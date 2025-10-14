Als je inbox elk voorjaar overspoeld wordt met afspraken voor verdedigingen, ben je niet de enige. Docenten moeten jongleren met studenten, commissieleden, lokalen, techniek, formulieren en deadlines. Eén over het hoofd gezien detail kan ervoor zorgen dat een datum buiten de deadline voor het afstuderen valt.

Deze handleiding biedt je een stappenplan om het plannen van scriptieverdedigingen soepeler te laten verlopen. Je leert hoe je een tijdschema opstelt, rekening houdt met beperkingen, zalen en links regelt en ervoor zorgt dat iedereen op schema blijft. We laten je ook zien hoe je met Doodle uren kunt besparen door een tijdstip te vinden dat voor de hele commissie schikt en mensen eraan te herinneren te reageren.

Of je nu één of tien afstudeerscripties begeleidt, je kunt je e-mailverkeer verminderen, je agenda beschermen en je studenten helpen om hun studie goed af te ronden. Laten we een slim systeem opzetten dat je elk semester weer kunt gebruiken.

De uitdaging waar leraren en professoren voor staan

Het plannen van scriptieverdedigingen klinkt simpel, totdat je ermee begint. Veelvoorkomende hindernissen zijn onder andere:

Vijf of meer volle agenda’s met lessen, spreekuren en reizen

Externe examinatoren in andere tijdzones

Beperkte beschikbaarheid van ruimtes of hybride behoeften met Zoom of Teams

Regels van het programma inzake duur, quorum, openbare bekendmaking en deadlines

Last-minute wijzigingen die hun weerslag hebben op ieders agenda

De meeste docenten lossen dit op met lange e-mailconversaties of een enorme spreadsheet. Dat zorgt voor vertragingen en fouten. Met een duidelijk proces en de juiste tools wordt zo’n rommelige keten omgezet in een paar muisklikken.

Waarom dit belangrijk is voor leraren en docenten

Een soepel verdedigingsschema komt jou en je studenten ten goede.

Studenten halen hun afstudeerdeadlines en hebben minder last van stress

Zo houd je tijd vrij voor onderzoek en onderwijs

Afdelingen zorgen ervoor dat er geen conflicten ontstaan met colloquia en eindexamens

Commissies krijgen op tijd de juiste kennisgevingen en documenten

Er wordt rekening gehouden met toegankelijkheidsbehoeften in plaats van er achteraf oplossingen voor te bedenken

Je hebt geen nieuwe werkwijze nodig. Je hebt een standaardprocedure nodig en een eenvoudige manier om mensen uit te nodigen, hun voorkeuren te verzamelen en een tijdstip te reserveren.

Maak een Groepspoll

Stel je tijdschema voor de verdediging op

Een tijdschema zorgt ervoor dat iedereen op schema blijft. Pas de data aan de regels van je school aan.

6 tot 8 weken van tevoren

Bevestig het lidmaatschap en de functies binnen de commissie schriftelijk

Vraag de student en elk lid naar hun beperkingen

Reserveer twee of drie weken in je agenda als ‘ruimte om even tot rust te komen’

Deel de regels van de afdeling over de duur, het quorum en de openbare aankondiging

Gebruik Doodle 1:1 om een kort gesprekje met de student in te plannen om dit tijdschema door te nemen. Stel drie of vier tijdstippen voor. De student kiest er één uit en Doodle verstuurt de uitnodiging.

4 tot 6 weken van tevoren

Gebruik een Doodle-groepspoll om tijdvakken voor te stellen die bij je reserveringen passen

Zorg voor een duidelijke deadline voor reacties en een streefdatum

Vraag in de beschrijving van de poll naar de beperkingen qua tijdzones en lesblokken

Reserveer indien mogelijk een plek in de zaal bij je afdelingscoördinator

Stel de groepspoll in met een uiterste reactietermijn en automatische herinneringen. Doodle stuurt een herinnering naar degenen die nog niet hebben gereageerd, zodat jij dat niet hoeft te doen.

Maak een Groepspoll

3 tot 4 weken van tevoren

Sluit de poll en kies het beste tijdstip

Boek de ruimte of stel de videolink in

Stuur een agenda-uitnodiging met daarin de agenda, de duur en de benodigde materialen

Vraag de student om de dia’s of het concept voor een bepaalde datum in te leveren

Koppel Doodle aan Google Calendar, Outlook of Apple Calendar. Je agendaconflicten blijven verborgen voor anderen en Doodle stelt alleen geschikte tijdstippen voor.

