ऑनलाइन ट्यूटोरियल आधुनिक शिक्षा और प्रशिक्षण की एक आधारशिला बन गए हैं, जो बेजोड़ लचीलापन और पहुँच प्रदान करते हैं। विकास की चाह रखने वाले व्यवसायों के लिए, ऑनलाइन ट्यूटोरियल व्यापक दर्शकों के साथ जुड़ने, मूल्य प्रदान करने और विशेषज्ञता स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली मंच प्रदान करते हैं।

हालाँकि, इन सत्रों की प्रभावशीलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें कितनी अच्छी तरह से निर्धारित और व्यवस्थित किया गया है। कुशल समय-निर्धारण सुचारू सत्र सुनिश्चित करता है और सामग्री प्रस्तुति तथा इंटरैक्टिव सहभागिता के बीच संतुलन बनाकर सीखने के परिणामों को बेहतर बनाता है।

आइए ऑनलाइन ट्यूटोरियल शेड्यूल करने और व्यवस्थित करने के दस सुझावों में गोता लगाएँ।

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1. ट्यूटोरियल्स को पचने योग्य मॉड्यूल में विभाजित करना

अपने ट्यूटोरियल को पचने योग्य मॉड्यूल में विभाजित करने के लिए, अपनी सामग्री को तार्किक खंडों में तोड़कर शुरू करें, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट विषय या कौशल को कवर करता हो। प्रतिभागियों का ध्यान बनाए रखने के लिए प्रत्येक मॉड्यूल को 15–20 मिनट तक सीमित रखें।

मुख्य बिंदुओं को उजागर करने के लिए स्लाइड्स या इन्फोग्राफिक्स जैसे दृश्य सहायक उपकरणों का उपयोग करें, और प्रत्येक मॉड्यूल के लिए पुनर्बलन हेतु एक सारांश या चेकलिस्ट बनाएं। सीखना उद्देश्य।

इसके अतिरिक्त, मॉड्यूलों के बीच संक्षिप्त विराम शामिल करें ताकि थकान न हो और दर्शक जुड़े रहें। यह तरीका सूचना अधिभार को रोकता है और सामग्री को अधिक पचने योग्य तथा अनुसरण करने में आसान बनाता है।

2. प्रश्नोत्तर और इंटरैक्टिव खंडों के लिए समय निर्धारित करना

प्रश्नों और इंटरैक्टिव खंडों के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। इंटरैक्टिव सत्र ट्यूटोरियल को आकर्षक बनाते हैं और प्रतिभागियों को संदेह दूर करने तथा विषय की गहरी समझ प्राप्त करने की अनुमति देते हैं।

अपने एजेंडे में प्रश्नोत्तर और इंटरैक्टिव गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय स्लॉट निर्धारित करें। ज़ूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे उपकरणों का उपयोग करें, जिनमें अंतर्निहित प्रश्नोत्तर सुविधाएँ होती हैं। प्रतिभागियों को सत्र से पहले या सत्र के दौरान चैट के माध्यम से प्रश्न भेजने के लिए प्रोत्साहित करें।

चर्चा शुरू करने के लिए कुछ सामान्य प्रश्न और उत्तर तैयार करें, और सहभागिता तथा गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिए छोटे समूहों में चर्चा के लिए ब्रेकआउट रूम का उपयोग करें।

3. शेड्यूलिंग प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग

उपयोग करने के लिए अनुसूचीकरण प्लेटफ़ॉर्म प्रभावी रूप से, Doodle जैसे किसी उपकरण का चयन करें जो प्रमुख कैलेंडर सिस्टम के साथ एकीकृत हो। कैलेंडर एकीकरण और स्वचालित अनुस्मारकों जैसी सुविधाओं के साथ, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप और आपके प्रतिभागी अच्छी तरह से तैयार और समय पर हों।

अपना इवेंट बनाएँ और समय, तारीख़ और अवधि सहित सेटिंग्स को अनुकूलित करें। शेड्यूलिंग पेज के लिंक के साथ निमंत्रण भेजें, और ट्यूटोरियल से एक दिन पहले तथा एक घंटे पहले स्वचालित रिमाइंडर भेजने की व्यवस्था करें। उपस्थितियों की सूची की निगरानी करें और जिन्होंने अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की है, उन्हें फॉलो-अप रिमाइंडर भेजें।

4. स्पष्ट एजेंडा तय करना

एक स्पष्ट एजेंडा तैयार करें, जिसमें शामिल किए जाने वाले विषयों की विस्तृत सूची और प्रत्येक के लिए आवंटित समय शामिल हो। ट्यूटोरियल से कुछ दिन पहले प्रतिभागियों के साथ एजेंडा साझा करें ताकि वे तैयारी कर सकें। आसान पठनीयता के लिए बुलेट पॉइंट्स या क्रमांकित सूचियाँ उपयोग करें, और एजेंडा में आवश्यक सामग्री या पूर्व तैयारी कार्य भी शामिल करें।

सत्र के दौरान संरचना और प्रवाह बनाए रखने के लिए एजेंडा पर टिके रहें। यह स्पष्टता सत्र को केंद्रित और सही मार्ग पर रखती है, जिससे भटकने की संभावना कम हो जाती है।

5. इंटरैक्टिविटी के साथ सामग्री वितरण का संतुलन

अपने ट्यूटोरियल में व्याख्यानों और इंटरैक्टिव गतिविधियों का मिश्रण शामिल करने की योजना बनाकर सामग्री वितरण को इंटरैक्टिविटी के साथ संतुलित करें। इंटरैक्टिव तत्व एकरूपता को तोड़ते हैं और सीखने की प्रक्रिया को अधिक गतिशील और आनंददायक बनाते हैं।

