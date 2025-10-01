Als je niet precies weet voor wie je iets bouwt, worden beslissingen over positionering, de pijplijn en het product allemaal giswerk. De snelste weg naar duidelijkheid ligt niet in dashboards, maar in betere gesprekken. Gebruik AIO (Activiteiten, Interesses, Meningen) om die gesprekken te structureren en de afdelingen Verkoop en Marketing op één lijn te brengen op basis van wat je leert. Zo kun je je echt richten op je doelgroep en samen sneller vooruitgang boeken.

Waarom AIO?

AIO is een eenvoudige psychografische benadering die in kaart brengt wat klanten doe, willen, en geloven—niet alleen wie ze zijn. Als je AIO consequent bijhoudt, zul je patronen ontdekken die laten zien welke segmenten het meest geneigd zijn om te kopen, te blijven en te groeien.

AIO-prompts

AIO-lens Doel van de vragen Voorbeelden van vragen Activiteiten (wat ze doen) Breng de workflow, tools en triggers in kaart “Leg me eens uit hoe je je laatste taak hebt aangepakt.” “Welke tools gebruik je en in welke volgorde?” “Wat is de aanleiding voor dit werk?” Interesses (wat ze willen) Maak de resultaten en succescriteria duidelijk “Welke resultaten zijn het belangrijkst?” “Hoe meet je succes tegenwoordig?” “Wat zou dit over 30/60/90 dagen tot een succes maken?” Meningen (wat ze geloven) Oppervlakkige opvattingen, bezwaren, criteria “Wat wordt in deze categorie overschat?” “Zijn er zorgen over de acceptatie of het rendement?” “Wat is een dealbreaker?”

Maak een Groepspoll

Zorg dat verkoop en marketing op elkaar zijn afgestemd, zodat inzichten tot actie leiden

Het ritme tussen verkoop en marketing (vriendelijke bewoordingen + duidelijke verantwoordelijken)

Gedeelde AIO-taxonomie – Standaardiseer de velden A_, I_ en O_ (plus een blok voor ‘letterlijke’ notities) in je CRM. (Verantwoordelijken: RevOps + PMM)

Gids voor gezamenlijk onderzoek – Neem samen 8–10 AIO-vragen voor Verkoop + Marketing voor je rekening; schrap alle vragen die geen bruikbare informatie meer opleveren. (Enablement + PMM)

Wekelijkse AIO-synchronisatie (30 min) – Verkoop komt met 2–3 fragmenten uit telefoongesprekken; Marketing komt met 1–2 hypothesen voor berichten of aanbiedingen. Kies één test voor volgende week. (Verkoopcoördinator + PMM)

Inzicht → inventarisatie van activa – Als een opmerking steeds weer terugkomt (bijv. „implementatierisico”), stuur dan een bijbehorende casestudy/FAQ en een praatlijn mee. (PMM + Content + SE)

RevOps-dashboards – Geef wekelijks een overzicht van het winstpercentage per segment, de cyclustijd en de ACV per top-AIO-patroon. (RevOps)

Mini-voorbeeld: Nadat het team bij 37 deals het label ‘Opinions: proof of value’ had toegevoegd, stuurde het een éénpager met ‘resultaten na 90 dagen’ rond. Het slagingspercentage van die deals steeg met 11% en de doorlooptijd daalde met 6 dagen.

Maak een Groepspoll

Maak het makkelijker: zorg dat er meer afspraken op de agenda komen

Maak plannen een fluitje van een cent – en leg meteen meer gedetailleerde AIO-context vast.

Boekingspagina — Laat klanten zelf de juiste interne contactpersoon boeken. Voeg een korte intake toe met 2–3 AIO-vragen, zodat gesprekken meteen in de juiste context beginnen. Voorbeeld van een intake: “Waarom bel je?” (A) · “Wat zou voor jou een succes zijn?” (I) · “Heb je nog twijfels over tools zoals die van ons?” (O)

1:1 — Plan regelmatig klantgesprekken (voor ambassadeurs, beheerders en klanten die zijn weggevallen). Zorg ervoor dat de AIO-vragen consistent blijven, zodat je de resultaten in de loop van de tijd kunt vergelijken.

Groepspoll — Ontdek snel waar er overlap is voor functieoverschrijdende evaluaties of klantraden. Zorg dat Verkoop, Marketing en Product op één lijn zitten over de volgende stappen.

Inschrijflijst — Stel onderzoekspanels of bèta-workshops samen met een beperkt aantal plaatsen. Zorg voor een evenwichtige verdeling van de rollen (gebruiker/beheerder/leidinggevende) om de boodschap en de onboarding te toetsen.

Gespreksset

Agenda (30–45 min):

Maak een Groepspoll

1) Achtergrond & rol (2–3 min) 2) Doorloop van de activiteiten (10 min) 3) Belangen & succescriteria (8 min) 4) Meningen & bezwaren (10 min) 5) Terugkijken & bevestigen (3 min) 6) Optionele demo afgestemd op A/I/O (5–10 min)

CRM-veldschema (snelstart)

Veldnaam Type Voorbeeldwaarden Een_workflow Lange tekst “Lanceringsbriefing → ontwerp → goedkeuringen → kwaliteitscontrole → publiceren” A_Toolchain Meervoudige keuzelijst Asana; HubSpot; Figma; GA4 A_Trigger Keuzelijst “Lancering van een nieuw product”; “Kwartaalcampagne” I_Primaire uitkomstmaat Keuzelijst “Pijplijn”; “Activering”; “Time-to-value” I_KPI Tekst “MQL→SQL 25%”; “Onboarding < 3 dagen” I_Tijdsbestek Keuzelijst 30 dagen; 60 dagen; 90 dagen O_TopObjection Keuzelijst “Risico bij invoering”; “Inzet voor integratie”; “Prijs” O_Beslissingscriteria Meerdere keuzelijsten “Time-to-value”; “Beveiliging”; “Beheersmaatregelen” AIO_Letterlijk Lange tekst Directe citaten om in de tekst te gebruiken Segment_AIO Formule/afgeleid Top-tag voor AIO-patroon (bijv., Gericht op activering, Asana staat voorop)

Belangrijke statistieken (om de impact en efficiëntie steeds verder te verbeteren)

AIO-dekkingsgraad – Hoe vaak worden de A/I/O-velden ingevuld bij gekwalificeerde telefoontjes?

Tijd tussen inzicht en activum – Aantal dagen tussen een terugkerend opiniestuk en een live-item/gespreksonderwerp.

Stijging door afstemming op de boodschap – Prestatieverbetering van de op AIO gebaseerde kopie ten opzichte van de controlegroep.

Prestaties per segment – Succespercentage en cyclustijd per AIO-patroon.

Efficiëntie bij de planning – Hoe lang duurt het tot de bijeenkomst en hoeveel mensen komen er niet opdagen na de invoering van de Boekingspagina's / Groepspolls / Inschrijflijsten.

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Zet hem erin!

Je doelgroep vinden is geen kwestie van gissen – het gaat erom dat je samen luistert. Gebruik AIO om gesprekken in goede banen te leiden, Sales en Marketing op één lijn te brengen over wat klanten doen, willen en geloven, en het plannen moeiteloos te maken zodat die gesprekken ook echt plaatsvinden. Met de juiste vragen – en het juiste boekingsproces – vind je je doelgroep sneller en bouw je momentum op dat terug te zien is in je pijplijn en prestaties.