1 tot 2 weken van tevoren

Controleer of er toegankelijkheidsbehoeften zijn en of de technologie in orde is

Zorg voor een back-upplan voor het geval een lid te laat komt of afwezig is

Laat het op de afdelingslijst weten als dat nodig is

Plan een oefengesprek

Maak een Doodle-inschrijflijst voor de spreekbeurten tijdens de oefeningen. Beperk elk tijdvak tot één persoon of een klein groepje en laat de lableden zelf kiezen wat het beste bij hen past.

De week van de verdediging

Bevestig je kamer nogmaals en klik op de link

Stuur de stukken naar de commissie en vermeld daarbij de agendapunten

Laat weten wie de vergadering gaat voorzitten, hoe de vraag-en-antwoordronde verloopt en hoe de besloten beraadslaging in zijn werk gaat

Herinner de leerling aan de vereisten voor de printer of de regels voor het benoemen van bestanden

Deze checklist staat in je cursushub of op de schijf van je afdeling. Gebruik hem elk semester opnieuw om de planning van de verdediging simpel te houden.

Maak een Groepspoll

Praktische tips waarmee je uren bespaart

Met deze snelle tips bespaar je tijd bij het inplannen van scriptieverdedigingen.

Stel duidelijke tijdvakken vast: stel een paar specifieke tijdvakken voor in plaats van willekeurige data. Voorbeeld: dinsdag- en donderdagmiddag in week 12 en 13.

Houd rekening met de duur: de meeste verdedigingen duren 90 tot 120 minuten. Zet in je agenda voor en na de verdediging een buffer van 15 minuten.

Vraag naar tijdstippen die niet uitkomen: Vraag de deelnemers in je Doodle-beschrijving om in de opmerkingen aan te geven wanneer ze les hebben of wanneer de kinderopvang is.

Plan een hybride bijeenkomst van tevoren: als er iemand op afstand meedoet, kies dan een ruimte met een goede microfoon en een goed scherm. Voeg een link voor Zoom, Google Meet, Teams of Cisco toe aan de uitnodiging.

Houd rekening met tijdzones: Doodle geeft de tijden weer in de lokale tijd van elke deelnemer. Voeg een opmerking toe, bijvoorbeeld ‘10 tot 12 Eastern’, om verwarring te voorkomen.

Gebruik reserveringen verstandig: als je agenda openbaar is voor de afdeling, markeer reserveringen dan als ‘voorlopig’, zodat collega’s weten dat je van plan bent dat tijdvak te gebruiken.

Zorg voor privacy: gebruik de optie ‘Deelnemersgegevens verbergen’ van Doodle als je niet wilt dat leden elkaars antwoorden zien voordat de datum vaststaat.

Stel deadlines vast: vermeld in elke uitnodiging een uiterste reactiedatum. Doodle kan automatisch herinneringen sturen voordat de stemming sluit.

Toegang tot documenten: Voeg in de uitnodiging links toe naar conceptversies van je scriptie of naar een gedeelde map. Stel de toegangsrechten zo in dat externe examinatoren deze kunnen bekijken.

Verminder het aantal no-shows: stuur 24 uur van tevoren en een uur van tevoren een herinnering. Doodle kan deze herinneringen voor je regelen.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Vermijd deze valkuilen bij het plannen van scriptieverdedigingen.

Niet om elke datum vragen: Als je 20 data voorstelt, wordt het moeilijker om een keuze te maken. Stel 6 tot 8 goede opties voor waar je achter kunt staan.

Houd rekening met de ruimtebeperkingen: kijk even naar de gemeenschappelijke ruimtes, de capaciteit en de toegankelijkheid voordat je de definitieve tijd kiest.

Een quorumregel vergeten: Bij veel programma’s moeten alle leden of een bepaald aantal leden aanwezig zijn. Controleer bij het begin van de vergadering wie er aanwezig is.

Een buffer overslaan: Aaneengesloten lessen laten geen ruimte voor uitloop of technische problemen. Zorg voor buffers aan beide kanten.

