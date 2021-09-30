Potřebuje tvoje organizace jednotné přihlášení (Single Sign-On)?
IT lídři působí v odvětví, které se vyznačuje neustálými změnami. Nové technologie přinášejí jak příležitosti, tak rizika a na každém kroku prověřují schopnosti firemních IT oddělení. Držet krok s těmito změnami by mělo být pro každého vedoucího v oblasti technologií prvořadým úkolem: vzhledem k tomu, že hackeři neustále hledají nové zranitelnosti, které by mohli zneužít, je přijímání správných rozhodnutí ohledně bezpečnosti tvého technologického prostředí zásadní jak pro budoucnost tvé společnosti, tak pro tvou vlastní.
Složitost dnešního IT prostředí by byla pro technického ředitele ještě před pár lety nepředstavitelná: v roce 2000 používala průměrná firma pouze 4 nebo 5 podnikových softwarových řešení – všechna byla spravována na vlastních serverech společnosti. V roce 2019, podle Wall Street Journal, nasadila průměrná velká společnost přibližně 129 aplikací– což představuje nárůst o 68 % za pouhé čtyři roky –, zatímco menší firmy nasazují kolem 73 různých technologických řešení. A většina z těchto aplikací jsou cloudová řešení typu SaaS, což výrazně zvyšuje jak složitost, tak bezpečnost celé infrastruktury.
V této souvislosti není překvapením, že mnoho firem začalo zkoumat možnost využití jednotného přihlášení (Single Sign On, SSO) jako potenciálního řešení pro zvýšení bezpečnosti. Čti dál a dozvíš se více o tom, proč by SSO mělo být součástí bezpečnostních protokolů IT tvé organizace.
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Co je to jednotné přihlášení (Single Sign-On)?
Single Sign-On (SSO) je bezpečný webový mechanismus ověřování. Sdílí identity mezi organizacemi a aplikacemi a může uživatelům ušetřit nutnost pamatovat si samostatné přihlašovací údaje pro každou z aplikací a služeb, které denně používají. Místo toho se uživatelé přihlásí do podnikového prostředí své společnosti a jsou automaticky přihlášeni do jakékoli aplikace v rámci technologické infrastruktury společnosti, ke které jim správce IT poskytl přístup.
Proč jsou hesla problém
Ačkoli osvědčené postupy v oblasti bezpečnosti doporučují používat pro každou aplikaci nebo službu jedinečné uživatelské jméno a heslo, článek z roku 2019 na webu TechRepublic uvádí, že průměrný zaměstnanec přepíná mezi v průměru 35 různými aplikacemi více než 1 000krát den. Tato přemíra nestandardizovaných uživatelských jmen a hesel zaměstnancům prakticky znemožňuje dodržovat účinné zásady bezpečnostní hygieny: mnozí se uchylují k nedoporučeným postupům, jako je zapisování přihlašovacích údajů, nebo prostě používají stejné přihlašovací údaje pro různé služby.
Kromě toho toto nadměrné množství hesel také způsobuje frustraci uživatelů a vede k problémům s produktivitou – a to jak v rámci IT oddělení, které musí řešit nápor žádostí o pomoc s hesly a jejich resetování, tak v celé společnosti, protože zaměstnanci také ztrácejí drahocenný čas správou hesel.
Jaké výhody nabízí SSO?
Mezi hlavní výhody SSO patří zvýšená bezpečnost, vyšší produktivita a úspora nákladů v celé organizaci.
Vylepšené zabezpečení
V posledních letech došlo k řadě mediálně známých hackerských útoků na velké korporace, při nichž byly odhaleny citlivé údaje milionů zákazníků. Tyto úniky dat stály společnosti čas, reputaci a miliardy dolarů v podobě pokut, odškodnění a ušlých tržeb. (Jako příklad viz případová studie společnosti Equifax níže.)
Ačkoli SSO nezabrání hackerům v hledání zranitelných míst, která by mohli zneužít, může omezit nejčastější zdroj narušení bezpečnosti souvisejících s hackerstvím. Podle zprávy společnosti Verizon „Data Breach Investigations Report 2019“ z roku 2019společnosti Verizon z roku 2019 byly útoky, při nichž došlo k hacknutí nebo phishingu přihlašovacích údajů, nejčastějším zdrojem úniků dat a představovaly 52 % všech úniků.
