Kariérní rozvoj v době pandemie
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Kariérní rozvoj v době pandemie
Zaměstnanci jsou pro organizaci životně důležití. Přinášejí talent, nápady, spolupráci a inovace. Zjisti, jak můžeš využít nový způsob práce ve svůj prospěch.
V krizových dobách, jako je ta, ve které se právě všichni nacházíme, je kariérní rozvoj obvykle to poslední, na co lidé myslí.
Pro zaměstnance může být představa, že budou hovořit o svých kariérních cílech a postupu v práci, děsivá. Co když budou vnímáni jako nevděční? Co když rozvíří vody a vystaví se riziku, že budou propuštěni? Navíc v pozadí neustále číhá tlak na splnění výkonnostních očekávání a dosažení KPI, jako nepříjemné rande. A nezapomeňme na obrovský tlak, aby udržet zákazníky spokojené, zapojené a loajální.
Pro firmy, z nichž většina se od března nachází v krizovém režimu, bývá kariérní rozvoj v krizových dobách odsunut na druhou kolej. V očích vedení je větší prioritou snižovat náklady (kde je to možné), zefektivnit provoz a udržet firmu nad vodou.
Obě strany – zaměstnanci i zaměstnavatelé – mají pádné důvody, proč to tak vnímají a proč se tak rozhodují. Já bych však tvrdil přesně opak. Právě v krizových dobách jsou příležitosti k profesnímu rozvoji a mentorství nezbytné nejvíce.
Abychom pochopili dopad pandemie koronaviru na kariérní rozvoj, provedli jsme průzkum mezi více než 1 000 zaměstnanci v USA. To, co jsme zjistili, bylo překvapivé, zklamávající i zajímavé – ano, z těchto dat vyplývá spousta emocí. Ale až se podrobněji seznámíš s výsledky a trendy z naší výzkumné studie „Kariérní rozvoj v době pandemie“, pochopíš, co tím myslíme.
6 statistik, které bys měl znát
1: 41 % zaměstnanců uvádí, že se jejich kariérní rozvoj během pandemie zastavil, a 9 % tvrdí, že jejich kariéra utrpěla zpětný vývoj.
Když se podíváš na tyto dvě statistiky, vykreslují poměrně ponurý obraz. Pojďme si tyto dvě statistiky rozebrat a zjistit, co by mohlo být jejich příčinou.
Propouštění a nezaměstnanost se staly nešťastnou realitou pandemie koronaviru. Podle údajů amerického Úřadu pro statistiku prácevzrostla míra nezaměstnanosti v USA z 3,8 procenta v únoru 2020 – což patřilo k nejnižším hodnotám v historii od druhé světové války – na 13 procent v květnu 2020. Odhaduje se také, že 42 procent propouštění způsobených pandemií povede k trvalé ztrátě zaměstnání.
2: 49 % zaměstnanců uvádí, že během pandemie výrazně chybí kariérní rozvoj, mentorství a školení.
Výhody mentoringu jsou četné. Průběžný mentoring může vést k většímu kariérnímu úspěchu, včetně povýšení, zvýšení platu a příležitostí k učení. A z mentoringu neprofitují jen zaměstnanci. Organizace, které mentoring přijímají a nabízejí, zaznamenávají vyšší úroveň angažovanosti, spokojenosti, retence a sdílení znalostí.
Vzhledem k tomu, že z mentoringu těží jak zaměstnanci, tak organizace, nemohu se ubránit otázce, proč 49 procent respondentů v našem průzkumu má pocit, že během pandemie nedostává dostatek koučování, školení a mentoringu k rozvoji své kariéry. Zjevně existuje rozpor mezi tím, co zaměstnanci očekávají a chtějí – a tím, co jim jejich zaměstnavatelé nabízejí.
Jako zaměstnanec, jsou individuální schůzky skvělým způsobem, jak dosáhnout pozitivních výsledků ve své kariéře. Tyto schůzky mohou pomoci jak zaměstnanci, tak manažerovi lépe se poznat, nastavit pravidelný rytmus komunikace a vybudovat vzájemnou důvěru. Obě strany – zaměstnanec i manažer – však nesou společnou odpovědnost za dodržování pravidelného harmonogramu individuálních schůzek.