Laat de techniek maar aan de student over: jij bent verantwoordelijk voor de opstelling in de ruimte. Test de projector, de camera en de microfoon. Deel de videolink in de agenda-uitnodiging.

De deadline voor de aankondiging missen: Veel scholen eisen dat de aankondiging een bepaald aantal dagen van tevoren wordt gepubliceerd. Zet die datum in je planning.

Geen back-upplan hebben: Zorg dat je een plan hebt voor als iemand te laat is. Bepaal of je dan begint met de voorstellen, daarna verdergaat met opnemen, of dat je de sessie verplaatst.

Alleen via e-mail: e-mailconversaties raken vaak zoek. Gebruik een poll voor de tijden en een agenda-uitnodiging voor de laatste details.

Tools en oplossingen die het plannen makkelijker maken

Doodle helpt docenten om complexe agenda’s te beheren zonder al te veel e-mails. Hier lees je hoe elk product van pas komt bij het plannen van scriptieverdedigingen.

Groepspolls: Nodig de student en alle commissieleden uit om te stemmen over de voorgestelde tijden. Je kunt maximaal 1000 mensen uitnodigen, maar waarschijnlijk heb je er maar vijf tot zeven nodig. Doodle controleert je gekoppelde agenda, zodat je geen tijden voorstelt die conflicteren met colleges. Stel een deadline en automatische herinneringen in. Verberg de gegevens van deelnemers als je privacy wilt.

Boekingspagina: Deel een boekingslink met masterstudenten die afspraken maken voor vergaderingen voorafgaand aan hun verdediging. Koppel je agenda, zodat alleen beschikbare tijden worden weergegeven. Voeg automatisch een Zoom- of Teams-link toe aan elke boeking. Als je buiten de universiteit betaalde advies- of bijlesdiensten aanbiedt, kun je betalingen innen via Stripe.

1:1: Stel een aantal tijdstippen voor een persoonlijk gesprek tussen docent en student voor. Zodra de student een tijdstip kiest, blokkeert Doodle dat tijdvak en verstuurt de uitnodiging met de agenda die je hebt opgesteld.

Inschrijflijsten: Organiseer oefentoespraken of proefsessies met vragen en antwoorden. Stel tijdvakken in, beperk het aantal plaatsen en laat lableden zich inschrijven. Je kunt het ook gebruiken als een snelle enquête via sms om bijvoorbeeld de opzet van een verdedigingspresentatie te kiezen of om te kijken wie er wil helpen met de hapjes.

Integraties die er op de campus toe doen

Agendakoppelingen: Koppel Google Calendar, Microsoft Outlook of Apple Calendar. Doodle toont alleen tijden waarop je daadwerkelijk beschikbaar bent. Je evenementgegevens blijven privé.

Videokoppelingen: Voeg met één klik Google Meet, Zoom, Microsoft Teams of Cisco toe aan evenementen. Iedereen krijgt de link in de uitnodiging.

Herinneringen en deadlines: Met Premium-abonnementen kun je deadlines en automatische herinneringen instellen. Zo geef je drukbezette docenten een duwtje in de rug zonder dat je zelf extra e-mails hoeft te sturen.

Uitnodigingen per e-mail: Stuur uitnodigingen rechtstreeks vanuit Doodle. Als je school vraagt om een openbare aankondiging, kun je een e-mail sturen naar een grote groep, tot wel 1000 deelnemers.

Merk en privacy: Met Doodle Pro of Teams kun je het logo en de kleuren van je afdeling toevoegen. Verberg de gegevens van deelnemers wanneer dat nodig is. Je profiteert bovendien van een advertentievrije ervaring.

Zapier: Koppel Doodle aan Slack, Microsoft Teams of een Google Spreadsheet van je afdeling. Plaats de datum van de definitieve verdediging in een kanaal of registreer deze automatisch.

Beveiliging: Doodle biedt gegevensbeveiliging en privacy op bedrijfsniveau. Zo kun je voldoen aan de universitaire normen.

Maak een Groepspoll

Slimme content met AI

Doodle Pro biedt door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen. Kies zelf de toon en de lengte. Voor een verdediging kun je een duidelijke agenda, voorbereidingstaken en een herinnering genereren om, indien nodig, een ondertekende titelpagina mee te nemen. Pas het naar wens aan voordat je het verstuurt.

