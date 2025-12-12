Doodle erstellen

Anleitungen

Wie du die Arbeitsbelastung und Verfügbarkeit deines Teams während der Ferienzeit planst

Lesezeit: 3 Minuten

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aktualisiert: 12. Dez. 2025

Holiday season at work

Sprachoptionen

endefresit

Inhaltsübersicht

    Ein vollständiger Plan für die Arbeitsbelastung in der Ferienzeit umfasst die Erfassung der Verfügbarkeit des Teams, die Abstimmung von Terminen, die Umverteilung von Zuständigkeiten, die Schaffung klarer Übergaben und die Planung aller wichtigen Meetings, bevor die Mitarbeiter abreisen. Der einfachste Weg, damit zu beginnen, ist eine Doodle-Gruppenabfrage, um die Verfügbarkeit schnell zu erfassen und endlose Slack-Threads, Verspätungen und Terminkonflikte während der geschäftigsten Zeit des Jahres zu vermeiden.

    Planung des Arbeitsaufkommens in der Ferienzeit für professionelle Teams

    Das Jahresende ist immer eine Mischung aus Feiern, Terminen und sich ändernden Zeitplänen. Wenn Mitarbeiter/innen sich freinehmen, Projekte abgeschlossen werden und Kunden langsamer oder schneller werden (manchmal auch beides), wächst das Risiko von Verwirrung schnell.

    Dieser Leitfaden fasst alles an einem Ort zusammen - eine klare Checkliste, eine Planungstabelle und praktische Tipps, wie dein Team im Dezember und Anfang Januar reibungslos arbeiten kann. Egal, ob du ein kleines Team leitest oder mehrere Abteilungen koordinierst, eine strukturierte Planung jetzt bedeutet später eine ruhigere und glücklichere Weihnachtszeit.

    Keine Kreditkarte erforderlich

    Was die Leute fragen, wenn sie die Arbeitsbelastung und Verfügbarkeit in den Ferien planen

    Teams stellen in der Regel jedes Jahr die gleichen Fragen:

    • "Wer ist wann verfügbar?"

    • "Wie decken wir wichtige Aufgaben ab, wenn das halbe Team frei hat?"

    • "Was muss vor der Pause erledigt werden?"

    • "Was kann bis Januar warten?"

    • "Wie koordinieren wir die Übergabe am besten?"

    • "Wie vermeiden wir Chaos bei Besprechungen in letzter Minute?

    • "Können wir das alles ohne Dutzende von Nachrichten planen?"

    Dieser Artikel gibt Antworten auf all diese Fragen - mit Vorlagen, die du sofort kopieren und verwenden kannst.

    Vollständige Checkliste für die Planung von Arbeitsbelastung und Verfügbarkeit im Urlaub

    Kategorie

    Was ist zu beachten / was ist zu tun?

    Verfügbarkeit sammeln

    Mit einer Doodle-Gruppenumfrage kannst du in wenigen Minuten PTO-Termine, Teilverfügbarkeiten und Rufbereitschaften erfassen.

    Definiere die Anforderungen an die Abdeckung

    Lege fest, was personell abgedeckt werden muss : Support, Kundenkommunikation, Tagesgeschäft, Genehmigungen.

    Überprüfe Arbeitsspitzen

    Überprüfe wiederkehrende Aufgaben, Fristen, Zyklen zum Monatsende und Übergaben, die vor der Pause fällig sind.

    Setze Prioritäten bei den zu erbringenden Leistungen

    Entscheide, was vor den Feiertagen erledigt werden muss und was in den Januar verschoben werden kann.

    Verantwortlichkeiten neu zuweisen

    Verteile die Arbeit für abwesende Teammitglieder neu; kommuniziere Änderungen frühzeitig.

    Plane wichtige Meetings

    Nutze Doodle, um Projektabschlussbesprechungen, Kundenbesprechungen und Vorbereitungsmeetings festzulegen.

    Erstelle Übergabedokumente

    Enthält Fortschrittsberichte, ausstehende Aufgaben, Kontaktdetails und Risiken.

    Lege Kommunikationsregeln fest

    Lege Erwartungen für Reaktionszeiten, Notfälle, Bereitschaftsdienste und Büroschließungen fest.

    Absprache mit externen Partnern

    Prüfe die Verfügbarkeit von Kunden, Lieferanten und gemeinsamen Terminen.

    Kalender aktualisieren

    Füge teamweite PTO, Abdeckungspläne und endgültige Fristen hinzu.

    Arbeitspensum überwachen

    Stelle sicher, dass niemand überlastet ist; passe die Aufgaben bei Bedarf an.

    Bereite den Rückkehrplan vor

    Setze ein Kickoff-Meeting im Januar via Doodle an, damit sich alle schnell neu orientieren können.

    Zeitplan für die Ferienzeit

    Zeitplan

    Was zu tun ist

    3-4 Wochen vorher

    Erfasse die Verfügbarkeit mit Doodle, lege die Aufgabenverteilung fest und plane die Fristen.

    2 Wochen vorher

    Aufgaben neu zuweisen, Übergaben durchführen, Nachbereitungstreffen planen.

    1 Woche vorher

    Fertigstellung der Arbeitsergebnisse, Bestätigung der Rufbereitschaft, Benachrichtigung der Kunden/Partner.