Jako manažer a mentor je jednou z tvých povinností pořádat pravidelné individuální schůzky se svými zaměstnanci (a svěřenci). Doporučujeme, abys tyto schůzky pořádal jednou měsíčně a omezil jejich délku na 30 minut. Díky tomu se diskuse bude moci soustředit výhradně na mentorství a koučování, místo aby se odkláněla k jiným tématům souvisejícím s aktuální prací a projekty. Na projednání těchto témat jsou určeny jiné schůzky.
3: Pouze 18 % zaměstnanců uvádí, že jejich šéf s nimi každý týden pořádá individuální schůzky přes videohovor.
Vzhledem k tomu, že pandemie stále zuří, je možnost vést kvalitní rozhovory v práci obzvláště důležitá. Na jedné straně jsou miliony lidí pracujících na dálku, kteří byli odříznuti od každodenních interakcí a zážitků, které kdysi měli, což vede k sociální izolaci, osamělosti a odcizení.
Na druhou stranu jsou zaměstnanci nyní zváni na více schůzek a účastní se jich více než kdykoli předtím. Například ve druhém čtvrtletí roku 2020 vzrostl počet virtuálních individuálních schůzek o 136 procent oproti předchozímu čtvrtletí. Více schůzek znamená být častěji přítomen a „v pohotovosti“, což jen zvyšuje tlak, který zaměstnanci již pociťují a kterému čelí. Je to všechno neuvěřitelně vyčerpávající a vysilující.
Individuální schůzky jsou nezbytnou součástí kariérního rozvoje zaměstnanců. Tyto schůzky poskytují zaměstnancům směr ohledně jejich role a povinností, vedení při dosahování profesních cílů, zpětnou vazbu k projektům a celkovou podporu. Tyto schůzky jsou také nezbytné pro manažery, aby mohli budovat a udržovat vysoce angažované a spokojené týmy. Skutečnost, že pouze 18 procent respondentů uvedlo, že jejich nadřízený s nimi plánuje týdenní individuální schůzky přes videohovor, je tedy přinejmenším zklamáním.
4: 47 % zaměstnanců by si přálo, aby jejich šéf hrál aktivní roli v jejich kariérním růstu.
Pokud jde o to, co zaměstnanci na individuálních schůzkách oceňují nejvíce, 32 procent si přeje jasné pokyny ohledně své role a povinností a 15 procent chce poradenství a podporu při dosahování svých kariérních cílů. To znamená, že 47 procent respondentů si cení role, kterou jejich nadřízený hraje v jejich individuálním rozvoji.
Tento poznatek je paprskem světla a naděje. Dokazuje, že kariérní rozvoj a růst nemohou probíhat izolovaně. Vyžadují zapojení a investici jak ze strany zaměstnance, tak ze strany jeho nadřízeného.
Pokud manažeři nedají svým zaměstnancům jasné pokyny ohledně očekávání spojených s jejich rolí a klíčových povinností, které budou denně plnit, může to vést k celé řadě problémů. Zaměstnanci by například mohli vykonávat práci nesprávně, což by pak vyžadovalo její přepracování. To nejenže brzdí celkovou produktivitu zaměstnanců, ale může také vést k delší pracovní době, většímu stresu a nakonec k vyhoření. Navíc nedostatečná jasnost ohledně role může ovlivnit sebevědomí a motivaci zaměstnanců, což by pak mohlo způsobit, že se stáhnou a přestanou spolupracovat se svými manažery, týmy a kolegy. Žádný z těchto jevů není žádoucí.
Jak vést efektivní individuální schůzky zaměřené na kariérní rozvoj
Ukaž svým zaměstnancům, že si ceníš jejich názorů a zpětné vazby.
Vytvoř zaměstnancům bezpečný prostor, kde mohou diskutovat o svých kariérních ambicích a plánech na profesní růst.
Dej jasné pokyny ohledně rolí, povinností a očekávání zaměstnanců.
Buď přesný (ukáž jim, že si vážíš jejich času).
Nepřesouvej termín.
Připrav si podklady a témata k diskusi předem.
Nemluv o tom samém na každém individuálním setkání.
5: 47 % zaměstnanců nemá přístup ke kalendáři svého nadřízeného pro případ, že by s ním potřebovali rychle domluvit schůzku.
Všechno je teď nejisté. Zaměstnanci jsou ve stresu a mají spoustu otázek ohledně svých rolí, osobního rozvoje a kariérního postupu.
