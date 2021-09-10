1. Domlouvej schůzky rychleji
Zapomeň na zdlouhavé e-mailové korespondence, při kterých se ptáš na věci jako „Kdy se ti to hodí?“ a „V jakém časovém pásmu to je?“. Může trvat dny, týdny nebo dokonce měsíce, než získáš odpověď a souhlas od všech. Čím rychleji se naplánují schůzky, tím rychleji můžeš přijímat důležitá rozhodnutí.
2. Minimalizuj dvojité rezervace
Tvá dostupnost je přehledná, snadno přístupná a 100 % přesná. Sníží se tak pravděpodobnost, že nabídneš termíny schůzek, které jsou již obsazené. A nemusíš se bát o své soukromí – Doodle používá nejmodernější a nejbezpečnější API pro propojení s tvým kalendářem. Navíc se účastníkům zobrazí pouze tvé volné časové úseky (tj. nemají přístup k podrobnostem tvého celého kalendáře).
3. Využij pokročilé funkce plánování
Doodle nabízí mnohem víc než jen vytváření anket a rezervaci skupinových schůzek. Doodle 1:1 a rezervační stránka jsou dvě pokročilé funkce, díky kterým bude každý aspekt tvého plánování snadný a plynulý. S funkcí Rezervační stránka stačí vytvořit personalizovaný odkaz na schůzku, nastavit pravidla schůzky, sdílet odkaz a nechat účastníky si schůzku rezervovat. Tyto funkcí využít, pokud nebudou vaše kalendáře propojeny.
4. Už žádné přepínání mezi prohlížeči
Zamysli se nad tím, jak otravné a matoucí může být přepínání mezi kalendáři v Google Calendaru a Microsoft Outlooku. Správa kalendářů by neměla být taková otrava. Spolehni se na Doodle jako na jediný spolehlivý zdroj informací o plánování.
5. Méně času stráveného náročnými úkoly znamená více času na rozvoj podnikání
Většina schůzek je časově náročná a nezbytná pro přijetí důležitých obchodních rozhodnutí. Pokud však trávíš týdny (nebo dokonce měsíce) tím, že se účastníků ptáš na jejich časovou dostupnost, je to skutečný problém. Nech Doodle, ať za tebe udělá tu těžkou práci, abys mohl mít skvělé schůzky.
Chceš začít?
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