    Letzte Arbeitstage

    Verteile Zusammenfassungen, stelle Autoresponder ein und stelle sicher, dass alle Dokumente zugänglich sind.

    Erste Januarwoche

    Führe dein Kickoff-Meeting durch, überprüfe die übertragenen Aufgaben und setze neue Prioritäten.

    Wie du Doodle zur Planung der Arbeitsbelastung und Verfügbarkeit in den Ferien nutzt

    Verwende eine Gruppenumfrage, um die Verfügbarkeit zu ermitteln

    Anstatt die Leute nach Terminen zu fragen, kannst du eine Umfrage erstellen und alle ankreuzen lassen:

    • volle PTO-Tage

    • halbe Tage

    • eingeschränkte Verfügbarkeit

    • Remote-Tage

    • Präferenzen für den Bereitschaftsdienst

    So erhältst du einen sofortigen Überblick über Abdeckungslücken.

    Verwende Doodle 1:1s oder Booking Pages für die Koordination

    Teamleiter/innen oder Projektmanager/innen können:

    • schnelle Check-ins durchführen

    • Übergabebesprechungen buchen

    • Genehmigungen vor dem Urlaub planen

    Kein Hin und Her erforderlich.

    Doodle für die Januar-Planung nutzen

    Richte vor der Pause eine Umfrage für dein Januar-Kickoff oder dein vierteljährliches Abstimmungstreffen ein - wenn alle verfügbar sind.

    Teams, die den Dezember frühzeitig planen, berichten von weniger Notfällen in letzter Minute, reibungsloseren Übergaben und einer ruhigeren Rückkehr im Januar. Mit einem gemeinsamen Überblick über die Verfügbarkeit vermeiden Führungskräfte eine Überlastung ihrer Teammitglieder und sorgen dafür, dass wichtige Abläufe ohne Stress ablaufen.

    Wie du die Arbeitsbelastung in den Ferien stressfrei planst

    • Halte die Prioritäten realistisch

    • Vermeide es, Meetings zu überplanen

    • Kommuniziere Abwesenheiten frühzeitig und klar

    • Ermutige die Mitarbeiter/innen, Aufgaben vor der Abreise zu erledigen

    • Mach alle Dokumente zugänglich

    • Melde dich bei Teamkollegen, die zusätzliche Arbeit übernehmen könnten

    • Bestätige Pläne für den Januar im Voraus

    Bei einer guten Planung geht es nicht um Perfektion - es geht darum, Klarheit zu schaffen und Unsicherheiten für alle zu verringern.

    "Der letzte Dezember war für uns der chaotischste Monat. Dieses Jahr haben wir mit Doodle in Minutenschnelle die Verfügbarkeit aller Mitarbeiter/innen erfasst, die Zuständigkeiten neu geordnet und alle Nachbereitungstreffen vor der Pause geplant. Das war die reibungsloseste Weihnachtszeit, die wir je hatten." - Nadia P., Betriebsleiterin

    FAQ

    Wie früh sollten Teams die Ferienverfügbarkeit planen?

    Drei bis vier Wochen vor den Ferien ist am besten - vor allem für Teams, die mit Kunden zu tun haben.

    Wie können wir eine Arbeitsüberlastung in letzter Minute vermeiden?

    Setze frühzeitig Prioritäten bei den Aufgaben, verteile die Zuständigkeiten neu und führe eine gemeinsame Liste der Übergaben.

    Was sollte ein Übergabedokument enthalten?

    Fortschrittsstatus, anstehende Aufgaben, Fristen, Risiken, nächste Schritte und Kontaktinformationen.

    Wie können Teams zusammenbleiben, wenn viele Leute abwesend sind?

    Verwende klare Kommunikationsregeln, lege Ersatzkontakte fest und richte einen gemeinsamen Übergabekalender ein.

    Wie lassen sich Meetings vor den Feiertagen und im Januar am einfachsten planen?

    Erstelle Doodle-Gruppenumfragen, damit alle schnell abstimmen können, auch von unterwegs.

    Bist du bereit, die Urlaubsverfügbarkeit deines Teams zu planen?

    Vermeide das Planungschaos und fange mit Klarheit an. Erstelle eine Doodle-Gruppenumfrage, erfasse die Verfügbarkeit in wenigen Minuten und plane das Arbeitspensum deines Teams in den Ferien.

    Keine Kreditkarte erforderlich

    Ähnlicher Artikel

    Two professionals working at an office desk decorated with holiday greenery and ornaments.

    Anleitungen

    Wie du die Arbeitsbelastung und Verfügbarkeit deines Gesundheitsteams während der Ferienzeit planst

    Geschrieben von Limara Schellenberg

    Artikel lesen
    End-of-year client celebration.

    Besondere Ereignisse

    Checkliste für Kundenfeiern zum Jahresende für professionelle Teams

    Geschrieben von Limara Schellenberg

    Artikel lesen
    Happy team celebrating at a Christmas party

    Besondere Ereignisse

    Complete Christmas Party Checklist for Professional Teams

    Geschrieben von Limara Schellenberg

    Artikel lesen

    Löse das Terminplanungsrätsel mit Doodle