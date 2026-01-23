TLDR: Basisscholen en middelbare scholen kunnen het aannemen en inwerken van personeel efficiënt regelen door de Boekingspagina van Doodle te gebruiken om sollicitatiegesprekken en het inwerken naadloos te coördineren. Deze tool maakt het proces makkelijker doordat hij koppelt met een ATS en kandidaten de mogelijkheid biedt zelf een afspraak te maken.

Het aannemen van het juiste personeel is cruciaal voor het behoud van de onderwijskwaliteit op basisscholen en middelbare scholen, of het nu gaat om openbare, particuliere of regionale instellingen. Toch raken bestuurders vaak verstrikt in de chaos van het coördineren van roosters voor allerlei sollicitatiegesprekken en introductiesessies. Dit wordt nog ingewikkelder als je rekening moet houden met de beschikbaarheid van schoolhoofden, afdelingshoofden en kandidaten.

Hoe pakken basisscholen en middelbare scholen / scholen in het district / openbare scholen / particuliere scholen het aannemen en inwerken van personeel momenteel aan?

Meestal regelen scholen de werving en inwerking van nieuw personeel via handmatige processen, met veel heen-en-weer-mailen en telefoontjes. Stel je eens voor hoe het eruit ziet als er een nieuwe natuurkundeleraar wordt aangenomen: de directeur, het afdelingshoofd en collega-docenten moeten allemaal aanwezig zijn voor de beoordelingen. Hiervoor moeten meerdere agenda’s op elkaar worden afgestemd – een klus die vaak gepaard gaat met misverstanden en last-minute wijzigingen, wat leidt tot inefficiëntie en tijdverspilling.

Waarom is het aannemen en inwerken van personeel zo’n uitdaging in het onderwijs?

De grootste uitdagingen komen voort uit het afstemmen van de beschikbaarheid van sollicitatiecommissies en kandidaten. Scholen moeten strakke schema’s zien te regelen, vaak binnen beperkte wervingsperiodes. Het wordt nog ingewikkelder door sollicitatiegesprekken die direct na elkaar plaatsvinden en de onboardingtrajecten, die niet alleen cruciaal zijn om kandidaten te beoordelen, maar ook om ze goed op weg te helpen.

Welke problemen ontstaan er door een slechte planning bij het aannemen en inwerken van personeel?

Voor basisscholen en middelbare scholen kunnen inefficiënties in de roosterplanning tot veel frustratie leiden bij het personeel en bij potentiële kandidaten. Als de roosterplanning niet goed wordt beheerd, kan dat ertoe leiden dat je toptalent misloopt door trage reacties of slecht gecoördineerde sollicitatiegesprekken. Bovendien kunnen gehaaste of chaotische inwerkprocessen nieuwe medewerkers overweldigen, wat uiteindelijk van invloed is op hoe snel ze klaar zijn om les te geven en hoe effectief ze in de klas zijn.

Hoe lost de Boekingspagina van Doodle de planning rond het aannemen en inwerken van personeel op?

De boekingspagina van Doodle biedt een gestroomlijnde oplossing voor de planningproblemen van basisscholen en middelbare scholen. Het platform sluit naadloos aan op bestaande Applicant Tracking Systems (ATS) en maakt het mogelijk om sollicitatiegesprekssjablonen te maken die specifiek zijn afgestemd op elke functie. Een sjabloon voor ‘leraar natuurwetenschappen’ kan bijvoorbeeld bestaan uit een HR-screening van 30 minuten, een panelgesprek van 60 minuten en een proefles van 45 minuten. Het systeem zoekt tijdvakken waarin alle benodigde interne panelleden beschikbaar zijn en laat kandidaten zelf een afspraak inplannen, wat de efficiëntie verhoogt en handmatige coördinatie vermindert.

Hoe reserveren deelnemers hun tijdslot?

