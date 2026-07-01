Hitta din rätta målgrupp snabbare med AIO-konversationer

När man inte har en tydlig bild av vem man utvecklar för blir beslut om positionering, säljprocessen och produkten rena gissningar. Den snabbaste vägen till klarhet är inte översiktspaneler – utan bättre samtal. Använd AIO (Aktiviteter, intressen, åsikter) för att strukturera dessa samtal och samordna försäljning och marknadsföring utifrån vad ni lär er. På så sätt kan ni rikta in er på er verkliga målgrupp och arbeta snabbare tillsammans.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Varför AIO?

AIO är ett enkelt psykografiskt verktyg som fångar upp vad kunderna göra, vill, och tro—inte bara vilka de är. Genom att kontinuerligt följa AIO kommer du att upptäcka mönster som avslöjar vilka segment som är mest benägna att köpa, stanna kvar och växa.

AIO-uppmaningar

AIO-objektiv Syftet med frågorna Exempel på uppmaningar Aktiviteter (vad de gör) Kartlägg arbetsflödet, verktygen och utlösarna ”Berätta lite om ditt senaste uppdrag.” ”Vilka verktyg använder du och i vilken ordning?” ”Vad är det som utlöser det här arbetet?” Intressen (vad de vill ha) Förtydliga resultat och framgångsmått ”Vilka resultat är viktigast?” ”Hur mäter ni framgång idag?” ”Vad skulle göra detta till en framgång om 30/60/90 dagar?” Åsikter (vad de tror) Ytliga åsikter, invändningar, kriterier ”Vad är överskattat i den här kategorin?” ”Finns det några farhågor kring införande eller avkastning?” ”Vad är ett avgörande hinder?”

Samordna försäljning och marknadsföring så att insikter leder till handling

Försäljning–marknadsföring: samordning (koncis formulering + tydliga ansvariga)

Gemensam AIO-taxonomi – Standardisera fälten A_, I_ och O_ (samt ett anteckningsfält för ”ordagrant återgivna” kommentarer) i ert CRM-system. (Ansvariga: RevOps + PMM)

Guide till gemensam upptäckt – Ta gemensamt ansvar för 8–10 AIO-frågor inom försäljning och marknadsföring; ta bort de frågor som inte längre ger någon signal. (Enablement + PMM)

Veckovis AIO-synkronisering (30 min) – Försäljningsavdelningen lägger fram 2–3 samtalsutdrag; marknadsföringsavdelningen lägger fram 1–2 hypoteser om budskap/erbjudanden. Välj ett test för nästa vecka. (Försäljningsansvarig + PMM)

Insikt → kartläggning av tillgångar – Om en viss synpunkt återkommer (t.ex. ”implementeringsrisk”), skicka med en relevant fallstudie/vanliga frågor och ett talmanus. (PMM + Innehåll + SE)

RevOps-instrumentpaneler – Segmentets vinstprocent, cykeltid och ACV uppdelat efter de vanligaste AIO-mönstren samt dela med dig av resultaten varje vecka. (RevOps)

Mini-exempel: Efter att ha märkt 37 affärer med ”Åsikter: värdebevis” levererar teamet en översiktsrapport på en sida med ”resultat efter 90 dagar”. Vinstprocenten för dessa affärer ökar med 11 % och cykeltiden minskar med 6 dagar.

Minska hindren: få fler möten in i kalendern

Gör schemaläggningen smidig – och samla in mer detaljerad AIO-kontext redan från början.

Booking Page — Låt kunderna själva boka rätt intern kontaktperson. Lägg till en kort inledande frågeställning med 2–3 AIO-frågor så att samtalen inleds med rätt sammanhang. Exempel på inledande frågor: ”Vad är anledningen till detta samtal?” (A) · ”Vilket resultat skulle göra detta till en framgång?” (I) · ”Har du några farhågor kring verktyg som vårt?” (O)

1:1 — Planera in återkommande kundintervjuer (förespråkare/administratörer/tappade kunder). Se till att AIO-frågorna är enhetliga så att resultaten kan jämföras över tid.

Group Poll — Hitta snabbt gemensamma nämnare inför tvärfunktionella utvärderingar eller kundråd. Samordna försäljning, marknadsföring och produktutveckling inför nästa satsningar.

Sign-up Sheet — Rekrytera testgrupper eller anordna betatestworkshops med ett begränsat antal platser. Fördel rollerna (användare/administratör/ledning) på ett balanserat sätt för att utvärdera budskap och introduktionsprocessen.

Konversationspaket

Dagordning (30–45 min):

1) Bakgrund och roll (2–3 min) 2) Genomgång av aktiviteterna (10 min) 3) Intressen och framgångsmått (8 min) 4) Åsikter och invändningar (10 min) 5) Uppspelning och bekräftelse (3 min) 6) Valfri demonstration anpassad efter A/I/O (5–10 min)

Fältschema för CRM (snabbstart)

Fältnamn Typ Exempelvärden A_Arbetsflöde Lång text ”Projektbeskrivning → design → godkännanden → kvalitetssäkring → publicering” A_Verktygskedja Flera urvalslistor Asana; HubSpot; Figma; GA4 A_Trigger Valslista ”Lansering av ny produkt”; ”Kvartalskampanj” I_Primärt utfall Valslista ”Pipeline”; ”Aktivering”; ”Time-to-value” I_KPI Text ”MQL→SQL 25 %”; ”Introduktion < 3 dagar” I_Tidsram Valslista 30 dagar; 60 dagar; 90 dagar O_TopObjection Valslista ”Adoptionsrisk”; ”Integrationsinsats”; ”Pris” O_Beslutsgrunder Flera urvalslistor ”Time-to-value”; ”Säkerhet”; ”Administrativa kontroller” AIO_Ordagrant Lång text Direkta citat att återanvända i texten Segment_AIO Formel/härledd Tagg för populära AIO-mönster (t.ex., Med fokus på aktivering, Asana i första hand)

Viktiga nyckeltal (för att kontinuerligt förbättra genomslagskraft och effektivitet)

Täckningsgrad för AIO – Hur ofta A/I/O-fälten fylls i vid kvalificerade samtal.

Tid från insikt till tillgång – Antal dagar från ett återkommande inslag till en publicerad resurs/talinspelning.

Ökning i förhållande till budskapets relevans – Prestandaförbättring för AIO-baserad kopia jämfört med kontrollgruppen.

Segmentets resultat – Vinstprocent och cykeltid uppdelat efter AIO-mönster.

Effektivitet i schemaläggningen – Tid till mötet och andelen uteblivna deltagare efter införandet av Booking Page / Group Poll / Sign-up Sheet.

Ta hem segern

Att hitta din målgrupp handlar inte om att gissa – det handlar om att lyssna tillsammans. Använd AIO för att styra samtalen, samordna sälj- och marknadsföringsavdelningarna kring vad kunderna gör, vill ha och tror på, och förenkla schemaläggningen så att samtalen faktiskt blir av. Med rätt frågor – och rätt bokningsflöde – kan du snabbare identifiera din målgrupp och skapa en dynamik som syns i säljprocessen och resultatet.