Doodle může tvé firmě ušetřit více než 9 000 dolarů na jednoho zaměstnance ročně
Doodle nabízí jednoduchá a intuitivní řešení pro plánování jakéhokoli druhu schůzky ve tvém kalendáři. Doodle však nenabízí jen pohodlí. Díky zefektivnění správy schůzek a umožnění spolupráce Doodle také šetří čas a peníze. Na základě reálných údajů od spokojených zákazníků Doodle jsme vypočítali, kolik bys mohl díky používání Doodle ušetřit – a čísla tě možná překvapí.
Schůzky ti vyčerpávají rozpočet
V naší zprávě „State of Meetings Report“ z roku 2019 jsme odhadli, že náklady na špatně organizované a řízené schůzky dosahují jen v USA 41 miliard dolarů ročně. Zpráva také zjistila, že bez Doodle trvá organizace průměrné schůzky 30 minut. Zaměstnanec s vysokoškolským vzděláním, který vydělává průměrnou hodinovou mzdu 35 dolarů a organizuje 6 schůzek týdně, tak stráví tři hodiny týdně – a 156 hodin ročně – organizováním schůzek.
To je 156 hodin, nemluvě o mzdách ve výši 5 460 dolarů, které by se daly produktivněji využít jinde. Kolik schůzek má tvůj tým jen proto, že jsou zapsané v kalendáři? Když je správa schůzek časově náročná a nepraktická, končí to tím, že se na pracovištích koná více schůzek, než je třeba. Kolika schůzek se týdně účastníte, i když vaše přítomnost není zrovna nezbytná? Bez flexibilních možností plánování nebo specializovaného nástroje pro individuální plánování pozvou mnozí organizátoři schůzek všechny členy týmu, ať už tam mají být, nebo ne. Kolik dalších schůzek musíte absolvovat jen proto, že ta první nebyla úspěšná? Stává se až příliš často, že klíčové osoby zmeškají důležitou schůzku, a ta se pak musí přeplánovat, což organizátora stojí ještě více cenného času.
Zefektivnění plánování pomocí Doodle ti ušetří čas i peníze a tvému týmu uvolní ruce pro práci, na které opravdu záleží
Zjistili jsme, že průměrný zaměstnanec stráví 2 hodiny týdně na zbytečných schůzkách. To je 104 hodin ročně, které by mohly být věnovány skutečné práci přinášející hmatatelné výsledky. Špatně zorganizované nebo zbytečné schůzky jsou ztrátou času a peněz, mohou mít negativní dopad na vztahy s klienty a ohrožují produktivitu na pracovišti.
Uživatelé Doodle šetří čas i peníze
Provedli jsme výpočty a zákazníci Doodle šetří čas i peníze. A co víc, čím více Doodle používáš, tím více ušetříš. A pokud má tvůj tým spoustu schůzek, můžeš ušetřit opravdu hodně! Typické pracoviště by mohlo za jeden rok ušetřit 5 460 dolarů a 156 hodin na jednoho zaměstnance, a to jednoduše tím, že plně využije své předplatné Doodle.
Doodle je víc než jen efektivní plánování. Zlepšuje spolupráci mezi týmy. Lepší spolupráce znamená méně zbytečných schůzek a ještě větší úspory nákladů. Získání zpět 104 hodin ročně, které zaměstnanci stráví na zbytečných schůzkách, představuje úsporu mzdových nákladů ve výši 3 640 $.
To představuje pro každou organizaci nezanedbatelnou úsporu nákladů – a to ještě nepočítáme s dalšími finančními výhodami plynoucími z optimalizované organizace schůzek. Doodle pomáhá vaší firmě dosahovat lepších obchodních výsledků! Tím, že ti poskytujeme nástroje pro efektivní, inteligentní a flexibilní plánování schůzek, ti pomáháme uzavírat obchody, získávat nové klienty, dokončovat projekty a zajistit, aby se na schůzce sešli ti správní lidé – včas, pokaždé!
