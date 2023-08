Como iniciar seu negócio

O bootstrapping é uma estratégia de negócios em que você inicia e começa a crescer sem receber nenhum investimento externo. Essa é uma ótima técnica se você não tiver muito dinheiro para investir ou se quiser manter o controle sobre o que faz e as decisões que toma. Um modelo de lean start-up tem algumas vantagens reais.

Há algumas coisas que você precisa fazer para iniciar sua empresa com sucesso.

Primeiro, você precisa ter um plano de negócios claro. Esse plano deve incluir suas metas, pesquisa de mercado e sua estratégia de marketing.

Em segundo lugar, seja engenhoso. Isso significa encontrar maneiras criativas de economizar dinheiro e fazer as coisas. Há vários recursos disponíveis para ajudá-lo a iniciar seu negócio, como fóruns on-line, livros e workshops.

Terceiro, seja paciente. O bootstrapping exige tempo e esforço. Não espere se tornar um sucesso da noite para o dia. Continue trabalhando duro e mantenha o foco em suas metas. A ideia certa e o foco acabarão por alcançar o sucesso.

Conselhos práticos e exemplos de negócios bem-sucedidos com bootstrapping

Se você deseja ter um negócio bootstrapped bem-sucedido, há algumas coisas simples que você pode fazer para começar.

Estabeleça metas realistas. Quando você está fazendo bootstrapping, é importante saber o que pode alcançar com sua empresa. Não tente fazer muita coisa logo de cara ou você acabará sobrecarregado, esgotado e desanimado. Comece com metas pequenas e alcançáveis e, em seguida, aumente seu sucesso à medida que avança.

Seja criativo com seu marketing. Há várias maneiras de fazer com que as pessoas saibam o que você está oferecendo sem gastar muito dinheiro. Tente usar a mídia social, o marketing por e-mail e o boca a boca para atingir seu mercado-alvo. Você também pode oferecer testes gratuitos ou descontos para atrair novos clientes.

Não tenha medo de pedir ajuda. Entre em contato com pessoas que você conhece e considere também a possibilidade de fazer networking. Há também uma série de recursos que você pode tentar ajudar, como fóruns on-line e livros. Você também pode obter ajuda de órgãos governamentais e organizações sem fins lucrativos.

Então, você tem os conselhos, mas que tipo de empresas tiveram sucesso com o bootstrapping? Vamos dar uma olhada em algumas:

Mailchimp: Um serviço de marketing por e-mail que foi fundado em 2001. A empresa se baseou em bootstrapping nos primeiros 10 anos e agora tem mais de 10 milhões de usuários.

Airbnb: agora mundialmente famoso como um mercado on-line para aluguéis de curto prazo. A empresa foi fundada em 2008 e teve seu negócio baseado em bootstrapping nos primeiros três anos. Atualmente, a Airbnb vale mais de US$ 31 bilhões.

Under Armour: Uma empresa de roupas esportivas fundada em 1996. A empresa se lançou no bootstrapping nos primeiros cinco anos e agora tem mais de 3.000 funcionários.

Financiamento criativo e gerenciamento de recursos

Esses são aspectos importantes se você quiser adotar um modelo de bootstrapping. Aqui estão algumas dicas sobre como se concentrar no financiamento criativo e no gerenciamento de recursos para ajudar a atingir suas metas:

Seja frugal. Isso significa cortar custos sempre que possível. Você pode fazer isso negociando descontos com fornecedores, usando ferramentas de marketing gratuitas ou de baixo custo e encontrando maneiras de automatizar seus processos comerciais, como agendamento.

Seja engenhoso. Isso significa encontrar maneiras criativas de fazer as coisas. Use recursos que possam ajudá-lo a aprender e a desenvolver planos para fazer sua empresa avançar.

Seja paciente. O bootstrapping exige tempo e esforço. A Amazon e o Google não se tornaram o que são da noite para o dia. Mantenha o foco no que e onde você quer chegar. O sucesso é possível se você trabalhar para isso.