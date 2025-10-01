Encuentra más rápido a tu verdadero público objetivo con las conversaciones AIO

Crear un Doodle

1 oct 2025

A group of six people are focusing on a project together

Índice

    Cuando no sabes con claridad para quién estás construyendo, el posicionamiento, el pipeline y las decisiones sobre el producto se convierten en conjeturas. El camino más rápido hacia la claridad no son los cuadros de mando: son mejores conversaciones. Utiliza AIO (Actividades, Intereses, Opiniones) para estructurar esas conversaciones y alinear Ventas y Marketing en torno a lo que aprendas. Así te centrarás en tu verdadero público y avanzaréis juntos más rápido.

    ¿Por qué AIO?

    AIO es una lente psicográfica ligera que capta lo que los clientes hacen, quieren y creen, no solo quiénes son. Realiza un seguimiento constante de la AIO y descubrirás patrones que revelan los segmentos con más probabilidades de comprar, permanecer y crecer.

    Preguntas AIO

    Objetivo de la AIO

    Objetivo de las preguntas

    Ejemplos de preguntas

    Actividades (lo que hacen)

    Traza el flujo de trabajo, las herramientas y los desencadenantes

    "Guíame por tu última tarea" "¿Qué herramientas utilizas y en qué orden?" "¿Qué desencadena este trabajo?"

    Intereses (lo que quieren)

    Aclara los resultados y las métricas de éxito

    "¿Qué resultados son los más importantes?" "¿Cómo mides el éxito hoy?" "¿Qué haría que esto fuera una victoria en 30/60/90 días?"

    Opiniones (lo que creen)

    Creencias superficiales, objeciones, criterios

    "¿Qué está sobrevalorado en esta categoría?" "¿Alguna preocupación sobre la adopción o el ROI?" "¿Qué es lo que rompe el acuerdo?"

    Alinea las ventas y el marketing para que los conocimientos impulsen la acción

    Ritmo de ventas-marketing (redacción ligera + propietarios claros)

    • Taxonomía AIO compartida - Estandariza los campos A_, I_, O_ (más un bloque de notas "textual") en tu CRM. (Propietarios: RevOps + PMM)

    • Guía de descubrimiento conjunta - Copropiedad de 8-10 preguntas AIO para Ventas + Marketing; retira las que dejen de dar señales. (Habilitación + PMM)

    • Sincronización semanal de AIO (30 min) - Ventas aporta 2-3 fragmentos de llamadas; Marketing aporta 1-2 hipótesis de mensaje/oferta. Elige una prueba para la semana siguiente. (Jefe de ventas + PMM)

    • Insight → mapeo de activos - Si una Opinión se repite (por ejemplo, "riesgo de implementación"), envía un estudio de caso/FAQ correspondiente y un tema de conversación. (PMM + Contenido + SE)

    • Cuadros de mando de RevOps - Segmenta la tasa de victorias, el tiempo de ciclo y el ACV según los principales patrones de AIO y comparte la lectura semanalmente. (RevOps)

    Miniejemplo: Después de etiquetar Opiniones: prueba de valor en 37 acuerdos, el equipo envía un folleto de "resultados en 90 días". La tasa de éxito en esos acuerdos aumenta un 11% y el tiempo de ciclo se reduce en 6 días.

    Elimina la fricción: consigue más conversaciones en el calendario

    Haz que la programación no suponga un esfuerzo y capta un contexto AIO más rico por adelantado.

    • Página de Reservas - Deja que los clientes reserven por sí mismos el anfitrión interno adecuado. Añade una breve entrada con 2-3 preguntas AIO para que las llamadas empiecen con contexto. Ejemplo de entrada: "¿Qué motivó esta llamada?". (A) - "¿Qué resultado haría que esto fuera una victoria?" (I) - "¿Alguna preocupación sobre herramientas como la nuestra?" (O)

    • 1:1 - Establece entrevistas recurrentes con clientes (campeones/administradores/clientes que se dieron de baja). Mantén la coherencia de las preguntas AIO para compararlas a lo largo del tiempo.

    • Encuesta Grupal - Encuentra rápidamente el solapamiento para los debriefs interfuncionales o los consejos de clientes. Alinea Ventas, Marketing y Producto en las próximas apuestas.

    • Planificador de Eventos - Recluta paneles de investigación o talleres beta con plazas limitadas. Equilibra los roles (usuario/administrador/directivo) para validar los mensajes y la incorporación.

    Kit de conversación

    Agenda (30-45 min):

    1) Contexto y función (2-3 min) 2) Recorrido de actividades (10 min) 3) Intereses y métricas de éxito (8 min) 4) Opiniones y objeciones (10 min) 5) Reproducción y confirmación (3 min) 6) Demostración opcional alineada con A/I/O (5-10 min)

    Esquema de campos CRM (inicio rápido)

    Nombre del campo

    Tipo

    Valores de ejemplo

    A_Workflow

    Texto largo

    "Lanzar brief → diseño → aprobaciones → QA → publicar"

    A_Toolchain

    Lista múltiple

    Asana; HubSpot; Figma; GA4

    A_Trigger

    Lista de selección

    "Lanzamiento de nuevo producto"; "Campaña trimestral"

    I_PrimaryOutcome

    Lista de selección

    "Pipeline"; "Activación"; "Tiempo hasta el valor"

    I_KPI

    Texto

    "MQL→SQL 25%"; "Incorporación < 3 días"

    I_Timeframe

    Lista de selección

    30 días; 60 días; 90 días

    O_TopObjection

    Lista

    "Riesgo de adopción"; "Esfuerzo de integración"; "Precio"

    O_DecisionCriteria

    Lista de selección múltiple

    "Time-to-Value"; "Seguridad"; "Controles de administración"

    AIO_Verbatim

    Texto largo

    Comillas directas para reutilizar en la copia

    Segment_AIO

    Fórmula/derivado

    Etiqueta de patrón AIO superior (por ejemplo, Centrado en la activación, Asana primero)

    Métricas que importan (para mejorar continuamente el impacto y la eficacia)

    • Tasa de cobertura AIO - Frecuencia con la que se rellenan los campos A/I/O en las llamadas cualificadas.

    • Tiempo de conocimiento a activo - Días desde una Opinión recurrente a un activo/vía de conversación en directo.

    • Aumento del ajuste del mensaje - Aumento del rendimiento de la copia basada en AIO frente al control.

    • Rendimiento de los segmentos - Tasa de ganancias y tiempo de ciclo por patrones AIO.

    • Eficacia de la programación - Tiempo hasta la reunión y tasa de no comparecencia tras adoptar la Página de Reserva / Encuesta de Grupo / Planificador de Eventos.

    Llévatelo a casa

    Encontrar a tu público objetivo no consiste en adivinar, sino en escuchar juntos. Utiliza AIO para guiar las conversaciones, alinear Ventas y Marketing en lo que los clientes hacen, quieren y creen, y facilitar la programación para que esas conversaciones se produzcan realmente. Con las preguntas adecuadas -y el flujo de reservas correcto- localizarás a tu público más rápidamente y crearás un impulso que se reflejará en el pipeline y en el rendimiento.