Ačkoli se do titulků dostávají hlavně velké firmy jako Capital One a Equifax, ohroženy jsou i menší podniky. Jak uvádí zpráva společnosti Verizon, 43 % případů narušení bezpečnosti se týká malých podniků.
Úspora nákladů a zvýšení produktivity
Podle společnosti Gartner Group se až 50 % hovorů na firemní helpdesk týká obnovy hesel – jedná se o přímé náklady, které se dotýkají téměř každé společnosti, nemluvě o zdroji třenic, který snižuje produktivitu jednotlivých zaměstnanců i celého helpdesku.
Jak již bylo zmíněno výše, čím více aplikací musí zaměstnanci používat, tím větší je riziko, že budou opakovaně používat stejná hesla (což představuje bezpečnostní riziko) nebo že zapomenou své přihlašovací údaje, což vede k volání na helpdesk a ke ztrátě drahocenných minut a hodin.
Kromě toho, že SSO pomáhá snižovat tyto finanční náklady a náklady na produktivitu v každodenním provozu, nabízí také IT manažerům možnost udělit nebo odebrat přístup k více aplikacím najednou. To může přispět ke zvýšení efektivity procesů zapracování nových zaměstnanců ve vaší společnosti, ke kontrole přístupu pro zaměstnance pracující na dálku a externí spolupracovníky a také ke zvýšení bezpečnosti v případě, že zaměstnanec opustí organizaci.
Co je SAML?
Aby SSO fungovalo, musí se zúčastněné strany navzájem ověřit a autorizovat přístup. V současné době jsou dvěma hlavními standardy SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language) a OpenID Connect.
Doodle používá pro ověřování a autorizaci protokol SAML 2.0. Hlavní výhodou SAML 2.0 je, že při přihlášení ukládá ověřovací údaje uživatele jako zabezpečený XML podpis. Tento podpis lze poté předávat mezi důvěryhodnými poskytovateli, což uživateli umožňuje přístup k jakýmkoli aplikacím, které přijímají tyto přihlašovací údaje, aniž by se musel znovu přihlašovat.
Případová studie: Equifax
V roce 2017 byla společnost Equifax, jedna z největších agentur pro monitorování úvěrů na světě, napadena skupinou hackerů, která ukradla osobní údaje 147,7 milionu Američanů – více než poloviny dospělé populace USA.
Podle zprávy Úřadu pro vládní odpovědnost (GAO) z roku 2018hackeři objevili známou zranitelnost v online portálu společnosti Equifax pro řešení sporů a zneužili ji několika způsoby, mimo jiné k odhalení „nešifrovaných uživatelských jmen a hesel, která mohla útočníkům poskytnout přístup k několika dalším databázím společnosti Equifax. Podle prozatímního vedoucího bezpečnosti společnosti Equifax se útočníkům podařilo tyto přihlašovací údaje využít k rozšíření svého přístupu nad rámec tří databází spojených s online portálem pro řešení sporů, a to o dalších 48 nesouvisejících databází.“
Hackerský útok měl závažné důsledky jak pro společnost Equifax, tak pro zaměstnance, kteří měli na starosti její bezpečnost. V září 2017, týden poté, co společnost Equifax útok zveřejnila, odešli do důchodu jak její CIO, tak i vedoucí bezpečnostního oddělení. Mezitím si alespoň dva další vedoucí zaměstnanci odpykali trest odnětí svobody za obchodování s akciemi na základě důvěrných informací v souvislosti s tímto útokem: oba prodali akcie společnosti poté, co se o útoku dozvěděli interně, ale ještě předtím, než byl zveřejněn.
V červenci 2019 dosáhla společnost Equifax dohody s Federální obchodní komisí (FTC) o zaplacení pokut ve výši 575 až 700 milionů dolarů a o poskytnutí odškodnění a bezplatného monitorování úvěrů pro osoby postižené hackerským útokem. Kdyby společnost Equifax měla zavedeno robustní řešení SSO, mohla se pravděpodobně vyhnout pokutám, ztrátě důvěry a reputace i dalším nákladům, které jí vznikly jako přímý důsledek hackerského útoku.
