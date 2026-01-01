बूटस्ट्रैपिंग एक व्यावसायिक रणनीति है जिसमें आप बिना किसी बाहरी निवेश के व्यवसाय शुरू करते हैं और उसे बढ़ाते हैं। यह एक बेहतरीन तकनीक है यदि आपके पास निवेश करने के लिए बहुत अधिक धन नहीं है या यदि आप अपने कार्यों और निर्णयों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। एक लीन स्टार्टअप मॉडल के कुछ वास्तविक फायदे हैं।

अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए आपको कुछ काम करने होंगे।

सबसे पहले, आपके पास एक स्पष्ट व्यावसायिक योजना होनी चाहिए। इसमें आपके लक्ष्य शामिल होने चाहिए, बाजार अनुसंधान और आपकी विपणन रणनीति।

दूसरा, संसाधनशील बनें। इसका मतलब है पैसे बचाने और काम पूरा करने के रचनात्मक तरीके खोजना। अपने व्यवसाय को स्वयं शुरू करने में मदद के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे ऑनलाइन फोरम, किताबें और कार्यशालाएँ।

तीसरा, धैर्य रखें। खुद से शुरुआत करने में समय और मेहनत लगती है। एक रात में सफल होने की उम्मीद न करें। बस कड़ी मेहनत करते रहें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। सही विचार और फोकस अंततः सफलता दिलाएंगे।

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कार्यक्षम सलाह और सफल बूटस्ट्रैप्ड व्यवसायों के उदाहरण

यदि आप एक सफल बूटस्ट्रैप्ड व्यवसाय चलाना चाहते हैं, तो शुरुआत करने के लिए आप कुछ सरल उपाय अपना सकते हैं।

वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करें। जब आप सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत कर रहे हों, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप अपने व्यवसाय के लिए क्या हासिल कर सकते हैं। बहुत जल्द बहुत अधिक करने की कोशिश न करें, अन्यथा आप अभिभूत, थके हुए और निराश हो जाएंगे। छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों से शुरुआत करें और फिर अपनी सफलता के आधार पर आगे बढ़ें।

अपनी मार्केटिंग में रचनात्मकता लाएँ। बिना ज्यादा पैसा खर्च किए लोगों को अपनी पेशकश के बारे में बताने के कई तरीके हैं। अपने लक्षित ग्राहकों तक पहुँचने के लिए सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और मौखिक प्रचार का उपयोग करें। आप नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मुफ्त ट्रायल या छूट भी दे सकते हैं।

मदद मांगने से न डरें। अपने परिचित लोगों से संपर्क करें और नेटवर्किंग करने पर भी विचार करें। आपकी मदद के लिए कई संसाधन हैं, जैसे ऑनलाइन फोरम और पुस्तकें। आप सरकारी एजेंसियों और गैर-लाभकारी संगठनों से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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तो आपके पास सलाह है, लेकिन किस तरह की कंपनियों ने बूटस्ट्रैपिंग से सफलता हासिल की है? आइए कुछ देखें:

Mailchimp: एक ईमेल मार्केटिंग सेवा है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। कंपनी ने अपने व्यवसाय को पहले 10 वर्षों तक अपने संसाधनों से ही चलाया और अब इसके 10 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं।

Airbnb: अब अल्पकालिक किराये के लिए एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस के रूप में विश्व-प्रसिद्ध है। कंपनी की स्थापना 2008 में हुई थी और इसने अपने व्यवसाय को पहले तीन वर्षों तक स्वयं ही वित्तपोषित किया। Airbnb का मूल्य अब 31 अरब डॉलर से अधिक है।

अंडर आर्मर: एक स्पोर्ट्सवियर कंपनी जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। कंपनी ने अपने व्यवसाय को पहले पांच वर्षों तक स्वयं के संसाधनों से चलाया और अब इसके 3000 से अधिक कर्मचारी हैं।

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रचनात्मक वित्तपोषण और संसाधन प्रबंधन

यदि आप बूटस्ट्रैपिंग मॉडल अपनाना चाहते हैं तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। रचनात्मक वित्तपोषण और संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे:

किफायती बनें। इसका मतलब है जहाँ भी संभव हो लागत में कटौती करना। आप आपूर्तिकर्ताओं के साथ छूट पर बातचीत करके, मुफ्त या कम लागत वाले मार्केटिंग उपकरणों का उपयोग करके और अपने व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के तरीके खोजकर ऐसा कर सकते हैं – जैसे अनुसूचीकरण बिंदु

संसाधनशील बनें। इसका मतलब है कामों को पूरा करने के लिए रचनात्मक तरीके खोजना। ऐसे संसाधनों का उपयोग करें जो आपको सीखने और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की योजनाएँ बनाने में मदद करें।

धैर्य रखें। खुद से शुरुआत करने में समय और मेहनत लगती है। अमेज़न और गूगल रातों-रात नहीं बने। उस पर ध्यान केंद्रित रखें कि आप क्या और कहाँ जाना चाहते हैं। सफलता संभव है अगर आप इसके लिए मेहनत करें।