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Chceš se dozvědět víc? Rozebíráme jednotlivé funkce Doodle, abychom ti přesně ukázali, co tím myslíme.
Plánování skupinových schůzek
Už jsme to říkali, ale stojí za to to zopakovat: organizování skupinové schůzky staromódním způsobem vyžaduje v průměru 30 e-mailů a stojí správce schůzky – minimálně – 30 minut času. Doodle Groups ti ušetří časově náročnou e-mailovou korespondenci. Funguje to takto: Nejprve rozešlete svým hostům pozvánku na schůzku s výběrem možných termínů. Oni si vyberou časy, které jim nejlépe vyhovují. Poté vyberete variantu, která vyhovuje všem, a událost se zapíše do kalendářů všech účastníků. Z 30 e-mailů na 3 kroky.
Plánování individuálních schůzek
Ať už se scházíš se svým přímým podřízeným na krátkou poradu, nebo potřebuješ něco projednat s klientem, individuální schůzky by měly být rychlé a snadno zorganizovatelné. Proč tedy často trvá stejně dlouho je zapsat do diáře jako běžnou schůzku?
V Doodle si myslíme, že spolupráce jeden na jednoho by měla být jednoduchá a rychlá. Proto jsme přišli s Doodle 1:1 – nejrychlejším způsobem, jak se dva lidé mohou setkat. Pomocí nástroje 1:1 nabídni několik časových termínů a pozvi svého hosta, aby si vybral ten, který mu vyhovuje. Jakmile si vybere časový termín, zapíše se do kalendářů vás obou. Hotovo!
Plánování schůzek: Rezervační stránka
Máš schránku plnou pozvánek na schůzky? Je tvůj kalendář volně přístupný, kde si kolegové vybírají termíny schůzek, které jsou sice technicky dostupné, ale tobě vlastně nevyhovují? Pak potřebuješ rezervační stránku Doodle. Otevřený blok termínů, kde platí zásada „kdo dřív přijde, ten dřív mele“, umožňuje hostům sledovat a reagovat na tvou měnící se dostupnost, aniž bys je musel neustále informovat.
Naplánuj si schůzku s kýmkoli uvnitř i vně tvé organizace
Zní ti to povědomě? Tvoje interní schůzky se domlouvají rychle, ale pokaždé, když musíš domluvit osobní schůzku s potenciálními partnery nebo externími zainteresovanými stranami, najednou se ocitneš zpátky v temném středověku organizace schůzek. A to všechno jen proto, že nemáte přístup k kalendářům ostatních! Kdokoli pozvaný do vašeho hlasování na Doodle může odpovědět bez ohledu na to, jaký kalendář používá. Pokud mají pozvaní na schůzku vlastní předplatné Doodle, schůzka se automaticky synchronizuje s jejich kalendářem.
Nastav termíny schůzek pro rychlé odpovědi
Jaký je nejhorší scénář při plánování schůzek? Když trvá tak dlouho domluvit schůzku, že nakonec z ní nic není. Ztrácejí se partnerství, projekty se potácejí a obchody se neuskuteční. Funkce termínu v Doodle zajistí, že se tvoje schůzka uskuteční včas. Stačí při odeslání pozvánky k hlasování nastavit termín pro odpověď. Všichni účastníci dostanou připomínku, aby odpověděli do data uzavření hlasování. A už nikdy nezmeškáš žádnou důležitou schůzku.
Čím více schůzek máš, tím více ušetříš
S růstem tvé firmy rostou i tvé potřeby v oblasti schůzek. Proto Doodle roste s tebou. Díky našim plánům Team je snadné přidávat nové uživatele Doodle, jak se tvůj tým rozšiřuje. A naše produkty jsou stejně efektivní, ať už jste tým o 10 nebo 10 000 členech. A co je nejlepší, tvé úspory rostou spolu s tebou.
Stáhni si celý článek a přečti si, jak ostatní zákazníci Doodle využívají náš plánovač k úspoře času a peněz.
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