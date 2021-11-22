AMP je open-source projekt (a knihovna), jehož cílem je zajistit, aby se webové stránky uživatelům načítaly rychle. Je pravděpodobné, že jsi ho už viděl v akci, jen jsi o tom nevěděl, protože tuto technologii již využívá více než 25 milionů domén.
AMP pro e-mail je projekt služby Gmail, jehož cílem je zavést AMP do e-mailů. To znamená, že tvé e-maily už nebudou statickými bloky HTML, které v doručené poště jen tak leží.
Právě jsme do našeho hlavního produktu Doodle přidali tuto skvělou funkci. Když nyní budeš účastníkům posílat pozvánky na schůzky, obdrží je pomocí technologie AMP4Email.* Díky tomu můžeme nabídnout poutavější a interaktivnější zážitky.
E-mailová pozvánka bude obsahovat všechny navrhované časové možnosti pro tvou anketu na Doodle a bude se automaticky aktualizovat, jakmile se přidají další účastníci. Počet hlasů pro každou možnost uvidíš hned, jak se objeví. K zkontrolování stavu nebudeš muset anketu otevírat v prohlížeči. Navíc mohou účastníci hlasovat pro možnosti, které jim nejlépe vyhovují, přímo ze své e-mailové schránky.
Takhle budou vypadat e-maily, které dostanou tvoji hosté. Hlasuj přímo ze své e-mailové schránky!
*Momentálně to funguje u skupinových anket Doodle a v případě, že účastníci používají jako e-mailového klienta Gmail.
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