppar i arbetsbelastningen Kontrollera återkommande uppgifter, deadlines, månadsavslut och överlämningar som ska vara klara före ledigheten. Prioritera leveranserna Bestäm vad som måste bli klart före helgerna och vad som kan skjutas upp till januari. Omfördela ansvarsområden Fördela om arbetet för de teammedlemmar som är frånvarande; informera om förändringar i god tid. Planera in viktiga möten Använd Doodle för att boka in projektsammanfattningar, uppföljningar med kunder och förberedande möten inför projektstart. Skapa överlämningsdokument Ange lägesrapporter, pågående uppgifter, kontaktuppgifter och risker. Fastställ kommunikationsregler Fastställ förväntningarna när det gäller svarstider, nödsituationer, jourtjänstgöring och stängda kontor. Samarbeta med externa partner Kontrollera kundernas tillgänglighet, leverantörernas verksamhet och gemensamma tidsfrister. Uppdatera kalendrar Lägg till ledighet för hela teamet, vaktlistor och sista inlämningsdatum. Övervaka arbetsbelastningar Se till att ingen har för mycket att göra; justera arbetsuppgifterna vid behov. Utarbeta en återvändningsplan Boka ett uppstartsmöte i januari via Doodle för att snabbt få alla på samma våglängd.

Tidsplan för planeringen inför julhelgen

Tidslinje Vad man ska göra 3–4 veckor före Samla in uppgifter om tillgänglighet med Doodle, fastställ vilka uppgifter som ska utföras och planera in deadlines. 2 veckor före Omfördela arbetsuppgifter, genomföra överlämningar, planera avslutningsmöten. 1 vecka före Slutföra leveranserna, bekräfta jourschemat och informera kunder/samarbetspartner. Sista arbetsdagar Dela sammanfattningar om frånvaro, ställ in autosvar och se till att alla dokument är tillgängliga. Första veckan i januari Genomför ditt uppstartsmöte, gå igenom uppgifter som blivit kvar från tidigare och se över prioriteringarna.

Så här använder du Doodle för att planera arbetsbelastning och tillgänglighet under semestern

Använd en Group Poll för att ta reda på tillgänglighet

I stället för att jaga folk för att få till en träff, skapa en omröstning och låt alla rösta:

hela PTO-dagar

halvdagar

begränsad tillgänglighet

dagar då man arbetar enbart på distans

önskemål om jourtjänstgöring

På så sätt får du omedelbart en överblick över luckor i täckningen.

Använd Doodle 1:1 eller Booking Pages för samordning

Gruppledare eller projektledare kan:

genomföra korta avstämningar

recensioner av boköverlämningar

planera godkännanden inför semestern

Inget fram och tillbaka behövs.

Använd Doodle för planeringen i januari

Innan pausen bör du skapa en omröstning inför er uppstart i januari eller ert kvartalsmöte – när alla har tid.

Team som planerar i förväg inför december upplever färre akuta situationer i sista minuten, smidigare arbetsöverlämningar och en lugnare återgång till arbetet i januari. Med en gemensam översikt över tillgängligheten kan cheferna undvika att medarbetarna blir överbelastade och se till att viktiga arbetsuppgifter sköts utan stress.

Så här planerar du arbetsbelastningen under semestern utan stress

Se till att prioriteringarna är realistiska

Undvik att boka in för många möten

Meddela frånvaro i god tid och tydligt

Uppmuntra medarbetarna att slutföra sina uppgifter innan de går hem

Gör alla dokument tillgängliga

Ta kontakt med kollegor som eventuellt kan ta på sig ytterligare arbetsuppgifter

Bekräfta planerna för januari i förväg

God planering handlar inte om perfektion – utan om tydlighet och att minska osäkerheten för alla.

”Förra december brukade vara vår mest kaotiska månad. I år samlade vi in allas tillgänglighet med Doodle på några minuter, omfördelade ansvarsområdena och planerade alla avslutningsmöten före ledigheten. Det var den smidigaste julperioden vi någonsin har haft.” — Nadia P., driftschef

Vanliga frågor

Hur långt i förväg bör teamen planera sin tillgänglighet under helgdagarna?

Tre till fyra veckor före ledigheten fungerar bäst – särskilt för team med kundkontakt.

Hur undviker vi att bli överbelastade med arbete i sista minuten?

Prioritera uppgifterna i god tid, omfördela ansvarsområden och upprätthåll en gemensam lista över överlämningar.

Vad bör ett överlämningsdokument innehålla?

Projektstatus, återstående uppgifter, tidsfrister, risker, nästa steg och kontaktuppgifter.

Hur kan teamen hålla samman när många är borta?

Använd tydliga kommunikationsregler, utse reservkontakter och skapa en gemensam täckningskalender.

Vad är det enklaste sättet att boka möten inför julhelgen och i januari?

Skapa Group Polls i Doodle-grupper så att alla kan rösta snabbt, även från mobilen.

Är du redo att planera ditt teams tillgänglighet under helgdagarna?

Undvik kaos vid schemaläggningen och börja med tydlighet. Skapa en Doodle-Group Poll, samla in tillgänglighetsuppgifter på några minuter och planera smidigt teamets arbetsbelastning under semestern.