Představili jsme ti Doodle 1:1…
My milujeme schůzky. Ale také víme, že ne každý problém, otázka nebo projekt se nejlépe vyřeší na schůzce celého týmu. Ať už si jen tak popovídáš se svými podřízenými, provádíš hodnocení výkonu nebo si povídáš s potenciálními novými zaměstnanci, někdy stačí jen jednoduchý rozhovor mezi čtyřma očima. Zmenšili jste počet účastníků schůzky; my jsme zjednodušili její plánování. Věř tomu nebo ne, Doodle 1:1 zabere ještě méně času než anketa v Doodle. Stačí poslat pozvanému seznamu vhodných časových termínů. Jakmile si vybere termín, automaticky se zapsá do kalendářů vás obou. Jednou jednoduchou pozvánkou můžete naplánovat i více schůzek 1:1. Schůzka jeden na jednoho? Hotovo!
Chceš začít?
…a do Bookable Calendar!
Nemá smysl říkat „Moje dveře jsou vždy otevřené“. Pokud opravdu chceš budovat komunikativní a spolupracující firemní kulturu, zkus místo toho říct „Můj kalendář je otevřený“. Rezervovatelný kalendář Doodle je jedinečná stránka, která ti dává plnou kontrolu nad rezervacemi schůzek. Přizpůsob si svůj kalendář a vyznačte v něm pracovní dobu, předchozí závazky a čas pro soukromí. Poté sdílejte odkaz s kýmkoli, kdo se s vámi chce setkat. Budou si moci rezervovat jeden z vámi vyznačených časových úseků bez zdlouhavé e-mailové korespondence. Plánování schůzek ještě nikdy nebylo tak intuitivní.
Ještě více jsme se snažili zajistit tvou bezpečnost.
Žonglování s hesly a přihlašovacími údaji pro různé aplikace a služby, které během pracovního dne používáš, není jen otrava. Je to vážné bezpečnostní riziko. Právě proto je tu Single Sign-On, neboli SSO. SSO je bezpečný, webový autentizační mechanismus. Sdílí identity mezi organizacemi a aplikacemi a může eliminovat nutnost, aby si jednotlivci pamatovali samostatné přihlašovací údaje pro každou z aplikací a služeb, které denně používají. Místo toho se uživatelé po přihlášení do podnikového prostředí své společnosti automaticky přihlásí do jakékoli aplikace v rámci technologické infrastruktury společnosti, ke které jim správce IT poskytl přístup. Je to mnohem jednodušší a bezpečnější způsob správy všech vašich přihlašovacích údajů. S potěšením oznamujeme, že Doodle nyní nabízí zabezpečení SSO všem našim podnikovým klientům.
Propojili jsme se se službou Zapier.
Dá se s jistotou říci, že my v Doodle máme slabost pro nástroje a platformy, které zvyšují produktivitu a zefektivňují fungování organizací. Zapier je jedním z takových produktů. Je to šikovný nástroj, který automatizuje tvé online pracovní postupy a omezuje virtuální nepořádek. Díky našim pilným inženýrům a Zapieru nyní můžete Doodle hladce integrovat do svého každodenního pracovního toku automatizací všech druhů časově náročných úkolů, a to bez nutnosti jakéhokoli programování. Nastav si ještě dnes libovolný počet našich integrací, abyste zvýšili svou produktivitu, zbavili se otravné rutinní práce a začali pracovat chytřeji, ne tvrději!
Dali jsme ti právo hlasovat!
Slyšel jsi někdy o AMP? Je to open-source projekt, jehož cílem je zrychlit načítání webových stránek. AMP for Email je projekt Gmailu, který přináší AMP do e-mailů, což znamená, že tvé e-maily už nebudou jen statickými bloky HTML, které ti leží ve schránce. Skvělé, že? To si myslíme taky. Proto jsme právě tuto skvělou funkci přizpůsobili pro Doodle. Když nyní budete posílat pozvánky na schůzky svým účastníkům, obdrží je pomocí technologie AMP4Email, která nám umožňuje poskytovat poutavější a interaktivnější zážitky. Jako vždy bude vaše e-mailová pozvánka obsahovat všechny navrhované časové možnosti pro vaši anketu v Doodle. Navíc se bude automaticky aktualizovat, jakmile se přidají další účastníci. Hlasy uvidíte přicházet v reálném čase a nebudete muset anketu otevírat v prohlížeči, abyste zkontrolovali stav. Navíc mohou vaši pozvaní hlasovat pro možnosti, které nejlépe vyhovují jejich rozvrhu, přímo ze své doručené pošty.
Okusili jsme Big Apple… a řekli jsme „Ahoj, lidi!“ Atlantě.
Už jsme měli pobočky v Curychu, Berlíně a Bělehradě. V roce 2019 se však Doodle rozšířil do Spojených států a založil prodejní týmy v New Yorku a Atlantě!
Vzali jsme to za Slack.
Už dlouho si můžeš plánovat své schůzky přes Doodle ve Slacku, ale letos jsme ještě více usnadnili domluvení času schůzky, aniž bys musel opustit týmový chat. Právě jsme do naší sady funkcí ve Slacku přidali Doodle-bot. Doodle-bot ti umožňuje automaticky vytvářet ankety Doodle přímo ve Slacku, aniž bys musel opustit svůj pracovní prostor. Jakmile je anketa uzavřena, můžeš ji sdílet prostřednictvím přímé zprávy, zveřejnit v libovolném kanálu nebo pozvat hosty e-mailem. Nedávno jsme přidali možnost vytváření anket s volným textem a chytré návrhy založené na tvé dostupnosti.
A naše tvrdá práce nezůstala bez povšimnutí…
Společnost G2 právě na základě stovek pozitivních recenzí od uživatelů označila Doodle za nejvýkonnější online nástroj pro správu schůzek. To je pro nás signál, abychom otevřeli šampaňské a oslavili uplynulý rok! Na ještě lepší schůzky v roce 2020.
Děkujeme, že jste z Doodle udělali nejlépe hodnocený nástroj pro plánování schůzek v roce 2019. Uvidíme se příští rok!
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