7 modi creativi per farsi pagare il proprio tempo come freelance

Il freelance non è sempre un percorso lineare, soprattutto quando si tratta di essere pagati. Sia che siate agli inizi o che stiate costruendo un impero creativo, il pagamento può avere molte altre sembianze oltre alla normale fattura.

Dal baratto agli abbonamenti alle criptovalute, ecco modi intelligenti, divertenti e flessibili per farsi pagare per il proprio tempo, e come assicurarsi che il sistema funzioni ancora senza problemi.

Prova a fare uno scarabocchio Non è richiesta la carta di credito

Non tutti i pagamenti devono essere denaro in un conto bancario

Siamo onesti: i freelance sono creativi. E a volte questo significa farsi pagare in modi che non sono solo dollari e centesimi. Pensate a servizi, pubblicità, prodotti fatti in casa o referenze che vi faranno ottenere il prossimo cliente.

Questa flessibilità può funzionare se si basa sul valore reciproco. Il vostro tempo è importante, quindi anche i pagamenti non convenzionali devono essere considerati uno scambio equo.

Per ora, per progetto o per pacchetto

Le basi funzionano ancora. Questi sono i modelli da utilizzare:

All'ora - ideale per coaching, consulenze o sessioni di lavoro

A progetto: ideale quando c'è un chiaro risultato da raggiungere.

Pacchetti: perfetti per il lavoro in più sessioni, il supporto continuo o i servizi creativi in bundle.

Questi modelli sono facili da spiegare, da prezzare e da automatizzare, soprattutto se abbinati a strumenti come la pagina di prenotazione di Doodle.

Modelli di abbonamento per lavori ricorrenti

Volete un reddito più prevedibile? Offrite un abbonamento.

Pensate:

Chiamate mensili di coaching

Programmi di mentoring creativo

Accesso a una biblioteca digitale o a un hub di contenuti

Check-in settimanali per la responsabilità

Se qualcuno desidera un supporto regolare da parte vostra, offrite una struttura che lo renda facile per entrambi.

Baratto (fatto bene)

Lo scambio di tempo o di servizi è un'attività di vecchia scuola, che può funzionare bene anche oggi.

Esempi:

Un fotografo scambia i suoi scatti per il web design.

Un copywriter scambia i suoi servizi con un branding coach.

Voi disegnate il loro logo, loro registrano l'introduzione del vostro podcast.

La chiave? Siate specifici, uguali e scrivete. Lo "scambio" funziona solo quando entrambe le parti sanno esattamente cosa stanno ricevendo.

Fatevi pagare con un servizio o con qualcosa di inaspettato

I freelance lavorano spesso con altri creativi. Quindi, perché non pagarvi a vicenda con ciò che sapete fare meglio?

Provate:

"Pagare" con un'abilità: massaggio, illustrazione, fotografia

"Pagare" con un prodotto: ceramiche fatte a mano, modelli di design, un carattere tipografico personalizzato

"Pagare" con l'accesso: un corso gratuito, una stampa firmata, un biglietto extra per gli ospiti.

Divertente, sì. Ma sempre di valore.

Pagare con una buona raccomandazione

Il buon passaparola ha un valore, quindi rendetelo ufficiale.

Offrite offerte come:

Ottieni uno sconto del 10% sulla tua prossima sessione quando qualcuno prenota grazie alla tua raccomandazione.

Lasciate una recensione + condividete la mia pagina e vi invierò un foglio di lavoro o un corso di formazione gratuito.

Segnala due amici = ricevi la tua prossima sessione gratis

In questo modo si allarga la portata e si premia la comunità.

Pagare in criptovaluta, pagare più tardi o dividere i costi

La flessibilità può chiudere gli affari, ma solo se è strutturata bene.

Le opzioni includono:

Pagamenti in cripto - se siete entrambi d'accordo

Pagamento in un secondo momento: fissate una data e mettetela per iscritto.

Piani di pagamento: suddividete i grandi progetti in pagamenti più piccoli e gestibili.

Abbinate sempre a queste opzioni dei limiti e dei promemoria. La flessibilità non deve trasformarsi in confusione o ritardo.

Accordi di affiliazione o con i partner

Non è sempre necessario fatturare direttamente al cliente per essere pagati.

Idee:

Promuovete gli strumenti che amate e guadagnate un reddito da affiliazione.

Ottenere una commissione di riferimento quando si invia un cliente a qualcun altro.

Offrire servizi o pacchetti congiunti con un altro freelance e dividere le entrate.

In questo modo si aggiunge un secondo flusso di reddito, costruito sul lavoro esistente.

Scegliete il divertimento, ma non dimenticate la funzionalità

I modelli di pagamento creativi possono aggiungere personalità alla vostra attività. Ma quando si tratta di coerenza e professionalità, non c'è niente di meglio di una configurazione fluida e sicura.

È qui che entra in gioco l'integrazione tra la pagina di prenotazione e Stripe di Doodle:

I clienti scelgono l'orario che preferiscono

pagano in anticipo durante la prenotazione

Ricevono conferme e promemoria automatici

Si presentano a una sessione pagata e confermata: niente inseguimenti, niente stress.

È semplice, chiaro e funziona in background, così potete concentrarvi sulla vostra creatività.

Siate creativi, ma non bruciatevi

Il vostro tempo è prezioso. Va bene sperimentare con le modalità di pagamento, ma assicuratevi che sia sempre alle vostre condizioni. Configurate la vostra pagina di prenotazione Doodle, collegate Stripe e lasciate che sia lui a gestire le cose serie, in modo da poter dire sì ai pagamenti creativi senza perdere di vista il vostro valore reale.