Pokud tedy nebudou moci komunikovat se svými nadřízenými, aby tyto otázky nadnesli – nebo naplánovali cestu, která jim umožní dosáhnout jejich dlouhodobých cílů profesního rozvoje –, jistě se budou cítit frustrovaní, více stresovaní, méně důvěřiví a odcizení. To by žádný nadřízený ani žádná organizace neměla dopustit, protože by to mohlo vést k tomu, že zaměstnanec odejde a přijme práci v jiné společnosti, která si cení, podporuje a umožňuje realizaci jeho plánů kariérního růstu.
I něco tak jednoduchého, jako je sdílení kalendáře, může být prospěšné jak pro zaměstnance, tak pro jejich nadřízené. Může to prolomit bariéry, které zaměstnancům často brání v navázání kontaktu se svými nadřízenými.
Tím, že zpřístupnění svých kalendářů svým týmům, mohou manažeři:
Ujisti se, že jejich dostupnost je jasná, snadno přístupná a 100% přesná.
Zapomeň na to, že se s týmem zasekneš v e-mailovém limbu, což může vést k zmatkům a nedorozuměním.
Odstraň zpoždění při důležitých diskusích se svým týmem.
Sniž pravděpodobnost, že nabídnete již rezervované časové sloty.
Buď připraven na spontánní porady se svým týmem.
6: Aby si domluvili individuální schůzky se svými nadřízenými, 66 % zaměstnanců pošle zprávu (e-mailem nebo přes komunikační nástroj), zeptá se na volný termín, počká na odpověď a poté pošle pozvánku do kalendáře.
Když jsme se respondentů zeptali, jak si domlouvají individuální schůzky se svým šéfem, celých 66 procent uvedlo, že pošlou zprávu (e-mailem nebo přes komunikační nástroje jako Slack, Yammer a Jive), zeptají se na volný termín, počkají na odpověď a poté pošlou pozvánku do kalendáře. Jedná se o velmi pomalý a zastaralý proces, který obvykle vyžaduje průměrně 30 e-mailů a stojí organizátora schůzky minimálně 30 minut času.
Navzdory rostoucí popularitě nástrojů pro spolupráci na pracovišti, jako jsou Slack a Microsoft Teams, pouze 13 procent respondentů uvedlo, že tyto komunikační nástroje používá k domlouvání individuálních schůzek se svým nadřízeným. Navíc pouze 8 procent uvedlo, že používá online nástroj pro plánování schůzek.
Tyto závěry jsou překvapivé ze dvou důvodů. Zaprvé, online nástroje pro plánování byly v médiích opakovaně chváleny za to, že pomáhají týmům pracujícím na dálku lépe využívat svůj čas. Zadruhé, mnoho nástrojů pro plánování bylo integrováno do platformy Slack. Mnoho integrací, například integrace Doodle se Zapierem, dokážou vyřešit všechny jejich potřeby v oblasti plánování – od vytvoření ankety přes přidání časových možností až po sdílení ankety s ostatními a rezervaci schůzky během několika sekund.
Neustálé přepínání mezi úkoly, jako je kontrola rozvrhů a odesílání e-mailů o dostupnosti při snaze dosáhnout profesních cílů, může způsobit, že zaměstnanci budou o 80 procent méně produktivní. Neproduktivita a řešení frustrujících, opakujících se nebo časově náročných úkolů, jako je plánování, jsou dvě z hlavních příčin ztráty angažovanosti zaměstnanců. Neangažovaní zaměstnanci nejenže zatěžují vaše finance a morálku, ale je u nich také větší pravděpodobnost, že si vezmou nemocenskou a odejdou z vaší firmy.
Jak mohou manažeři správně plánovat individuální schůzky se zaměstnanci
Použij software pro plánování k rezervaci individuální schůzky a ušetři tak hodiny času, které bys jinak strávil výměnou e-mailů.
Dej svému týmu větší kontrolu nad plánováním schůzek tím, že jim umožníš vybrat si nejvhodnější den a čas schůzky.
Vytvoř si osobní odkaz na schůzku pro každého člena svého týmu, nastav pravidla schůzky a poté odkaz sdílej s každým z nich, aby si mohli okamžitě rezervovat svůj individuální termín.
Pokud chceš ty a tvůj tým zefektivnit každodenní komunikaci, využij integrace Doodle se Zapierem. Ušetříte tak čas strávený přepínáním mezi aplikacemi a nástroji a schůzky se ti rychleji zapsají do kalendáře.
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