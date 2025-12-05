Nejlepší nástroj pro plánování pro agentury
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Doodle je jednoduché a profesionální řešení pro agentury, které potřebují plánovat individuální schůzky, hovory s klienty a týmové porady bez zbytečného chaosu. Sdílej odkaz na rezervaci, vyhni se nekonečnému e-mailovému korespondování, synchronizuj kalendáře, posílej připomenutí a dokonce vybírej platby – to vše bez přihlašování nebo stahování. Ideální pro kreativní, poradenské nebo marketingové agentury, které chtějí působit profesionálně a ušetřit čas.
Úvod
Když vedeš agenturu, kde se vše odehrává v rychlém tempu, tvůj kalendář by tě neměl brzdit. Ať už jde o schůzky s klienty, prezentace nebo interní porady, Doodle ti pomůže plánovat chytřeji – bez nekonečných e-mailových konverzací. Umožni klientům rezervovat si s tebou schůzku, koordinuj se svým týmem a vyhni se dvojím rezervacím – to vše pomocí jednoho jednoduchého odkazu.
Proč agentury potřebují nástroj pro plánování?
Agentury musí zvládat více klientů, zainteresovaných stran a členů týmu najednou – což znamená, že tvůj čas je neustále pod tlakem. Nástroj pro plánování ti pomůže:
Omez výměnu e-mailů s klienty
Sdílej dostupnost napříč projektovými týmy
Synchronizuj s tvým skutečným kalendářem (Google Calendar, Outlook atd.)
Nastav si časovou rezervu mezi hovory, abys neztratil nervy
Nabídni možnosti rezervace jak klientům, tak partnerům
Vyhni se dvojitým rezervacím a překrývajícím se hovorům
Jak mohu umožnit klientům, aby si nás rezervovali přímo?
S rezervačními stránkami Doodle můžeš:
Nastav si dostupnost (opakující se nebo vlastní)
Umožni klientům rezervovat přímo – bez nutnosti přihlášení nebo aplikace
Odesílej automatická potvrzení a připomínky
📎 Tip pro profesionály: Vytvoř si týmovou rezervační stránku pro běžné schůzky, jako je „Discovery Call“ nebo „Weekly Retainer Sync“.
Můžeme plánovat skupinové schůzky (interní nebo externí)?
Ano – Doodle nabízí dvě skvělé možnosti:
Rezervační stránka s omezeným počtem účastníků (skvělé pro skupinová školení nebo webináře agentur)
Skupinové ankety, kde pozvaní hlasují o nejvhodnějším termínu – ideální pro velké klientské projekty s mnoha zúčastněnými stranami
Jak omezit neúčast a přeplánování termínů?
Použij Doodle Pro k:
Odesílej automatické e-mailové připomínky
Zablokuj rezervace na poslední chvíli
Nastav termíny pro zrušení
Do potvrzení přidej podmínky pro změnu termínu nebo zrušení
Můžeme vybírat platby za hovory?
Ano. Agentury nabízející placené konzultace, audity nebo školení mohou propojit Stripe a inkasovat platbu již při rezervaci.
Je to ideální pro:
Jednorázové strategické schůzky
Úvodní schůzky nebo zaškolení
Placené konzultace nebo audity
Můžeme si to přizpůsobit tak, aby to ladilo s naší značkou?
Doodle Pro ti umožňuje přidat:
Logo vaší agentury
Vlastní barvy značky
Názvy týmů a typy relací
Různá trvání schůzek (např. 15minutové úvodní setkání, 45minutová strategická schůzka)
Přehled funkcí
Funkce
Je to k dispozici?
Poznámky
Rezervace individuální schůzky
✅ Ano
Nastavit vyrovnávací paměť, dodací lhůty
Skupinové plánování
✅ Ano
Použij rezervační stránku nebo skupinovou anketu
Integrace s kalendářem
✅ Ano
Google, Outlook, Apple
Připomenutí
✅ Pro
E-mailová připomínka před začátkem ankety
Platby (Stripe)
✅ Ano
Inkasuj při rezervaci
Opakovaná dostupnost
✅ Ano
Týdenní nebo denní termíny
Branding a přizpůsobení
✅ Pro
Přidej logo, barvy, vlastní pole
Nahrávání souborů
❌ Ještě ne
Použij odkazy na Google Drive/Dropbox
Přihlášení pro klienty
❌ Není nutné
Není nutná registrace
Společné pořádání / více organizátorů
⚠️ Částečné
K dispozici pouze na rezervačních stránkách
❤️ Proč agentury milují Doodle
💬 „Dřív jsme na domluvení úvodních hovorů potřebovali tři a více e-mailů. Teď si klienti vyberou termín, zaplatí a přijdou – jde to úplně hladce.“ – Maya R., kreativní ředitelka, LA
💬 „Doodle našim projektovým manažerům ušetří několik hodin týdně. Už nemusíme klienty uhánět kvůli termínům ani se obávat zmeškaných předání.“ – Alex K., Agency Ops, Berlín
Hlavní ponaučení
Pokud chce vaše agentura snížit administrativní zátěž, zlepšit zážitek klientů a trávit méně času domlouváním schůzek – Doodle je ten správný nástroj. Je rychlý, profesionální a navržený pro rostoucí týmy. K dispozici je plán Free. Verze Pro nabízí branding, platby a připomenutí.
Často kladené otázky: Nástroje pro plánování pro agentury
Je používání Doodle zdarma?
Ano, můžeš začít s plánem Free. Plán Pro nabízí další funkce, jako jsou platby a připomenutí.
Můžeme vytvořit sdílený kalendář agentury?
Ano – vytvoř sdílené rezervační stránky pro svůj tým nebo služby.
Mohou klienti nahrávat soubory (zadání, dohody o mlčenlivosti)?
Ne přímo – ale do potvrzovací zprávy můžeš vložit odkaz na Google Drive nebo Dropbox.
Můžeme přijímat platby ještě před hovorem?
Ano – díky integraci se Stripe.
Je Doodle propojený se Slackem nebo s nástroji pro správu projektů?
Doodle se synchronizuje s tvým kalendářem. Pro pokročilou automatizaci použij Zapier nebo n8n k propojení s nástroji jako Slack, Asana, Notion nebo Trello.
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