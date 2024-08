10 consigli per programmare e organizzare le esercitazioni online

Le esercitazioni online sono diventate una pietra miliare dell'istruzione e della formazione moderna, offrendo una flessibilità e una portata senza pari. Per le aziende che desiderano crescere, le esercitazioni online rappresentano una piattaforma potente per coinvolgere un pubblico più ampio, fornire valore e affermare la propria competenza.

Tuttavia, l'efficacia di queste sessioni dipende in larga misura dalla loro programmazione e organizzazione. Una programmazione efficiente assicura sessioni fluide e migliora i risultati dell'apprendimento, favorendo l'equilibrio tra l'erogazione dei contenuti e il coinvolgimento interattivo.

Scopriamo i dieci consigli per programmare e organizzare le esercitazioni online.

1. Segmentare le esercitazioni in moduli digeribili

Per segmentare le esercitazioni in moduli digeribili, iniziate a suddividere i contenuti in sezioni logiche, ognuna delle quali riguarda un argomento o un'abilità specifica. Limitate ogni modulo a 15-20 minuti per mantenere l'attenzione dei partecipanti.

Utilizzate supporti visivi come diapositive o infografiche per evidenziare i punti chiave e create un riepilogo o una lista di controllo per ogni modulo per rafforzare gli obiettivi di apprendimento .

Inoltre, inserite brevi pause tra un modulo e l'altro per evitare la stanchezza e mantenere il pubblico impegnato. Questo approccio evita il sovraccarico di informazioni e rende i contenuti più digeribili e facili da seguire.

2. Dedicare del tempo alle domande e alle risposte e ai segmenti interattivi

È fondamentale dedicare tempi specifici alle domande e ai segmenti interattivi. Le sessioni interattive rendono il tutorial coinvolgente e permettono ai partecipanti di chiarire i dubbi e di comprendere meglio l'argomento.

All'interno dell'agenda, designate delle fasce orarie specifiche per le domande e le risposte e per le attività interattive. Utilizzate strumenti come Zoom o Microsoft Teams, che offrono funzioni Q&A integrate. Incoraggiate i partecipanti a porre domande prima o durante la sessione via chat.

Preparate alcune domande e risposte comuni per avviare la discussione e utilizzate le breakout room per discussioni di gruppo più piccole, in modo da favorire il coinvolgimento e una comprensione più approfondita.

3. Utilizzare le piattaforme di programmazione

Per utilizzare piattaforme di pianificazione efficacemente, scegliete uno strumento come Doodle che si integra con i principali sistemi di calendario. Grazie a funzioni come l'integrazione con il calendario e i promemoria automatici, potete assicurarvi che voi e i vostri partecipanti siate ben preparati e puntuali.

Create il vostro evento e personalizzatene le impostazioni, tra cui l'ora, la data e la durata. Inviate gli inviti con i link alla pagina di programmazione e impostate i promemoria automatici da inviare un giorno prima e un'ora prima dell'esercitazione. Monitorate l'elenco dei partecipanti e inviate promemoria a coloro che non hanno confermato la loro partecipazione.

4. Stabilire un ordine del giorno chiaro

Stabilite un ordine del giorno chiaro, redigendo un elenco dettagliato degli argomenti da trattare e del tempo assegnato a ciascuno di essi. Condividete l'agenda con i partecipanti qualche giorno prima dell'esercitazione per aiutarli a prepararsi. Utilizzate punti elenco o elenchi numerati per facilitare la lettura e includete nell'ordine del giorno tutti i materiali necessari o il lavoro di preparazione.

Durante la sessione, attenetevi all'ordine del giorno per mantenere la struttura e il flusso. Questa chiarezza mantiene la sessione focalizzata e in linea con i tempi, riducendo la probabilità di divagazioni.

5. Bilanciare l'erogazione dei contenuti con l'interattività

Bilanciate l'erogazione dei contenuti con l'interattività, pianificando il tutorial in modo da includere un mix di lezioni e attività interattive. Gli elementi interattivi spezzano la monotonia e rendono l'apprendimento più dinamico e piacevole.

Utilizzate sondaggi, quiz e chat dal vivo per tenere impegnati i partecipanti. Programmate brevi segmenti interattivi ogni 10-15 minuti, incoraggiate i partecipanti a condividere i loro pensieri o le loro esperienze relative all'argomento e incorporate strumenti di feedback in tempo reale per valutare la comprensione e regolare il ritmo di conseguenza.

6. Raccogliere feedback e aggiustamenti regolari

Per raccogliere feedback regolare e apportare modifiche, create un modulo di feedback utilizzando strumenti come Google Forms o SurveyMonkey. Includete domande specifiche sul contenuto, sulla consegna e sull'esperienza complessiva.

Inviate il modulo di feedback subito dopo l'esercitazione ed esaminate le risposte per identificare temi o suggerimenti comuni. Utilizzate le informazioni ottenute per migliorare la vostra prossima esercitazione.

7. Ottimizzare le fasce orarie

Ottimizzate le fasce orarie del vostro tutorial analizzando i dati demografici del vostro pubblico per determinare gli orari più convenienti. Utilizzate i sondaggi di gruppo per proporre più fasce orarie e lasciate che i partecipanti votino l'orario preferito.

Considerate i fusi orari se avete un pubblico globale ed evitate di programmare durante le festività o gli orari di lavoro tipici. Una volta scelto l'orario, confermatelo con tutti i partecipanti e inviate gli inviti sul calendario.

8. Assicurare la preparazione tecnica

Assicurate la preparazione tecnica testando tutte le attrezzature, tra cui la telecamera, il microfono e la connessione a Internet, ben prima del tutorial. Familiarizzate con le funzioni della piattaforma di tutorial, come la condivisione dello schermo e la registrazione.

Preparate un dispositivo di riserva in caso di problemi tecnici e preparate uno spazio tranquillo e ben illuminato per condurre l'esercitazione. Creare una lista di controllo tecnico ed eseguirla 30 minuti prima dell'inizio della sessione.

9. Registrazione e condivisione delle sessioni

Per registrare e condividere le sessioni, utilizzate la funzione di registrazione della piattaforma scelta, come Zoom o Microsoft Teams. Informate i partecipanti all'inizio che la sessione sarà registrata. Salvare la registrazione in un formato facile da condividere, come MP4.

Caricate la registrazione su un servizio cloud come Google Drive o Dropbox e condividete il link alla registrazione insieme a qualsiasi materiale supplementare, come slide o appunti, via e-mail.

10. Promuovere il tutorial

Promuovete il vostro tutorial in modo efficace creando un piano promozionale che includa post sui social media, campagne e-mail e post sul blog. Progettate una grafica accattivante e un testo convincente per attirare l'attenzione e utilizzate hashtag pertinenti al vostro settore per aumentare la visibilità sui social media.

Programmate i post e le e-mail in modo che escano in orari ottimali per il coinvolgimento e assicuratevi di avere un processo di registrazione semplice con chiari inviti all'azione.

