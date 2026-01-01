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एक फ्रीलांसर के रूप में अपने समय के लिए भुगतान पाने के 7 रचनात्मक तरीके

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Freelancer at laptop

फ्रीलांसिंग हमेशा एक सीधा रास्ता नहीं होता, खासकर जब भुगतान की बात आती है। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हों या एक रचनात्मक साम्राज्य बना रहे हों, भुगतान एक मानक चालान से परे कई रूप ले सकता है।

बार्टरिंग से लेकर सब्सक्रिप्शन और क्रिप्टो तक, अपने समय के लिए भुगतान पाने के स्मार्ट, मज़ेदार और लचीले तरीके, और यह भी कि कैसे सुनिश्चित करें कि आपका सिस्टम सुचारू रूप से चलता रहे।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

हर भुगतान बैंक खाते में पैसे होना जरूरी नहीं है।

ईमानदारी से कहें तो: फ्रीलांसर रचनात्मक हो जाते हैं। और कभी-कभी इसका मतलब सिर्फ डॉलर और सेंट में भुगतान पाना नहीं होता। सोचिए: सेवाएँ, शूटआउट, घर पर बने उत्पाद, या रेफ़रल जो आपके अगले क्लाइंट को लाते हैं।

यह लचीलापन तभी काम कर सकता है जब यह पारस्परिक मूल्य पर आधारित हो। आपका समय महत्वपूर्ण है, इसलिए अपरंपरागत भुगतान भी एक निष्पक्ष आदान-प्रदान जैसा महसूस होना चाहिए।

प्रति घंटा, प्रति परियोजना, या प्रति पैकेज

बुनियादी बातें अभी भी काम करती हैं। ये आपके भरोसेमंद मॉडल हैं:

  • प्रति घंटे – कोचिंग, परामर्श, या ड्रॉप-इन सत्रों के लिए उत्तम

  • परियोजना-वार – जब कोई स्पष्ट परिणाम हो तो आदर्श

  • पैकेज – बहु-सत्र कार्य, निरंतर समर्थन, या संकलित रचनात्मक सेवाओं के लिए उत्तम

इन मॉडलों को समझाना आसान है, इन्हें मूल्य निर्धारण करना आसान है, और इन्हें स्वचालित करना आसान है, खासकर जब इन्हें Doodle जैसे उपकरणों के साथ जोड़ा जाए। बुकिंग पेजबिंदु

बार-बार होने वाले काम के लिए सदस्यता मॉडल

क्या आप अधिक निश्चित आय चाहते हैं? सदस्यता प्रदान करें।

सोचें:

  • मासिक कोचिंग कॉल

  • रचनात्मक मार्गदर्शन कार्यक्रम

  • डिजिटल पुस्तकालय या सामग्री केंद्र तक पहुँच

  • जवाबदेही के लिए साप्ताहिक जाँच

यदि कोई आपसे नियमित सहायता चाहता है, तो ऐसा ढांचा पेश करें जो आप दोनों के लिए आसान हो।

विनिमय सौदे (सही तरीके से किए गए)

समय या सेवाओं का आदान-प्रदान सबसे पारंपरिक तरीका है—और यह आज भी अच्छी तरह काम कर सकता है।

उदाहरण:

  • एक फोटोग्राफर वेब डिज़ाइन के बदले हेडशॉट्स का आदान-प्रदान करता है।

  • एक कॉपीराइटर एक ब्रांडिंग कोच के साथ सेवाओं का आदान-प्रदान करता है।

  • आप उनका लोगो डिज़ाइन करें, वे आपका पॉडकास्ट इंट्रो रिकॉर्ड करें।

कुंजी? विशिष्ट रहें, समान रहें, और इसे लिख लें। "चलो व्यापार करें" तभी काम करता है जब दोनों पक्षों को ठीक-ठीक पता हो कि उन्हें क्या मिल रहा है।

सेवा के बदले भुगतान पाएं—या कुछ अप्रत्याशित

फ्रीलांसर अक्सर अन्य रचनात्मक लोगों के साथ काम करते हैं। तो क्यों न एक-दूसरे को उसी चीज़ से भुगतान करें जिसमें आप माहिर हैं?