Praktijkvoorbeelden van de campus

Voorbeeld 1: Drie verdedigingen in één maand

Dr. Rivera van een grote openbare universiteit was in april voorzitter bij drie scriptieverdedigingen. Vroeger stuurde ze per verdediging zo’n 30 e-mails heen en weer. Dit jaar maakte ze voor elke student een Doodle-Groepspoll aan, met zes opties in de late namiddag, verspreid over twee weken. Ze stelde een reactietermijn van drie dagen in en zette automatische herinneringen aan. Ze koppelde haar Outlook-agenda, zodat colleges en subsidievergaderingen nooit in de opties verschenen.

Ze reserveerde pas kamers nadat de stemming was gesloten. Elke student koos een oefentijdstip uit een Doodle-inschrijflijst. Voor een commissielid in het buitenland voegde ze een Zoom-link toe aan de Doodle-uitnodiging. Ze gebruikte ook de optie ‘Deelnemersgegevens verbergen’, zodat de stemmen privé bleven. Resultaat: ze plande alle drie de data binnen enkele dagen, niet weken, en hield haar spreekuren gewoon aan.

Voorbeeld 2: De externe examinator in een andere tijdzone

Professor Liang had een commissielid in Londen en een ander aan de westkust. Hij zette een Groepspoll op met opties tussen 10 uur en 1 uur Eastern Time. Doodle toonde elke optie in de lokale tijd voor elke stemmer. In de beschrijving vroeg hij om tijdstippen die absoluut niet konden in de reacties. De externe examinator noteerde 13.00 uur Eastern Time als 18.00 uur Londen en vond dat prima. Ze kozen 12.00 uur Eastern Time om het commissielid aan de westkust tegemoet te komen. De definitieve uitnodiging bevatte een Teams-link en een pre-brief van 15 minuten, alleen voor de commissie.

Voorbeeld 3: Oefen een gesprek met veel belangstelling

De studenten van een lab wilden de oefentoespraak bijwonen. Professor Shaw maakte een Doodle-inschrijflijst met tien tijdvakken van 15 minuten en stelde per tijdvak een maximum van vier personen in. Ze stuurde de link door naar de lab-mailinglijst. De deelnemers verdeelden zich over de hele dag. Ze gebruikte Doodle-herinneringen zodat niemand het zou vergeten. De feedback kwam op tijd binnen en de verdediging verliep vlot.

Maak een Groepspoll

Voorbeeld 4: De agenda van de professor beveiligen

Professor Patel deelde een Doodle-boekingspagina voor zijn masterstudenten. Hij stelde twee middagen per week in als boekbaar, met een minimum van 24 uur van tevoren en een buffer van 30 minuten. Studenten boekten via e-mail afspraken voor controles voorafgaand aan hun verdediging, zonder zelf een tijdstip aan te vragen. Voor zijn parttime adviespraktijk in het bedrijfsleven schakelde hij Stripe in op de Boekingspagina's, zodat klanten bij het boeken konden betalen. Zo hield hij zijn studieadvieswerk voor de universiteit gescheiden en gratis.

Belangrijkste punten

Maak een eenvoudige tijdlijn die je elk semester opnieuw kunt gebruiken

Plan gerichte tijdsblokken in en bouw wat speling in voor technische zaken en eventuele vertragingen

Gebruik Doodle-groepspolls om een datum te kiezen die in ieders drukke agenda past

Gebruik de Boekingspagina, 1-op-1-gesprekken en Inschrijflijsten voor voorbereidingsbijeenkomsten en trainingen

Stel deadlines, herinneringen en privacy-instellingen in om het aantal vervolgacties te verminderen

Ga aan de slag met een betere planning

Het plannen van scriptieverdedigingen hoeft geen eindeloze e-mailwisseling te zijn. Met een duidelijk tijdschema en een paar handige tools kun je sneller data kiezen, zalen en links overzichtelijk houden en je studenten helpen om deadlines te halen. Doodle biedt je groepspolls voor commissies, een Boekingspagina voor studentenvergaderingen, 1-op-1-gesprekken voor snelle check-ins en Inschrijflijsten voor oefentoespraken.

Klaar om het plannen makkelijker te maken? Maak een Doodle aan en regel je volgende scriptieverdediging binnen een paar minuten: