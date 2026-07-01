Så här planerar du ditt teams arbetsbelastning och tillgänglighet under julhelgen
Updated: 1 juli 2026
En fullständig arbetsplan för julhelgen innefattar att kartlägga teamets tillgänglighet, samordna deadlines, omfördela ansvarsområden, skapa tydliga överlämningar och boka in alla viktiga möten innan medarbetarna tar ledigt. Det enklaste sättet att komma igång är att använda en Doodle-Group Poll för att snabbt samla in information om tillgänglighet och undvika ändlösa Slack-trådar, förseningar och schemakonflikter under årets mest hektiska period.
Arbetsbelastningsplanering inför julhelgen för professionella team
Årets slut är alltid en blandning av firande, deadlines och förändrade scheman. När folk tar ledigt, projekt avslutas och kunderna saktar ner eller ökar takten (ibland båda delarna) ökar risken för förvirring snabbt.
Den här guiden samlar allt på ett ställe – en tydlig checklista, en planeringstabell och praktiska tips på hur du kan se till att ditt team fungerar smidigt under december och början av januari. Oavsett om du leder ett litet team eller samordnar flera avdelningar innebär en strukturerad planering nu en lugnare och trevligare jul- och nyårstid senare.
Inget kreditkort krävs
Vad folk brukar fråga när de planerar arbetsbelastning och tillgänglighet under semestern
Lagen ställer oftast samma frågor varje år:
”Vem är tillgänglig när?”
”Hur ska vi klara av de viktigaste uppgifterna när hälften av teamet är ledigt?”
”Vad måste bli klart innan lovet?”
”Vad kan vänta till januari?”
”Hur sköter man överlämningarna på bästa sätt?”
”Hur undviker vi kaos i sista minuten inför möten?”
”Kan vi planera allt detta utan att behöva skicka dussintals meddelanden?”
Den här artikeln ger svar på alla dessa frågor – med mallar som du kan kopiera och använda direkt.
Fullständig checklista för planering av arbetsbelastning och tillgänglighet under semestern
Kategori
Vad man bör tänka på / vad man bör göra
Hämta tillgänglighet
Använd en Doodle-Group Poll för att på några minuter samla in uppgifter om PTO-datum, delvis tillgänglighet och jourtjänstgöring.
Fastställa krav på täckning
Ta reda på vad måste bör bemannas: support, kundkommunikation, den dagliga driften, godkännanden.
Granska toppar i arbetsbelastningen
Kontrollera återkommande uppgifter, deadlines, månadsavslut och överlämningar som ska vara klara före ledigheten.
Prioritera leveranserna
Bestäm vad som måste bli klart före helgerna och vad som kan skjutas upp till januari.
Omfördela ansvarsområden
Fördela om arbetet för de teammedlemmar som är frånvarande; informera om förändringar i god tid.
Planera in viktiga möten
Använd Doodle för att boka in projektsammanfattningar, uppföljningar med kunder och förberedande möten inför projektstart.
Skapa överlämningsdokument
Ange lägesrapporter, pågående uppgifter, kontaktuppgifter och risker.
Fastställ kommunikationsregler
Fastställ förväntningarna när det gäller svarstider, nödsituationer, jourtjänstgöring och stängda kontor.
Samarbeta med externa partner
Kontrollera kundernas tillgänglighet, leverantörernas verksamhet och gemensamma tidsfrister.
Uppdatera kalendrar
Lägg till ledighet för hela teamet, vaktlistor och sista inlämningsdatum.
Övervaka arbetsbelastningar
Se till att ingen har för mycket att göra; justera arbetsuppgifterna vid behov.
Utarbeta en återvändningsplan
Boka ett uppstartsmöte i januari via Doodle för att snabbt få alla på samma våglängd.
Tidsplan för planeringen inför julhelgen
Tidslinje
Vad man ska göra
3–4 veckor före
Samla in uppgifter om tillgänglighet med Doodle, fastställ vilka uppgifter som ska utföras och planera in deadlines.
2 veckor före
Omfördela arbetsuppgifter, genomföra överlämningar, planera avslutningsmöten.
1 vecka före
Slutföra leveranserna, bekräfta jourschemat och informera kunder/samarbetspartner.
Sista arbetsdagar
Dela sammanfattningar om frånvaro, ställ in autosvar och se till att alla dokument är tillgängliga.
Första veckan i januari
Genomför ditt uppstartsmöte, gå igenom uppgifter som blivit kvar från tidigare och se över prioriteringarna.
Så här använder du Doodle för att planera arbetsbelastning och tillgänglighet under semestern
Använd en Group Poll för att ta reda på tillgänglighet
I stället för att jaga folk för att få till en träff, skapa en omröstning och låt alla rösta:
hela PTO-dagar
halvdagar
begränsad tillgänglighet
dagar då man arbetar enbart på distans
önskemål om jourtjänstgöring
På så sätt får du omedelbart en överblick över luckor i täckningen.
Använd Doodle 1:1 eller Booking Pages för samordning
Gruppledare eller projektledare kan:
genomföra korta avstämningar
recensioner av boköverlämningar
planera godkännanden inför semestern
Inget fram och tillbaka behövs.
Använd Doodle för planeringen i januari
Innan pausen bör du skapa en omröstning inför er uppstart i januari eller ert kvartalsmöte – när alla har tid.
Team som planerar i förväg inför december upplever färre akuta situationer i sista minuten, smidigare arbetsöverlämningar och en lugnare återgång till arbetet i januari. Med en gemensam översikt över tillgängligheten kan cheferna undvika att medarbetarna blir överbelastade och se till att viktiga arbetsuppgifter sköts utan stress.
Så här planerar du arbetsbelastningen under semestern utan stress
Se till att prioriteringarna är realistiska
Undvik att boka in för många möten
Meddela frånvaro i god tid och tydligt
Uppmuntra medarbetarna att slutföra sina uppgifter innan de går hem
Gör alla dokument tillgängliga
Ta kontakt med kollegor som eventuellt kan ta på sig ytterligare arbetsuppgifter
Bekräfta planerna för januari i förväg
God planering handlar inte om perfektion – utan om tydlighet och att minska osäkerheten för alla.
”Förra december brukade vara vår mest kaotiska månad. I år samlade vi in allas tillgänglighet med Doodle på några minuter, omfördelade ansvarsområdena och planerade alla avslutningsmöten före ledigheten. Det var den smidigaste julperioden vi någonsin har haft.” — Nadia P., driftschef
Vanliga frågor
Hur långt i förväg bör teamen planera sin tillgänglighet under helgdagarna?
Tre till fyra veckor före ledigheten fungerar bäst – särskilt för team med kundkontakt.
Hur undviker vi att bli överbelastade med arbete i sista minuten?
Prioritera uppgifterna i god tid, omfördela ansvarsområden och upprätthåll en gemensam lista över överlämningar.
Vad bör ett överlämningsdokument innehålla?
Projektstatus, återstående uppgifter, tidsfrister, risker, nästa steg och kontaktuppgifter.
Hur kan teamen hålla samman när många är borta?
Använd tydliga kommunikationsregler, utse reservkontakter och skapa en gemensam täckningskalender.
Vad är det enklaste sättet att boka möten inför julhelgen och i januari?
Skapa Group Polls i Doodle-grupper så att alla kan rösta snabbt, även från mobilen.
Är du redo att planera ditt teams tillgänglighet under helgdagarna?
Undvik kaos vid schemaläggningen och börja med tydlighet. Skapa en Doodle-Group Poll, samla in tillgänglighetsuppgifter på några minuter och planera smidigt teamets arbetsbelastning under semestern.
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