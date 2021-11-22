AKTUALIZACE: Získej Doodle 1:1 , nyní s technologií AMP for Email od Gmailu.
Jsme nadšení, že náš kolega Michael Wuergler vystoupil na letošním konferenci AMP v Amsterdamu.
AMP je open-source projekt, jehož cílem je vylepšit web pro všechny tím, že vytváří rychlejší webové stránky, které fungují lépe na všech platformách. V poslední době se Google snaží využít potenciál tohoto frameworku v Gmailu a požádal nás, abychom pro nový prototyp vyvinuli několik aplikací.
E-maily už nebudou statickými bloky HTML, které ve tvé doručené poště stárnou a porůstají mechem. Díky této technologii budou vývojáři moci vytvářet poutavé a interaktivní e-mailové zážitky. Tvé e-maily budou dynamičtější; budou žít a měnit se v čase. AMP pro e-mail umožní, aby vaše e-maily zůstávaly aktuální pokaždé, když je otevřete.
Co to znamená pro Doodle?
To znamená, že aktualizace ankety můžeš dostávat přímo do své e-mailové schránky. A nemluvím o e-mailech s oznámeními; mám na mysli to, že se obsah tvého původního administrátorského e-mailu bude automaticky aktualizovat, jakmile lidé v anketě provedou výběr. Budete mít k dispozici průběžný přehled o tom, kdo v anketě hlasoval a jak, a to v reálném čase. Můžete dokonce zvolit datum ukončení a anketu uzavřít přímo ze své e-mailové schránky. To vše bez nutnosti otevírat prohlížeč. Díky možnosti spravovat ankety přímo z e-mailu bude hledání termínu schůzky rychlejší a snazší.
Čekáme, až Google spustí AMP pro e-mail, a pak ti budeme moci představit všechny naše skvělé projekty související s AMP.
Pokud tě zajímá AMP a chceš si prohlédnout Michaelovu prezentaci, podívej se na video níže. Začíná asi v 6:30.
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