Vanuit het perspectief van degene die de afspraken regelt, wordt het opzetten en beheren van interviews een stuk makkelijker. Zo werkt het:

Configuratiesjablonen: Scholen stellen specifieke sjablonen op voor verschillende functies, waarin het sollicitatieproces gedetailleerd wordt beschreven. ATS-integratie: Koppel het aan het ATS om de benodigde gegevens van kandidaten op te halen en de workflow te beheren. Geselecteerde panelleden: Kies de interne teamleden die je nodig hebt voor het interview. Automatisch inplannen: Het systeem zoekt naar momenten waarop alle panelleden beschikbaar zijn. Zelf inplannen door kandidaten: Kandidaten krijgen een link om op een moment dat het hen uitkomt hun sollicitatiegesprekken in te plannen.

Welke functies hebben basisscholen en middelbare scholen / schooldistricten / openbare en particuliere scholen nodig voor het aannemen en inwerken van personeel?

Functie Waarom dit belangrijk is voor het aannemen en inwerken van personeel Heeft Doodle het? Opmerkingen Agendaintegratie Synchroniseert schema’s heel makkelijk 🟩 Ja Werkt met Google, Outlook en Apple ATS-integratie Stroomlijnt de workflow met bestaande systemen ⚠️ Gedeeltelijk Directe integratie in de maak Sjablonen voor sollicitatiegesprekken Standaardiseert de volgorde van de vragen 🟩 Ja Aanpasbaar per rol Links voor zelfplanning Geeft kandidaten de mogelijkheid om tijdstippen te kiezen 🟩 Ja Vermindert het heen en weer geloop Videoconferenties Maakt interviews op afstand mogelijk 🟩 Ja Werkt samen met Zoom en Teams Betalingsverwerking Int indien nodig de vergoedingen ⚠️ Gedeeltelijk Via Stripe voor sommige diensten Herinneringsmeldingen Houdt kandidaten en medewerkers op de hoogte 🟩 Ja Er zijn herinneringen via e-mail beschikbaar Toegang voor meerdere gebruikers Maakt het makkelijker om meerdere panelleden in te plannen 🟩 Ja Zorgt voor samenwerking

Welke functies op het gebied van personeelswerving en inwerken zouden basisscholen, middelbare scholen, openbare en particuliere scholen nog meer helpen?

Hoewel Doodle een robuust platform biedt, zouden verbeteringen zoals directe ATS-integratie en een breder scala aan herinneringen, waaronder sms-meldingen, het proces voor scholen nog aanzienlijk kunnen optimaliseren.

Waarom is Doodle de beste keuze voor personeelswerving en inwerken in het onderwijs?

Doodle onderscheidt zich door een intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface die het ingewikkelde proces van het plannen van sollicitatiegesprekken en introductiesessies een stuk makkelijker maakt. Dankzij de integratie met de belangrijkste agenda’s en videoconferentietools verloopt de afstemming naadloos. Bovendien kun je functiespecifieke sjablonen maken, waardoor het programma zich goed aanpast aan verschillende wervingsbehoeften binnen het basis- en voortgezet onderwijs.

Waar moeten basisscholen, middelbare scholen, openbare en particuliere scholen op letten bij het plannen van de werving en inwerkperiode van personeel?

Een efficiënte planning is cruciaal voor een succesvolle werving en inwerkperiode van personeel. Door gebruik te maken van tools zoals de Boekingspagina van Doodle kunnen scholen de administratieve rompslomp verminderen, planningsconflicten tot een minimum beperken en de wervingservaring voor zowel kandidaten als medewerkers verbeteren.

Veelgestelde vragen

V: Hoe kan Doodle helpen om planningsconflicten op scholen te verminderen? A: Doodle regelt automatisch de afstemming van de beschikbaarheid tussen panelleden en kandidaten, waardoor handmatige fouten worden voorkomen.

V: Kan Doodle worden geïntegreerd met ons bestaande ATS? A: Doodle kan via zijn flexibele API worden gekoppeld aan ATS-systemen, hoewel de directe integratie per geval kan verschillen.

V: Kun je met Doodle virtuele sollicitatiegesprekken houden? A: Ja, Doodle kan worden gekoppeld aan platforms als Zoom en Teams, zodat je naadloos virtuele sollicitatiegesprekken kunt houden.

V: Hoe regelt Doodle de herinneringen voor de deelnemers aan het sollicitatiegesprek? A: Doodle stuurt automatische herinneringen via e-mail naar zowel kandidaten als panelleden, zodat iedereen op de hoogte blijft.

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