Avviamento dell'attività

Il bootstrapping è una strategia imprenditoriale che prevede l'avvio e la crescita dell'impresa senza alcun investimento esterno. È un'ottima tecnica se non avete molti soldi da investire o se volete mantenere il controllo su ciò che fate e sulle decisioni che prendete. Un modello di lean start-up presenta alcuni vantaggi reali.

Ci sono alcune cose da fare per avviare con successo la vostra attività.

Innanzitutto, è necessario avere un piano aziendale chiaro. Questo dovrebbe includere i vostri obiettivi, la ricerca di mercato e la vostra strategia di marketing.

In secondo luogo, siate pieni di risorse. Ciò significa trovare modi creativi per risparmiare denaro e portare a termine le attività. Ci sono molte risorse disponibili per aiutarvi ad avviare la vostra attività, come forum online, libri e workshop.

Terzo, siate pazienti. Il bootstrap richiede tempo e impegno. Non aspettatevi di diventare un successo dall'oggi al domani. Continuate a lavorare sodo e a concentrarvi sui vostri obiettivi. Con l'idea giusta e la giusta concentrazione, alla fine si raggiungerà il successo.

Consigli praticabili ed esempi di imprese di successo avviate in regime di bootstrapping

Se volete avere un'impresa di successo con il sistema bootstrapped, ci sono alcune semplici cose che potete fare per iniziare.

Stabilite obiettivi realistici. Quando si fa bootstrapping, è importante sapere cosa si può ottenere per la propria attività. Non cercate di fare troppo e troppo presto o finirete per essere sopraffatti, esauriti e scoraggiati. Iniziate con obiettivi piccoli e raggiungibili e poi costruite il vostro successo man mano.

Siate creativi con il vostro marketing. Ci sono molti modi per far conoscere alle persone ciò che offrite senza spendere molto. Cercate di utilizzare i social media, il marketing via e-mail e il passaparola per raggiungere il vostro mercato di riferimento. Potreste anche offrire prove gratuite o sconti per attirare nuovi clienti.

Non abbiate paura di chiedere aiuto. Rivolgetevi alle persone che conoscete e valutate anche la possibilità di fare rete. Ci sono anche diverse risorse che possono aiutarvi, come i forum online e i libri. Potete anche chiedere aiuto alle agenzie governative e alle organizzazioni no-profit.

I consigli non mancano, ma quali sono le aziende che hanno avuto successo con il bootstrap? Vediamone alcune:

Mailchimp: Un servizio di email marketing fondato nel 2001. L'azienda si è mantenuta in proprio per i primi 10 anni e oggi conta più di 10 milioni di utenti.

Airbnb: ormai famoso in tutto il mondo come mercato online per gli affitti a breve termine. L'azienda è stata fondata nel 2008 e si è finanziata da sola per i primi tre anni. Oggi Airbnb ha un valore di oltre 31 miliardi di dollari.

Under Armour: Azienda di abbigliamento sportivo fondata nel 1996. L'azienda si è autofinanziata per i primi cinque anni e oggi ha più di 3.000 dipendenti.

Finanziamento creativo e gestione delle risorse

Si tratta di aspetti importanti se si vuole adottare un modello di bootstrapping. Ecco alcuni consigli su come concentrarsi sul finanziamento creativo e sulla gestione delle risorse per raggiungere i propri obiettivi:

Siate frugali. Questo significa tagliare i costi ogni volta che è possibile. Potete farlo negoziando sconti con i fornitori, utilizzando strumenti di marketing gratuiti o a basso costo e trovando il modo di automatizzare i processi aziendali, come la programmazione.

Siate intraprendenti. Ciò significa trovare modi creativi per fare le cose. Utilizzate risorse che vi aiutino a imparare e a sviluppare piani per far progredire la vostra attività.

Siate pazienti. Il bootstrapping richiede tempo e impegno. Amazon e Google non sono diventati ciò che sono da un giorno all'altro. Concentratevi su cosa e dove volete arrivare. Il successo è possibile se si lavora per ottenerlo.