आजमाएँ:

  • कौशल के बदले भुगतान: मालिश, चित्रण, फोटोग्राफी

  • उत्पाद के साथ "भुगतान": हस्तनिर्मित सिरेमिक्स, डिज़ाइन टेम्प्लेट्स, एक कस्टम टाइपफ़ेस

  • "Pay" के साथ पहुँच: एक मुफ्त कोर्स, एक हस्ताक्षरित प्रिंट, एक अतिरिक्त अतिथि टिकट

मज़ेदार? हाँ। लेकिन फिर भी मूल्यवान।

एक अच्छी सिफारिश के साथ भुगतान करें

अच्छी वाणी-प्रचार की भी कुछ कीमत होती है—तो इसे आधिकारिक बनाएं।

ऐसे सौदे पेश करें:

  • जब कोई आपके रेफ़रल के माध्यम से बुक करे, तो अपने अगले सेशन पर 10% की छूट पाएं।

  • एक समीक्षा छोड़ें और मेरा पेज शेयर करें, और मैं आपको एक मुफ्त वर्कशीट या प्रशिक्षण भेजूंगा।

  • दो दोस्तों को रेफ़र करें = अपना अगला सेशन मुफ़्त पाएं

यह आपके पहुँच को बढ़ाता है और आपके समुदाय को पुरस्कृत करता है।

क्रिप्टो में भुगतान करें, बाद में भुगतान करें, या लागत साझा करें

लचीलापन सौदे बंद कर सकता है—लेकिन केवल तभी जब इसे अच्छी तरह से संरचित किया गया हो।

विकल्पों में शामिल हैं:

  • क्रिप्टो भुगतान – अगर आप दोनों इससे सहमत हों।

  • बाद में भुगतान करें – एक तारीख तय करें, इसे लिखित रूप में प्राप्त करें

  • भुगतान योजनाएँ – बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे, प्रबंधनीय भुगतानों में विभाजित करें

इन्हें हमेशा सीमाओं और अनुस्मारकों के साथ जोड़कर रखें। लचीलापन भ्रम या देरी में नहीं बदलना चाहिए।

सहबद्ध या भागीदार-आधारित सौदे

भुगतान पाने के लिए आपको हमेशा ग्राहक से सीधे शुल्क वसूलने की ज़रूरत नहीं होती।

विचार:

  • जिन टूल्स से आप प्यार करते हैं, उन्हें प्रमोट करें और एफिलिएट आय अर्जित करें।

  • जब आप किसी और को व्यवसाय भेजते हैं तो आपको रेफ़रल शुल्क मिलता है।

  • किसी अन्य फ्रीलांसर के साथ संयुक्त सेवाएँ या पैकेज पेश करें और राजस्व साझा करें।

यह आपकी मौजूदा कार्य पर आधारित आय का दूसरा स्रोत जोड़ता है।

मज़ेदार चुनें—लेकिन उपयोगी होना न भूलें

रचनात्मक भुगतान मॉडल आपके व्यवसाय में व्यक्तित्व जोड़ सकते हैं। लेकिन जब बात निरंतरता और पेशेवरिता की आती है, तो एक सुचारू और सुरक्षित व्यवस्था से बेहतर कुछ नहीं।

यहीं पर Doodle का बुकिंग पेज + स्ट्राइप एकीकरण में आता है:

  • ग्राहक अपने लिए उपयुक्त समय चुनते हैं।

  • वे बुकिंग के समय अग्रिम भुगतान करते हैं।

  • उन्हें स्वचालित पुष्टि और अनुस्मारक मिलते हैं।

  • आप एक भुगतान किए गए, पुष्टि किए गए सत्र में पहुँचते हैं—ना कोई पीछा करना, ना कोई तनाव।

यह सरल, स्पष्ट है, और पृष्ठभूमि में काम करता है ताकि आप अपनी रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

रचनात्मक बनें, लेकिन जलने से बचें।

आपका समय कीमती है। यह ठीक है कि आप भुगतान पाने के तरीकों के साथ प्रयोग करें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह हमेशा आपकी शर्तों पर हो। अपना सेट अप करें Doodle बुकिंग पेज, जुड़ें धारी, और गंभीर मामलों को इससे निपटाने दें—ताकि आप अपनी असली कीमत खोए बिना रचनात्मक भुगतानों के लिए हाँ कह सकें।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

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