प्रतिभागियों को व्यस्त रखने के लिए पोल, क्विज़ और लाइव चैट का उपयोग करें। हर 10–15 मिनट में छोटे, इंटरैक्टिव सेगमेंट शेड्यूल करें, प्रतिभागियों को विषय से संबंधित अपने विचार या अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें, और समझ का आकलन करने तथा अपनी गति को तदनुसार समायोजित करने के लिए रीयल-टाइम फीडबैक टूल्स शामिल करें।

6. नियमित प्रतिक्रिया और समायोजन एकत्र करना

एकत्र करने के लिए नियमित प्रतिक्रिया और समायोजन करें, Google Forms या SurveyMonkey जैसे उपकरणों का उपयोग करके एक प्रतिक्रिया फ़ॉर्म बनाएँ। सामग्री, प्रस्तुति और समग्र अनुभव के बारे में विशिष्ट प्रश्न शामिल करें।

ट्यूटोरियल के तुरंत बाद फीडबैक फॉर्म भेजें और सामान्य विषयों या सुझावों की पहचान करने के लिए प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करें। प्राप्त अंतर्दृष्टियों का उपयोग अपने अगले ट्यूटोरियल को बेहतर बनाने के लिए करें।

7. समय स्लॉट का अनुकूलन

अपने ट्यूटोरियल के समय स्लॉट को अपने दर्शकों की जनसांख्यिकी का विश्लेषण करके अनुकूलित करें ताकि सबसे सुविधाजनक समय का पता चल सके। कई समय स्लॉट प्रस्तावित करने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करें और प्रतिभागियों को उनके पसंदीदा समय के लिए मतदान करने दें।

यदि आपके दर्शक वैश्विक हैं तो समय क्षेत्रों का ध्यान रखें, और छुट्टियों या सामान्य कार्य समय के दौरान कार्यक्रम निर्धारित करने से बचें। एक बार समय चुन लेने के बाद, सभी प्रतिभागियों से इसकी पुष्टि करें और कैलेंडर निमंत्रण भेजें।

8. तकनीकी तैयारी सुनिश्चित करना

ट्यूटोरियल से काफी पहले अपने कैमरे, माइक्रोफोन और इंटरनेट कनेक्शन सहित सभी उपकरणों का परीक्षण करके तकनीकी तैयारी सुनिश्चित करें। ट्यूटोरियल प्लेटफ़ॉर्म की विशेषताओं, जैसे स्क्रीन शेयरिंग और रिकॉर्डिंग, से खुद को परिचित कराएँ।

तकनीकी समस्याओं की स्थिति में एक बैकअप डिवाइस तैयार रखें, और ट्यूटोरियल आयोजित करने के लिए एक शांत, अच्छी रोशनी वाली जगह तैयार करें। एक तकनीकी चेकलिस्ट बनाएं और सत्र शुरू होने से 30 मिनट पहले इसे जांच लें।

9. सत्रों का रिकॉर्डिंग और साझाकरण

सत्रों को रिकॉर्ड और साझा करने के लिए, अपने चुने हुए प्लेटफ़ॉर्म, जैसे ज़ूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, की रिकॉर्डिंग सुविधा का उपयोग करें। शुरुआत में प्रतिभागियों को सूचित करें कि सत्र रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्डिंग को MP4 जैसे साझा करने में आसान प्रारूप में सहेजें।

रिकॉर्डिंग को Google Drive या Dropbox जैसी क्लाउड सेवा पर अपलोड करें, और ईमेल के माध्यम से रिकॉर्डिंग का लिंक साथ ही किसी भी पूरक सामग्री, जैसे स्लाइड्स या नोट्स, साझा करें।

10. ट्यूटोरियल का प्रचार

सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल अभियान और ब्लॉग पोस्ट सहित एक प्रचार योजना बनाकर अपने ट्यूटोरियल को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दें। ध्यान आकर्षित करने के लिए आकर्षक ग्राफिक्स और प्रभावशाली कॉपी डिज़ाइन करें, और सोशल मीडिया पर दृश्यता बढ़ाने के लिए अपने उद्योग से संबंधित हैशटैग का उपयोग करें।

पोस्ट्स और ईमेल को सहभागिता के लिए अनुकूल समय पर भेजने के लिए शेड्यूल करें, और सुनिश्चित करें कि आपकी पंजीकरण प्रक्रिया सरल हो और उसमें स्पष्ट कॉल टू एक्शन हों।

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Doodle के बारे में

Doodle व्यवसायिक नेताओं, उद्यमियों और फ्रीलांसरों के लिए शेड्यूलिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए समर्पित है।

बुकिंग पेज, ग्रुप पोल, साइन-अप शीट्स और 1:1 जैसी सुविधाओं के साथ, Doodle शेड्यूलिंग को स्वचालित और सुव्यवस्थित करता है, जिससे सर्वोत्तम बैठक समय ढूंढना, उपस्थितियों की सूची प्रबंधित करना और रिमाइंडर भेजना सहज हो जाता है।

आपके ऑनलाइन कैलेंडरों के साथ सहजता से एकीकृत होकर, Doodle शेड्यूलिंग संघर्षों को समाप्त करता है और उत्पादकता बढ़ाता है। जानें कि Doodle आपकी शेड्यूलिंग आवश्यकताओं को कैसे बदल सकता है और आपको उत्कृष्ट ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है।