Jak dochází k úniku hesel?
Hackeři mají mnoho způsobů, jak se dostat k heslu. Zde je několik nejběžnějších metod:
Hackerství – Jak ukázal případ společnosti Equifax, hackerství spočívá v tom, že neoprávněný uživatel získá přístup k jedné nebo více databázím uživatelských jmen a hesel, obvykle zneužitím bezpečnostních slabých míst.
Cracking – Mnoho uživatelů – zejména v případě firemních aplikací – má tendenci používat předvídatelná hesla. Cracking spočívá v použití softwaru, který rychle prochází různé varianty nejběžnějších hesel ve snaze najít shodu.
Phishing – Phishingové podvody obvykle spočívají v tom, že hacker pošle e-mail, který nasměruje nic netušícího uživatele na přesvědčivou falešnou přihlašovací stránku, která byla vytvořena za účelem získání přihlašovacích údajů.
Zaznamenávání stisků kláves – Zaznamenávání stisků kláves spočívá v použití malwaru – buď nevědomky staženého uživatelem, nebo nainstalovaného třetí stranou –, který čte stisky kláves uživatele a ukládá je, aby k nim měl hacker přístup.
Je jednotné přihlášení (Single Sign-On) pro tebe to pravé?
Není pochyb o tom, že SSO eliminuje mnoho rizik a slabých míst pro organizace s komplexními technologickými stacky. Schopnost eliminovat špatnou správu hesel jako rizikový faktor výrazně snižuje vystavení všem hackerským útokům kromě těch nejodhodlanějších a nejsofistikovanějších. A díky snížení počtu slabých míst v bezpečnostní infrastruktuře organizace mohou vedoucí technických týmů přejít z reaktivního režimu (opravování zranitelností až poté, co jsou odhaleny) k nasměrování zdrojů na proaktivní monitorování a testování bezpečnosti své organizace.
Vzhledem k výhodám, které SSO přináší v oblasti bezpečnosti, produktivity a pohodlí, nabízí mnoho nejznámějších podnikových SaaS řešení integraci SSO jako součást svých služeb. Integrace SSO do IT strategie vaší organizace je proto pravděpodobně tou správnou cestou, pokud se potýkáte s některým z následujících kritérií:
Několik aplikací typu SAAS
Distribuované týmy
Zaměstnanci na dálku
Dodavatelé
Zaměstnanci, kteří si do práce nosí vlastní zařízení
Omezené možnosti technické podpory
Značný počet žádostí o resetování hesla od zaměstnanců
Samozřejmě žádné řešení nemůže riziko zcela vyloučit a je důležité si uvědomit, že SSO nemusí být vhodné ve všech situacích. Například v organizacích, kde mnoho uživatelů sdílí stejná zařízení nebo terminály nebo k nim má přístup, existuje vyšší riziko, že neoprávnění uživatelé získají přístup k aplikacím a datům jiných uživatelů.
Co dalšího bych měl vědět?
I když je u SSO riziko hackerského útoku výrazně nižší, úspěšný útok na jediného uživatele by hackerovi poskytl neomezený přístup ke všem datům uloženým v jakékoli aplikaci, ke které měl uživatel přístup. Proto mohou vedoucí pracovníci, kteří se rozhodnou pro SSO jako řešení, dále snížit své riziko zavedením následujících postupů:
Vzdělávej uživatele v celé organizaci o důležitosti správného zacházení s hesly a přihlašovacími údaji
Nastav časové limity pro přihlašovací údaje v celé organizaci – a to jak pro jednotlivé relace, tak pro dobu platnosti jednotlivých hesel
Nastav přísná pravidla pro udělování oprávnění; uživatelé by měli mít přístup pouze k datům a aplikacím, které pravidelně používají
Omez přístup pro dodavatele a nezávislé uživatele; pravidelně kontroluj přístup a pracovní status těchto uživatelů
Zvaž přidání správce hesel pro zaměstnance do svého softwarového vybavení
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