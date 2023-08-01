Bezplatné plánování schůzek s online kalendářem Doodle
Mít přehled o svých schůzkách kdekoli a kdykoli – to se zdá být v dnešní době pro většinu z nás naprostou nezbytností. Proto je rychlé a snadné domlouvání schůzek, které se pak automaticky zapíší do tvého kalendáře, naprostou nutností – a přesně to Doodle umožňuje.
Doodle propojuje vaše kalendáře a umožňuje vám domluvit si schůzky ve čtyřech jednoduchých krocích.
Ať už plánuješ soukromou oslavu nebo chceš komunikovat se svými zákazníky či zaměstnanci v rámci práce – s Doodle máš k dispozici uživatelsky přívětivý a profesionální nástroj.
Buď k dispozici nepřetržitě, aniž bys musel spoléhat na individuální domluvy přes e-maily nebo telefonáty.
Vyber možnosti data
Vyber si termíny schůzky z týdenního nebo měsíčního přehledu online plánovače. Díky integraci s kalendáři ti umožní zobrazit všechny již existující schůzky v Doodle, což usnadňuje plánování. Najdi termín, který vyhovuje všem, díky flexibilním časovým intervalům, a pošli jim pozvánku.
Přizpůsobit nastavení
Bezplatný online plánovač Doodle umožňuje uživatelům omezit počet hlasů účastníků, nastavit ankety jako soukromé, aby zůstaly informace o účastnících skryté, a nabídnout hlasujícím více možností odpovědí, jako například „Ano“, „Ne“ a „V případě potřeby“. Doodle Professional získávají přístup k mnoha dalším funkcím pro online plánování, jako jsou termíny hlasování a automatická připomenutí.
Dokonči svou anketu
Zadej svou e-mailovou adresu a rozesšli pozvánky na schůzku svým klientům, kolegům nebo svému týmu. Uvolni se a nech všechny hlasovat o možnostech termínu schůzky. Během několika minut (nebo sekund) najdeš termín, který vyhovuje všem. Všechny tvé pozvánky na schůzky budeme sledovat na jednom místě.
Synchronizuj online kalendář Doodle se svým vlastním
Doodle je také skvělou volbou pro uživatele, kteří již k organizaci svého pracovního či osobního života používají kalendářový software. Díky bezplatné podpoře oblíbených kalendářových aplikací, jako jsou Google, Office 365, Outlook a iCal, se online kalendář Doodle hladce integruje a zajišťuje tak vyšší produktivitu a větší přehlednost při organizování schůzek.
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